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Alertă la granița României cu Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate de urgență după detectarea unei ținte aeriene

Alertă la granița României cu Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate de urgență după detectarea unei ținte aeriene

SURSA FOTO: MApN

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Publicat de Ramona-Sandrina Ilie la 2 august 2026, 17:00
Din cuprinsul articolului

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit duminică după-amiază un mesaj de alertă RO-Alert, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu Ucraina. Autoritățile au ridicat de urgență două aeronave F-16 pentru monitorizarea situației, iar populația a fost avertizată asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Măsurile au fost activate în cadrul procedurilor standard de securitate și protecție civilă.

Alertă RO-Alert pentru locuitorii din nordul județului Tulcea după detectarea unei ținte aeriene

Situația de alertă a fost declanșată duminică după-amiază, după ce autoritățile au identificat o țintă aeriană în apropierea graniței dintre România și Ucraina. În urma evaluării efectuate de structurile responsabile, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert către populația din zona vizată, avertizând asupra unui posibil risc generat de căderea unor obiecte din spațiul aerian.

Autoritățile le-au recomandat oamenilor să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție transmise prin sistemul de avertizare, până la clarificarea situației.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min”, se arată în mesajul RO-Alert transmis populației.

Două aeronave F-16 au decolat de la Baza 86 Aeriană Borcea pentru monitorizarea situației

Ministerul Apărării Naționale a precizat că sistemul de supraveghere radar a identificat duminică, la ora 15:09, o țintă aeriană aflată în proximitatea frontierei fluviale dintre România și Ucraina. În conformitate cu procedurile operaționale aplicate în astfel de situații, Forțele Aeriene Române au dispus ridicarea de urgență a două avioane F-16 pentru supravegherea evoluției din spațiul aerian.

Cele două aeronave aparțin Bazei 86 Aeriene Borcea și au decolat la ora 15:17, având misiunea de a monitoriza în timp real situația și de a furniza informații structurilor de comandă implicate în gestionarea evenimentului.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat astăzi, 2 august, la ora 15.09, o țintă aeriană în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave F-16 ale Forțelor Aeriene Române, din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea, au fost ridicate de la sol la ora 15.17 pentru monitorizarea situației.

Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert”, se arată într-un comunicat transmis de MApN.

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Publicat în: Știri de ultimă oră

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Despre autor
Ramona-Sandrina Ilie

Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho

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