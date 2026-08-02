Alertă la granița României cu Ucraina. Două avioane F-16 au fost ridicate de urgență după detectarea unei ținte aeriene

Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit duminică după-amiază un mesaj de alertă RO-Alert, după ce sistemul radar al Ministerului Apărării Naționale a detectat o țintă aeriană în apropierea frontierei cu Ucraina. Autoritățile au ridicat de urgență două aeronave F-16 pentru monitorizarea situației, iar populația a fost avertizată asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Măsurile au fost activate în cadrul procedurilor standard de securitate și protecție civilă.

Situația de alertă a fost declanșată duminică după-amiază, după ce autoritățile au identificat o țintă aeriană în apropierea graniței dintre România și Ucraina. În urma evaluării efectuate de structurile responsabile, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a transmis un mesaj RO-Alert către populația din zona vizată, avertizând asupra unui posibil risc generat de căderea unor obiecte din spațiul aerian.

Autoritățile le-au recomandat oamenilor să își păstreze calmul și să respecte măsurile de protecție transmise prin sistemul de avertizare, până la clarificarea situației.

„Există posibilitatea căderii unor obiecte din spațiul aerian. Păstrați-vă calmul! Adăpostiți-vă în beciuri sau adăposturi de protecție civilă. În lipsa unui adăpost, rămâneți în interiorul casei, departe de geamuri și pereți exteriori. Durata estimată: 90 min”, se arată în mesajul RO-Alert transmis populației.

Ministerul Apărării Naționale a precizat că sistemul de supraveghere radar a identificat duminică, la ora 15:09, o țintă aeriană aflată în proximitatea frontierei fluviale dintre România și Ucraina. În conformitate cu procedurile operaționale aplicate în astfel de situații, Forțele Aeriene Române au dispus ridicarea de urgență a două avioane F-16 pentru supravegherea evoluției din spațiul aerian.

Cele două aeronave aparțin Bazei 86 Aeriene Borcea și au decolat la ora 15:17, având misiunea de a monitoriza în timp real situația și de a furniza informații structurilor de comandă implicate în gestionarea evenimentului.