Alertă la granița României! Avioane militare britanice au fost ridicate de urgență după atacul Rusiei

Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice, dislocate la Baza 86 Aeriană Borcea, au fost ridicate de la sol în noaptea de 30 spre 31 iulie, după ce radarele Ministerului Apărării Naționale au identificat un grup de ținte aeriene în apropierea frontierei fluviale dintre România și Ucraina.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Apărării Naționale, țintele au fost detectate în jurul orei 02.30, iar autoritățile au activat imediat măsurile de monitorizare și de protecție. Ca urmare a situației, cele două aeronave britanice au decolat pentru supravegherea evoluției din zona de frontieră.

Reprezentanții MApN au precizat că Rusia a lansat un nou atac cu drone asupra unor obiective civile din Ucraina, în apropierea graniței cu România. În acest context, autoritățile române au pus în aplicare procedurile specifice pentru monitorizarea spațiului aerian și informarea populației din zona vizată.

„Sistemul de supraveghere radar al MApN a detectat în cursul nopții de 30 spre 31 iulie, în jurul orei 02.30, un grup de ținte aeriene în proximitatea frontierei fluviale cu Ucraina. Două aeronave Eurofighter Typhoon ale Forțelor Aeriene Britanice din cadrul Bazei 86 Aeriene Borcea au fost ridicate de la sol la ora 02.41 pentru monitorizarea situației. Centrul Național Militar de Comandă (nucleu) a notificat Inspectoratul General pentru Situații de Urgență privind instituirea măsurilor de alertare a populației din județul Tulcea, care a transmis mesaj RO-Alert. Revenim cu noi detalii pe măsură ce acestea vor fi disponibile”.

După finalizarea monitorizării, Ministerul Apărării Naționale a revenit cu informații suplimentare despre evoluția incidentului. Potrivit Armatei, țintele aeriene au rămas în apropierea frontierei fluviale cu Ucraina și nu au pătruns în spațiul aerian național.

Autoritățile au precizat că, după dispariția acestora de pe sistemele radar, au fost semnalate explozii pe teritoriul Ucrainei. Totodată, alerta aeriană instituită pe durata monitorizării a fost ridicată la ora 03.15.

Reprezentanții MApN au transmis că măsurile dispuse pe timpul nopții au avut rolul de a monitoriza evoluția situației și de a informa populația din județul Tulcea prin sistemul RO-Alert, după notificarea Inspectoratului General pentru Situații de Urgență.