Greva din sănătate este suspendată. SANITAS: Dăm o şansă politicului să reia negocierile

Sanitas a anunțat vineri suspendarea grevei generale din sistemul sanitar și de asistență socială, după ce revendicările sindicale au produs primele efecte în Parlament. Decizia a fost luată pentru a permite reluarea negocierilor privind o nouă lege a salarizării. Sindicaliștii precizează însă că protestul nu este închis definitiv și poate fi reluat dacă autoritățile nu identifică soluții la revendicările formulate.

Sanitas a decis suspendarea grevei generale până la apariția unui nou proiect de lege privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, considerând că actualul context politic oferă posibilitatea reluării negocierilor. Potrivit Federației, obiectivul este elaborarea unei legi mai echitabile și purtarea discuțiilor cu o autoritate care are competență legală de decizie, respectiv Parlamentul sau un viitor guvern cu mandat deplin.

În mesajul publicat pe pagina oficială a organizației, reprezentanții sindicatului au transmis că acțiunile de protest au avut deja rezultate și că este momentul acordării unei noi șanse dialogului instituțional.

„Astăzi putem spune cu toată convingerea: Am reuşit! Am fost auziţi! Am demonstrat că SANITAS este o forţă organizată, hotărâtă şi unită. Greva noastră şi-a atins un prim obiectiv: să facem cunoscută realitatea din sistemul public de sănătate şi din cel de asistenţă socială. În 29 iulie, Federaţia Sanitas din România a obţinut încă o victorie: Camera Deputaţilor a aprobat un amendament la Legea sănătăţii, care permite deblocarea posturilor vacante din Sănătate, evident, în limita bugetului aprobat. De asemenea, adoptarea Legii salarizării personalului plătit din fonduri publice a fost, cel puţin, amânată. Reuşita vă aparţine vouă, tuturor colegilor care s-au mobilizat, care au avut curajul să acţioneze şi care au vorbit cu o singură voce”, este mesajul transmis membrilor de sindicat.

Federația a precizat că, până la apariția unui nou proiect legislativ, membrii de sindicat vor continua să poarte banderole, ca formă de protest.

Organizația sindicală afirmă că proiectul actual al legii salarizării și-a pierdut relevanța și că nu mai poate constitui baza negocierilor. Potrivit reprezentanților Sanitas, documentul este inechitabil, lipsit de fundament economic și nu mai poate fi susținut în forma actuală.

Sindicaliștii au explicat că, în ultimele săptămâni, au prezentat argumente și calcule atât reprezentanților politici și mass-media, cât și experților internaționali, contestând în mod constant conținutul proiectului.

„Am explicat timp de mai multe săptămâni de ce este un proiect inechitabil şi lipsit de logică economică. Am argumentat cu calcule şi le-am prezentat în toate mediile posibile: politicieni, partide parlamentare, mass-media etc. Am demonstrat că legea e greşită inclusiv experţilor Băncii Mondiale. Am obţinut şi o decizie de instanţă care confirmă că guvernul Bolojan este interimar şi nu mai are puterea politică de a construi şi promova un proiect de lege”, au transmis sindicaliștii.

În acest context, Federația susține că va urmări două obiective principale: negocierea unei noi legi a salarizării, pe baze considerate echitabile, și desfășurarea discuțiilor exclusiv cu autorități care dețin competențe legale pentru adoptarea unor astfel de măsuri.

Conducerea Federației a subliniat că suspendarea conflictului de muncă reprezintă doar o măsură temporară și nu înseamnă renunțarea la revendicări. Sindicaliștii spun că au luat această decizie și pentru a reduce presiunea asupra sistemului medical, asupra pacienților și a personalului din unitățile sanitare.

„Până la atingerea acestor două obiective, Consiliul Naţional Sanitas a decis SUSPENDAREA grevei generale. Vom reveni asupra deciziei suspendării în momentul înregistrării în Parlament a unui nou proiect de lege a salarizării. NU ÎNCHIDEM GREVA, ci dăm o şansă politicului să se reseteze şi să reia negocierile pentru o nouă lege a salarizării. Reducem, în acest fel, şi presiunile asupra sistemului sanitar public, asupra pacienţilor şi a personalului, din respect şi grijă pentru fiecare dintre aceştia”, scrie în anunțul SANITAS.

Federația a precizat că legislația îi permite să reia greva generală fără reluarea tuturor etapelor procedurale dacă revendicările nu vor fi soluționate în perioada următoare.

„Dacă în acest timp nu se găsesc soluţii la revendicările SANITAS, avem posibilitatea legală să redeschidem greva generală fără să mai parcurgem încă odată toate etapele impuse de lege. În acelaşi timp, împreună cu cele cinci confederaţii sindicale, am extins astăzi acţiunile sindicale într-o nouă direcţie: vin alături de noi sindicatele din toate sectoarele publice – educaţie, administraţie publică, cultură etc. în susţinerea negocierii unui nou proiect de lege a salarizării cu cei care au sau vor avea mandatul şi responsabilitatea de a lua decizii politice reale. Comunicatul comun al CNSLR-Frăţia, Cartel Alfa, BNS, CSDR şi Meridian, publicat miercuri, 29 iulie 2026, transmite clasei politice un mesaj clar: Sindicatele din România se unesc pentru un scop comun: o nouă lege a salarizării care să rezolve inechităţile şi să dea valoarea socială binemeritată angajaţilor din sectorul public, o lege care se discută, se negociază cu partenerii sociali şi nu se face la presiunea termenului de 31 august”, a mai precizat SANITAS.

Reprezentanții organizației au atras atenția că suspendarea grevei ar putea fi interpretată eronat și au transmis că protestul rămâne deschis până la apariția unui nou proiect de lege a salarizării.

„Vor fi, cu siguranţă, multe dezinformări şi încercări de manipulare, de aceea accentuăm: GREVA SANITAS NU SE TERMINĂ! EA SE SUSPENDĂ până la apariţia unui nou proiect de lege a salarizării personalului plătit din fonduri publice. Vom reanaliza la acel moment oportunitatea reluării grevei generale sau închiderii complete a conflictului de muncă”, au subliniat reprezentanții SANITAS.

Până la reluarea negocierilor, sindicaliștii vor continua să poarte banderole în unitățile sanitare și au transmis mulțumiri pacienților pentru răbdarea și înțelegerea manifestate pe durata acțiunilor de protest.