Tensiuni înaintea grevei generale din spitale. Sanitas reclamă presiuni asupra angajaților

Federația Sanitas din România anunță că greva generală din Sănătate începe marți, 28 iulie 2026, și susține că, înainte de declanșarea protestului, au apărut deja situații pe care le consideră presiuni asupra angajaților care și-au exprimat intenția de a participa la acțiunea sindicală.

Potrivit organizației sindicale, au fost primite informații din mai multe spitale privind solicitarea unor liste cu numele salariaților care au semnat pentru participarea la grevă. Federația afirmă că aceste demersuri ar avea loc înainte de începerea efectivă a protestului și că ar putea reprezenta forme de presiune asupra angajaților.

„Mâine, 28 iulie 2026, începe greva generală în Sănătate. Astăzi au început deja presiunile asupra angajaților. Federația SANITAS a primit informații din spitale potrivit cărora conducerile unor instituții solicită liste cu numele salariaților care și-au exprimat acordul pentru participarea la grevă, în vederea suspendării contractelor individuale de muncă ale acestora încă de astăzi, luni, 27 iulie. Considerăm că asemenea demersuri, făcute înainte de declanșarea efectivă a grevei, pot fi interpretate drept instrumente de presiune și intimidare a angajaților care și-au exercitat un drept recunoscut de lege”, se arată în comunciat.

Federația Sanitas precizează că exprimarea acordului pentru participarea la grevă nu echivalează cu intrarea efectivă în grevă și susține că suspendarea contractului individual de muncă poate interveni doar pe perioada participării efective la protest.

Sindicaliștii invocă prevederile Legii dialogului social nr. 367/2022 și o decizie a Înaltei Curți de Casație și Justiție referitoare la momentul în care poate opera suspendarea contractului de muncă.

„Spunem foarte clar: semnarea pentru declanșarea grevei nu înseamnă că salariatul se află deja în grevă și nu justifică suspendarea anticipată a contractului individual de muncă. Legea dialogului social nr. 367/2022 prevede că suspendarea contractului individual de muncă operează pe durata participării salariatului la grevă. Mai mult, Înalta Curte de Casație și Justiție, prin Decizia nr. 5 din 5 mai 2025, a stabilit, în interpretarea art. 160 alin. (1) din Legea nr. 367/2022, că suspendarea contractului individual de muncă intervine ca efect al aderării la grevă „doar pe durata participării la aceasta”, transmit liderii Sanitas.”

Organizația sindicală arată că suspendarea unui contract de muncă nu poate fi făcută înainte ca angajatul să participe efectiv la grevă și că perioada de suspendare trebuie să fie legată de durata participării la protest.

„Cu alte cuvinte, un contract individual de muncă nu poate fi suspendat pentru participarea la o grevă care încă nu a început. Suspendarea poate interveni numai din momentul în care salariatul participă efectiv la grevă și numai pentru perioada în care acesta se află efectiv în grevă. ÎCCJ arată, de altfel, că momentul relevant este cel al încetării lucrului, suspendarea producându-se pe durata grevei.

Reamintim, de asemenea, că Legea nr. 367/2022 protejează expres salariații care participă la o grevă organizată cu respectarea legii: participarea la grevă sau organizarea acesteia nu reprezintă o încălcare a obligațiilor de serviciu și nu poate atrage sancționarea salariaților”, mai transmite Sanitas.

Federația Sanitas le transmite angajaților din sistemul medical că dreptul la grevă este prevăzut de lege și solicită conducerilor unităților sanitare să respecte prevederile legale privind participarea la protest.

„Le transmitem tuturor colegilor noștri din Sănătate: dreptul la grevă este un drept legal. Exercitarea lui nu poate fi transformată într-un motiv de amenințare, presiune sau intimidare. Solicităm conducerilor unităților sanitare să respecte cu strictețe legea și să nu transforme procedurile administrative într-un instrument de descurajare a participării la grevă. Iar celor care cred că, în ajunul grevei generale, pot opri nemulțumirea oamenilor prin liste, amenințări sau suspendări anticipate ale contractelor de muncă le spunem atât: Nu veți opri greva prin intimidare!” a declarat Iulian Pope, președintele Federației Sanitas din România.

Greva generală din Sănătate este programată să înceapă pe 28 iulie 2026, potrivit comunicatului transmis de Federația Sanitas din România. Sindicatul afirmă că acțiunea de protest va avea loc în contextul nemulțumirilor angajaților din sistemul sanitar și susține că aceasta nu poate fi oprită prin presiuni asupra salariaților.