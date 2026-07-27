Gheorghe Piperea, avocat, europarlamentar și profesor universitar, scrie despre riscurile tot mai mari pe care atacurile cibernetice, furturile de identitate și dezvoltarea Inteligenței Artificiale le pot genera pentru sistemul financiar. Pornind de la un avertisment al Comitetului European pentru Risc Sistemic, autorul susține că păstrarea unei părți din economii în numerar nu este doar o formă de libertate și proprietate, ci și o măsură elementară de siguranță personală.

Banul în numerar păstrat la saltea este nu numai libertate și proprietate. Este siguranță. Dacă-l aveți, oricât de puțin, nu-l țineți în bancă sau în sisteme de plăți digitale.

De ce? Din cauza atacurilor cibernetice tot mai dese și tot mai frecvent reușite și din cauza furturilor de identitate bancară care se întâmplă pe bandă rulantă în întregul sistem financiar. Apariția și recrudescența Inteligenței Artificiale amplifică la maximum riscurile de atac cibernetic și de clonare a identității bancare sau digitale. Precum observați, infrastructura digitală națională critică din România este absolut ciuruită în aceste momente de așa-ziși hackeri.

Cel mai serios și grav, dar și cel mai neașteptat avertisment vine, țineți-vă, de la Comitetul European pentru Risc Sistemic, CERS, prin Recomandarea 2026/3, emisă în 25 iunie și publicată în 7 iunie. CERS a atras atenția asupra riscurilor cibernetice sistemice din ultima vreme, generate de modelele de Inteligență Artificială de frontieră, cum li se mai spune, adică Frontier AI. Acestea reprezintă o schimbare de paradigmă.

Pot face atacurile cibernetice mult mai rapide, mult mai inteligente, extinse la scară globală și chiar mai sofisticate decât până acum, exploatând vulnerabilități comune din sistemele IT ale băncilor. CERS semnalează că Inteligența Artificială face atacurile cibernetice cu mult mai periculoase pentru stabilitatea sistemului bancar. Din cauza interconexiunii în care se află toate băncile europene, într-un adevărat sistem financiar european, un atac reușit la o bancă ar putea genera blocaje simultane la mai multe bănci, plus ATM-uri blocate și aplicații nefuncționale, acces limitat sau chiar blocat la conturi.

CERS vorbește deci de un risc de blocaj bancar sistemic. Dacă nu s-a observat, vă reamintesc eu sau vă atrag atenția că anul trecut a fost un blackout electric în Portugalia, Spania și jumătate din Franța și, timp de zeci de ore, oamenii n-au avut acces la banii lor. Asta pentru că era vorba despre o imposibilitate de a avea acest acces.

Avertizarea CERS se adresează în special autorităților și instituțiilor financiare, care trebuie să-și consolideze reziliența cibernetică. Având în vedere cât de simplu s-a întâmplat șirul de atacuri cibernetice la infrastructura critică națională din România săptămâna trecută, acest avertisment, ce să zic, pare mai degrabă un fel de ironie neagră, un fel de umor de tip englezesc, dacă vreți. În contextul acestui risc, păstrarea unor lichidități cash este o măsură logică și prudentă de protecție individuală, personală.

Numerarul fizic este offline. Nu depinde de internet, de servere, de electricitate, de sisteme bancare electronice care sunt, iată, la risc din cauza atacurilor cibernetice. În cazul unei perturbări de acest gen, al unui atac cibernetic, chiar și temporar, banul cash îți permite să faci plăți imediate pentru nevoi esențiale.

În fine, banul cash este o formă simplă de diversificare a riscului. Nimeni nu spune să-ți scoți toți banii din bănci sau din sistemele digitale, dar este extrem de important să nu îți ții toți banii doar la bancă sau doar în formă digitală. Nu fi naiv, nu fi progresisto-neomarxist naiv, pentru că este evident că banul fizic, cash-ul, chiar dacă nu rezolvă problema la nivel sistemic, oferă reziliență personală în scenariul în care accesul digital la bani devine temporar imposibil.

Este o precauție absolut necesară în fața riscurilor cibernetice majore. În condiții de risc atât de mare, încât jandarmul sistemului bancar european, mă refer la CERS, simte nevoia să emită un avertisment sever, entuziasmul pentru euro digital este de-a dreptul irațional. Aș spune chiar prostesc.

În ceea ce privește sumele mari de bani, depozitele fondurilor de pensii Pilon II, unde avem toți banii, 8 milioane de persoane, banii de pe piața de capital și lichiditățile instituțiilor publice, soluția este mai puțină digitalizare, mai puțin entuziasm irațional pentru euro digital și Inteligență Artificială și, mai ales, cantități suficiente de bani în numerar ca backup fizic în caz de atac cibernetic, blackout electric sau digital. Și, bineînțeles, acești bani trebuie să fie distribuiți în cât mai multe bănci și în cât mai multe sucursale bancare. Din nefericire, în România, băncile se închid, sucursalele se închid, oamenii sunt trimiși acasă, în șomaj, pentru că, nu-i așa, ce nevoie mai avem de oameni când avem Inteligență Artificială?

Pentru a evita ratarea înțelesului implicit al avertismentului CERS 2026/3 din 7 iulie 2026, vă atrag atenția:

Ca persoane fizice, direct interesate, țineți o mare parte din banii pe care îi aveți la saltea. Ca cetățeni, pretindeți autorităților să nu renunțe la cash și să sporească preventiv modul în care se pun pe piață banii fizici, ba chiar să sporească volumul de bani fizici aflat în circulație, pentru a evita colapsul sistemului financiar și dependența de proștii și de hoții care construiesc breșe de securitate pentru hackeri, sub cuvânt că sunt pricepuți la digital.

Hai, liberare!

Textul este un avertisment despre fragilitatea unei societăți care își mută întreaga viață financiară în mediul digital. Într-o lume tot mai expusă atacurilor cibernetice, întreruperilor de electricitate și clonării identității, numerarul rămâne nu doar un instrument de plată, ci și o rezervă concretă de autonomie, siguranță și libertate.