Avertisment pentru cei care își țin banii în bancă: „Banul în numerar, păstrat la saltea”. Ce s-ar putea întâmpla

Europarlamentarul Gheorghe Piperea susține că numerarul rămâne o formă importantă de protecție în fața riscurilor cibernetice care vizează sistemul financiar. Acesta invocă un avertisment emis de Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS), care atrage atenția asupra amenințărilor generate de utilizarea inteligenței artificiale în atacurile informatice și consideră că păstrarea unor sume de bani în numerar reprezintă o măsură de precauție.

Într-o postare publicată pe Facebook, Gheorghe Piperea afirmă că persoanele fizice ar trebui să păstreze cel puțin o parte din economii în numerar, argumentând că sistemele bancare și cele de plăți digitale sunt tot mai expuse atacurilor informatice.

„Banul în numerar, păstrat “la saltea”, este nu numai libertate și proprietate, este siguranță. Dacă îl aveți, oricât de puțin, nu îl țineți în bancă sau în sisteme de plăți digitale. De ce? Din cauza tot mai deselor și mai frecvent reușitelor atacuri cibernetice și a furturilor de identitate care se întâmplă pe bandă rulantă în sistemul financiar. Apariția și recrudescența așa-zisei inteligențe artificiale amplifică la maxim riscurile de atac cibernetic și de clonare a identității bancare sau digitale. Precum observați, infrastructura digitală națională critică este ciuruită acum de “hackeri””, a scris Gheorghe Piperea.

Europarlamentarul consideră că dezvoltarea tehnologiilor bazate pe inteligență artificială poate amplifica riscurile la adresa infrastructurilor digitale și a sistemelor financiare.

În mesajul său, Gheorghe Piperea face referire la Recomandarea CERS 2026/3, adoptată de Comitetul European pentru Risc Sistemic la 25 iunie și publicată la 7 iulie, document care vizează consolidarea rezilienței cibernetice a instituțiilor financiare.

„Cel mai serios și grav, dar și cel mai neașteptat avertisment vine de la Comitetul European pentru Risc Sistemic (CERS) – recomandarea 20206/3 emisă în 25 iunie și publicată în 7 iulie. CERS a atras atenția asupra riscurilor cibernetice sistemice generate de modelele de IA de frontieră (frontier AI). Acestea reprezintă o schimbare de paradigmă: pot face atacurile cibernetice mult mai rapide, mai inteligente, la scară largă și mai sofisticate, exploatând vulnerabilități comune din sistemele IT ale băncilor. CERS semnalează că IA face atacurile cibernetice mult mai periculoase pentru stabilitatea sistemului bancar. Din cauza interconectivității sistemului financiar european, un atac reușit ar putea genera blocaje simultane la mai multe bănci (plăți blocate, ATM-uri și aplicații nefuncționale, acces limitat sau chiar blocat la conturi). CERS vorbește, deci, de risc de blocaj sistemic bancar. Avertizarea se adresează în special autorităților și instituțiilor financiare, care trebuie să-și consolideze reziliența cibernetică*”, a transmis acesta.

Pornind de la aceste riscuri, Gheorghe Piperea apreciază că păstrarea unei rezerve de bani lichizi poate reprezenta o soluție de siguranță în cazul unor întreruperi ale serviciilor digitale sau bancare.

„În contextul acestui risc, păstrarea unor lichidități cash este o măsură logică și prudentă de protecție individuală: • Numerarul fizic este offline — nu depinde de internet, servere, electricitate sau sisteme bancare electronice. • În cazul unei perturbări cibernetice (chiar temporare), îți permite să faci plăți imediate pentru nevoi esențiale. • Este o formă simplă de diversificare a riscului („nu-ți ține toți banii doar la bancă sau doar în formă digitală”). Cash-ul nu rezolvă problema la nivel sistemic, dar oferă reziliență personală în scenariul în care accesul digital la bani devine temporar imposibil. Este o precauție absolut necesară în fața riscurilor cibernetice majore”, a explicat europarlamentarul.

În aceeași postare, Gheorghe Piperea își exprimă și rezervele față de proiectul privind introducerea euro digital, apreciind că dezvoltarea acestuia nu ar trebui să conducă la reducerea rolului numerarului.

„În condiții de risc atât de mare încât jandarmul sistemului bancar european (CERs) simte nevoia să emită avertisment sever, entuziasmul pentru euro digital este de-a dreptul irațional. În ce privește sumele mari de bani, depozitele fondurilor de pensii Pilon II, banii de pe piața de capital și lichiditățile instituțiilor publice, soluția este : mai puțină digitalizare, mai puțin entuziasm irațional pentru IA și, mai ales, cantități suficiente de bani în numerar ca back up fizic în caz de atac cibernetic, black out electric sau digital, distribuiți în cât mai multe bănci și sucursale bancare. Pentru a evita ratarea înțelesului implicit a avertismentului CERS 2026/3 din 7 iulie 2026: