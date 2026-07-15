Se introduce portofelul digital. Schimbare majoră pentru români și restul europenilor începând din 2027. Documentele care vor putea fi folosite direct pe telefon

Telefonul mobil a înlocuit deja, pentru milioane de oameni, cardul bancar sau banii cash în numeroase situații de zi cu zi. Următoarea schimbare pregătită la nivelul Uniunii Europene merge însă mult mai departe. Smartphone-ul ar urma să devină un instrument prin care cetățenii își pot dovedi identitatea, prezenta documente și accesa servicii publice sau private.

Uniunea Europeană pregătește extinderea Portofelului European pentru Identitatea Digitală, cunoscut sub denumirea EUDI Wallet. Noul sistem va trebui pus la dispoziția cetățenilor, rezidenților și companiilor din statele membre, iar primele aplicații conforme cu regulile europene sunt programate pentru finalul anului 2026.

Începând din 2027, utilizarea portofelului digital european ar urma să devină tot mai vizibilă în viața de zi cu zi. Schimbarea îi vizează inclusiv pe români, întrucât proiectul este construit ca un sistem comun și interoperabil la nivelul Uniunii Europene.

EUDI Wallet este conceput ca un portofel digital în care utilizatorii își pot gestiona identitatea și diferite documente sau dovezi electronice. Practic, telefonul ar urma să fie folosit pentru confirmarea identității atât online, cât și în anumite situații din lumea fizică.

Printre documentele și informațiile care vor putea fi integrate progresiv se numără datele de identitate și permisul de conducere, alături de alte documente sau atestări electronice. Sistemul este construit astfel încât să permită și utilizarea unor semnături electronice cu valoare juridică.

Portofelul digital nu înseamnă însă că toate actele din plastic sau hârtie vor dispărea brusc de la 1 ianuarie 2027. Implementarea va fi realizată etapizat, iar documentele și funcționalitățile disponibile vor depinde inclusiv de infrastructura creată în fiecare stat membru și de instituțiile care emit datele respective.

Una dintre cele mai importante caracteristici ale noului sistem este interoperabilitatea la nivel european. Scopul proiectului este ca o identitate digitală emisă într-un stat membru să poată fi recunoscută și utilizată pentru servicii dintr-o altă țară a Uniunii Europene.

Astfel, un cetățean român ar putea utiliza portofelul digital pentru a-și confirma identitatea atunci când accesează anumite servicii publice sau private din alte state membre, fără a mai trece de fiecare dată prin proceduri complet diferite de verificare.

Portofelul EUDI va putea fi folosit pentru accesarea serviciilor publice, confirmarea identității în mediul online și transmiterea unor documente digitale. Sistemul este gândit inclusiv pentru situații precum deschiderea unui cont bancar sau semnarea electronică a unor documente.

Aplicația nu va înlocui însă aplicațiile băncilor. Rolul portofelului european este, în principal, acela de a permite identificarea și furnizarea sigură a informațiilor necesare. Operațiunile bancare propriu-zise vor continua să fie realizate prin sistemele instituțiilor financiare.

O schimbare importantă privește modul în care utilizatorii își vor putea transmite datele personale. În prezent, prezentarea unui act de identitate poate însemna dezvăluirea simultană a mai multor informații, chiar dacă nu toate sunt necesare pentru serviciul solicitat.

Portofelul digital european este construit pe principiul furnizării selective a datelor. În anumite situații, utilizatorul va putea transmite doar informația strict necesară.

De exemplu, dacă un serviciu trebuie să verifice dacă o persoană a împlinit o anumită vârstă, sistemul ar putea permite confirmarea acestui lucru fără transmiterea întregului act de identitate. Adresa sau alte date personale care nu sunt necesare pentru verificare nu ar trebui să fie dezvăluite automat.

Comisia Europeană prezintă controlul utilizatorului asupra informațiilor partajate drept una dintre componentele esențiale ale noului sistem de identitate digitală.

Introducerea EUDI Wallet va presupune schimbări nu doar pentru cetățeni, ci și pentru administrațiile publice și companiile care trebuie să verifice identitatea clienților.

Autoritățile publice vor trebui să accepte portofelele europene de identitate digitală emise conform cadrului UE. În paralel, sistemul va ajunge treptat și în numeroase servicii private care utilizează mecanisme puternice de autentificare.

Printre scenariile analizate la nivel european se numără deschiderea conturilor bancare, accesarea serviciilor administrative, semnarea contractelor și prezentarea unor calificări educaționale sau profesionale.

Practic, obiectivul este reducerea procedurilor în care cetățeanul trebuie să încarce copii după acte, să introducă în mod repetat aceleași date sau să parcurgă proceduri separate de identificare.

Extinderea identității digitale ridică însă și probleme legate de securitatea informațiilor personale. Portofelul EUDI este dezvoltat pe baza unor standarde comune la nivel european, iar documentele și datele digitale vor utiliza mecanisme de protecție și verificare electronică.

Una dintre provocări va fi protejarea utilizatorilor în cazul pierderii sau furtului telefonului. Tentativele de fraudă, atacurile informatice și furtul datelor de autentificare sunt alte riscuri care trebuie luate în calcul înainte ca sistemul să fie utilizat pe scară largă.

Agenția Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică, ENISA, este implicată în dezvoltarea cadrului de certificare pentru portofelele europene de identitate digitală. Statele membre trebuie să pună la dispoziție cel puțin un portofel certificat, iar măsurile de securitate vor reprezenta o componentă esențială a sistemului.

Trecerea la identitatea digitală nu va produce dispariția instantanee a cărților de identitate sau a celorlalte documente fizice. Noile soluții vor fi introduse progresiv, iar adoptarea lor de către cetățeni și instituții va avea loc în mai multe etape.

Regulamentul european privind identitatea digitală a intrat în vigoare în 2024 și stabilește cadrul comun pentru statele membre. Potrivit calendarului european, fiecare țară din UE trebuie să ofere cel puțin un Portofel European pentru Identitatea Digitală până la finalul anului 2026.

Anul 2027 ar urma să marcheze o etapă importantă în extinderea utilizării sistemului și în integrarea sa în serviciile publice și private.

Ținta Uniunii Europene este ca EUDI Wallet să devină un instrument comun pentru confirmarea identității și utilizarea documentelor digitale peste granițe. Pentru români, schimbarea ar putea însemna că o parte dintre actele și procedurile pentru care astăzi sunt necesare copii de documente, deplasări sau verificări separate vor putea fi gestionate direct de pe telefon.