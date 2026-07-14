Ce se întâmplă cu cardurile europene de sănătate. Ce trebuie să știe românii înainte de concediile în străinătate

Emiterea cardurilor europene de sănătate este blocată în această perioadă, după expirarea contractului pentru tipărirea și distribuirea documentelor. Situația îi afectează pe românii care urmează să plece în concediu în state din Uniunea Europeană, Spațiul Economic European, Elveția sau Regatul Unit. Autoritățile recomandă solicitarea Certificatului Provizoriu de Înlocuire a Cardului European, document care oferă aceleași drepturi pe durata unei șederi temporare.

Cardurile europene de sănătate nu mai pot fi emise în această perioadă, deși platforma destinată depunerii solicitărilor a rămas funcțională, iar cererile continuă să fie înregistrate. Potrivit informațiilor obținute de Digi24, blocajul a apărut după expirarea contractului privind fabricarea și distribuirea acestor documente.

Serviciile de tipărire și livrare a cardurilor europene de asigurări sociale de sănătate sunt externalizate, iar contractul cu operatorul care asigura aceste activități a ajuns la final. În prezent, Casa Națională de Asigurări de Sănătate trebuie să atribuie un nou contract printr-o procedură de achiziție publică.

În pofida acestei situații, platforma cardeuropean.ro a continuat să funcționeze, iar persoanele interesate au depus în continuare solicitări pentru emiterea cardului european. Cu toate acestea, documentele nu mai pot fi tipărite până la finalizarea noii proceduri de achiziție.

În contextul sezonului estival și al numărului mare de deplasări în afara țării, sursa citată a primit mai multe sesizări din partea unor cititori care au reclamat că au solicitat emiterea cardului european înainte de concediu, însă documentul nu le-a fost eliberat nici după mai multe luni de așteptare.

Există însă o alternativă prevăzută de legislația europeană. În locul cardului european poate fi emis Certificatul Provizoriu de Înlocuire a Cardului European de Asigurări Sociale de Sănătate, document care produce aceleași efecte juridice pe durata unei șederi temporare într-un stat membru al Uniunii Europene, al Spațiului Economic European, în Elveția sau în Regatul Unit.

Certificatul nu este emis sub forma unui card din plastic, ci reprezintă un document care poate fi transmis în format electronic sau eliberat direct de casa de asigurări de sănătate. Acesta poate fi solicitat atât înainte de plecarea din România, cât și după sosirea în străinătate, dacă persoana are nevoie să dovedească statutul de asigurat pentru a beneficia de servicii medicale.

Mai multe case județene de asigurări de sănătate au confirmat că, până la reluarea tipăririi cardurilor europene, certificatul provizoriu reprezintă soluția oficială pentru persoanele care călătoresc în afara țării și au nevoie de dovada calității de asigurat.

„Din motive independente de instituție”, cardurile europene nu pot fi tipărite în această perioadă, a anunțat Casa de Asigurări de Sănătate Maramureș, care recomandă persoanelor ce urmează să călătorească în statele Uniunii Europene, Spațiului Economic European, Elveția sau Regatul Unit să solicite Certificatul Provizoriu de Înlocuire a Cardului European.

Potrivit instituției, documentul are aceeași valabilitate juridică precum cardul european și este eliberat în cel mult trei zile lucrătoare de la depunerea solicitării. Pentru obținerea lui sunt necesare cererea-tip, copia actului de identitate sau a certificatului de naștere pentru copiii cu vârsta sub 14 ani, precum și dovada calității de asigurat.

Reprezentanții CAS Maramureș recomandă depunerea documentelor cu câteva zile înaintea plecării, pentru a evita întârzierile și pentru ca asigurații să poată beneficia fără probleme de asistență medicală pe durata călătoriei.

O recomandare similară a fost transmisă și de Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Vaslui, care îi îndeamnă pe românii ce pleacă în străinătate să solicite certificatul provizoriu în lipsa cardului european și atrage atenția asupra consecințelor financiare în cazul în care nu dețin niciunul dintre cele două documente.

Autoritățile avertizează că lipsa cardului european sau a certificatului provizoriu poate genera costuri importante pentru persoanele care au nevoie de îngrijiri medicale în timpul unei călătorii în străinătate.