Premierul Ucrainei și-a depus demisia după aproape un an în funcție. Volodimir Zelenski pregătește o amplă schimbare de guvern în plin război

Premierul Ucrainei, Iulia Svîrîdenko, și-a depus oficial demisia în Parlament, după aproape un an la conducerea Guvernului de la Kiev. Anunțul a fost făcut luni de președintele Radei Supreme, Ruslan Stefanciuk, care a precizat că Parlamentul va analiza demisia în perioada următoare, conform procedurilor legale.

Decizia vine la o zi după ce președintele Volodimir Zelenski a anunțat că intenționează să o înlocuiască pe Svîrîdenko în cadrul unei remanieri guvernamentale ample, despre care a afirmat că este necesară pentru implementarea unei noi strategii politice, conform Reuters.

Potrivit Constituției Ucrainei, demisia prim-ministrului atrage automat demisia întregului Cabinet. Cu toate acestea, actualul Guvern va continua să își exercite atribuțiile până când Parlamentul va aproba un nou Executiv, iar acesta își va prelua oficial mandatul.

„Parlamentul va analiza această chestiune în viitorul apropiat, în conformitate cu procedura stabilită”, a transmis Stefanciuk pe platforma X.

În perioada următoare, președintele Volodimir Zelenski trebuie să înainteze Parlamentului o propunere pentru funcția de prim-ministru, iar candidatul desemnat va avea nevoie de votul deputaților din Rada Supremă pentru a prelua conducerea Guvernului.

Partidul prezidențial Slujitorul Poporului urmează să discute modificările guvernamentale într-o reuniune programată pentru marți, 14 iulie. Procedurile parlamentare pentru instalarea noului Executiv ar putea începe imediat după această reuniune.

Printre numele vehiculate se numără Serhii Korețki, directorul companiei energetice de stat Naftogaz, Denis Șmîhal, actualul ministru al Energiei și fost premier al Ucrainei în perioada 2020-2025, Mihailo Fedorov, ministrul Apărării, și Ihor Terehov, primarul orașului Harkov.

Potrivit mai multor surse politice de la Kiev, Serhii Korețki este considerat unul dintre favoriți pentru această funcție, însă negocierile privind noul Executiv nu au fost încă finalizate.

Volodimir Zelenski i-a mulțumit Iuliei Svîrîdenko pentru activitatea desfășurată la conducerea Guvernului și a anunțat că i-a propus preluarea unui nou domeniu important în relațiile cu un partener-cheie al Ucrainei.

Presa ucraineană relatează că fostul premier ar putea fi numit ambasador al Ucrainei în Statele Unite, însă această informație nu a fost confirmată oficial.

La rândul său, Iulia Svîrîdenko a transmis că este mândră de perioada în care a condus Guvernul într-unul dintre cele mai dificile momente din istoria modernă a Ucrainei și a sugerat că va continua să lucreze în serviciul statului.

Economist de profesie și fost ministru al Economiei, Iulia Svîrîdenko a devenit prim-ministru la 17 iulie 2025. Înainte de numirea în această funcție, ea a coordonat negocierile privind acordul referitor la mineralele strategice dintre Ucraina și Statele Unite, considerat important pentru consolidarea intereselor economice americane în Ucraina.

În perioada mandatului său, Guvernul a avut ca principale obiective creșterea producției interne de armament, atragerea finanțării externe, protejarea infrastructurii energetice și continuarea procesului de aderare la Uniunea Europeană.

Remanierea guvernamentală are loc într-un context dificil pentru Ucraina, marcat de intensificarea atacurilor rusești și de pregătirile pentru sezonul rece, în condițiile în care infrastructura energetică a țării riscă să fie din nou vizată de atacurile Moscovei.

Schimbările din Executiv vin și după un amplu scandal de corupție care a afectat administrația de la Kiev și a dus la plecarea unor oficiali de rang înalt. Potrivit președintelui Volodimir Zelenski, noua formulă guvernamentală trebuie să accelereze producția de armament, cooperarea cu aliații și implementarea reformelor necesare pentru apropierea Ucrainei de Uniunea Europeană.