Volodimir Zelenski îi propune lui Putin o întâlnire față în față: Ucraina este pregătită pentru o încetare completă a focului

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, i-a transmis o scrisoare deschisă liderului rus Vladimir Putin, în care propune o întâlnire directă pentru discutarea încheierii războiului. Totodată, șeful statului ucrainean a anunțat că Ucraina este pregătită să accepte o încetare completă a focului pe perioada negocierilor dintre cele două părți.

În scrisoarea publicată pe site-ul Președinției Ucrainei, Volodimir Zelenski a transmis că Ucraina propune încheierea războiului prin dialog direct între cei doi lideri.

Președintele ucrainean a arătat că este dispus să participe la o întâlnire față în față cu Vladimir Putin și a precizat că Ucraina este pregătită pentru un armistițiu complet pe durata negocierilor.

„Ucraina propune să punem capăt acestui război printr-un dialog direct între noi. Vă propun o întâlnire”, a spus Zelenski adăugând că „Ucraina este pregătită pentru o încetare completă a focului pe durata negocierilor.”

De asemenea, Zelenski a propus un schimb total de prizonieri de război între cele două state, apreciind că o astfel de măsură ar putea reprezenta un prim pas către încheierea conflictului.

Un schimb total de prizonieri de război ar putea reprezenta „un bun prolog pentru încheierea războiului”, potrivit președintelui ucrainean.

Inițiativa vine într-un moment în care negocierile dintre Rusia și Ucraina sunt practic blocate de mai multe luni.

Potrivit informațiilor disponibile, rundele de negocieri desfășurate anterior la Istanbul, Abu Dhabi și Geneva nu au produs un progres semnificativ în privința principalului punct de dispută dintre cele două părți, respectiv statutul teritoriilor ocupate în cadrul unui eventual acord de pace.

Volodimir Zelenski a susținut în repetate rânduri că doar o întâlnire directă cu Vladimir Putin poate duce la un compromis privind aceste probleme.

La rândul său, liderul de la Kremlin a afirmat în trecut că o întâlnire cu președintele ucrainean ar putea avea loc doar după ce va exista un acord de pace pregătit în prealabil.

În noul mesaj adresat liderului rus, Zelenski a avertizat că, în lipsa unei soluții negociate, Ucraina este pregătită să continue lupta.

La scurt timp după publicarea scrisorii, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a confirmat că administrația rusă a luat cunoștință de document.

Acesta a precizat că Vladimir Putin va fi informat ulterior cu privire la conținutul mesajului.

Scrisoarea a fost publicată în timp ce liderul rus participa la o întâlnire cu jurnaliști internaționali în marja Forumului Economic Internațional de la Sankt Petersburg.

Până în prezent, Vladimir Putin nu a oferit un răspuns public la propunerea lansată de președintele ucrainean.

Demersul lui Volodimir Zelenski vine pe fondul stagnării eforturilor diplomatice internaționale pentru încheierea războiului.

Potrivit informațiilor disponibile, negocierile susținute de Statele Unite au rămas blocate în ultimele luni, în contextul concentrării atenției internaționale asupra conflictului din Orientul Mijlociu.

În aceste condiții, propunerea unei întâlniri directe între liderii Rusiei și Ucrainei reprezintă una dintre puținele inițiative publice recente care urmăresc relansarea dialogului dintre cele două state aflate în război.