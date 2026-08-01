Nivelul Dunării pune presiune pe centrala de la Cernavodă. Statul a activat măsurile de urgență

Nivelul Dunării continuă să scadă, iar autoritățile române au intrat în alertă pentru a menține în funcțiune Centrala Nucleară de la Cernavodă. Debitul fluviului este în continuă diminuare, iar specialiștii avertizează că, în condițiile actuale, centrala poate funcționa la limită doar câteva zile. Pentru a evita problemele, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a dispus o serie de intervenții de urgență pe Dunărea Veche și în zona Brațului Bala.

Potrivit Administrației Naționale „Apele Române”, la intrarea Dunării în România se înregistrează în prezent un debit de aproximativ 1.590 metri cubi pe secundă, iar prognozele indică o nouă scădere în următoarele zile.

Directorul general adjunct al instituției, Sorin Rîndașu, a explicat că reducerea debitului se va resimți și în zona Cernavodă, unde nivelul apei coboară constant.

„Referitor la ceea ce se întâmplă în momentul de faţă la intrarea în ţară pe Dunăre, putem doar să confirmăm faptul că la Baziaş se înregistrează 1.590 metri cubi pe secundă, cu tendinţa de scădere până în data de 7 august, când se vor înregistra în jur de 1.450 metri cubi. Ce înseamnă asta pentru Cernavodă? Înseamnă o scădere undeva la 2-3 cm pe zi. În aceste condiţii, Cernavodă poate să reziste circa 4-5 zile la limită.”

Specialistul a subliniat că această evoluție a determinat statul român să intervină rapid pentru limitarea efectelor produse de scăderea nivelului Dunării.

Una dintre măsurile stabilite de autorități urmărește dirijarea unei cantități mai mari de apă spre Dunărea Veche, prin zona Brațului Bala.

„Prin urmare, statul român, prin reprezentanţii săi, a dispus luarea unor măsuri în regim de urgenţă, care să încerce, pe de o parte, dirijarea debitului pe Dunărea Veche, dinspre Braţul Bala. Măsurile acestea constau în încercarea de a scufunda, în locuri prestabilite, după măsurători batimetrice realizate cu ajutorul Forţelor Navale Române, a unor barje, care vor fi scufundate controlat şi care vor avea o încărcătură de piatră, probabil 500 de tone, pentru că, în momentul de faţă, date fiind nivelurile Dunării, nu este permisă circulaţia cu un etiaj foarte mare.”

Oficialul a explicat că o încărcare mai mare a barjelor ar putea duce la eșuarea acestora înainte de ajungerea în zonele vizate.

Operațiunea este realizată cu sprijinul Forțelor Navale Române și al Administrației Fluviale a Dunării de Jos, după efectuarea măsurătorilor batimetrice.

Pe lângă amplasarea barjelor, autoritățile vor continua lucrările de dragare pe sectorul Dunării dintre Cernavodă și confluența Brațului Bala.

„Acestea vor fi coordonate, tot aşa, în urma măsurătorilor batimetrice efectuate. Va fi, în primă fază, o concentrare în zona confluenţei şi apoi, pe cât posibil, în zona Cernavodă, cu restricţiile impuse de funcţionarea centralei, în speţă evitarea producerii turbidităţii. Dacă se constată că apar creşteri de turbiditate, probabil că în zona de prelevare se vor opri acţiunile respective.”

Potrivit lui Sorin Rîndașu, toate aceste intervenții sunt realizate cu atenție pentru a nu afecta procesul de răcire al centralei nucleare.

Reprezentantul Administrației Naționale „Apele Române” a avertizat că situația este complicată și că România trebuie să găsească soluții locale până când eventualele creșteri de debit din amonte vor ajunge în țară.

„În aceste condiţii, este destul de dificil de spus că totul este în siguranţă. Sunt riscuri, dar se face tot ceea ce este omeneşte posibil pentru menţinerea în funcţiune a centralei nucleare, care, în momentul de faţă, aduce un aport important, mai ales în condiţiile în care şi în Ungaria, din patru grupuri, trei deja au fost oprite, iar Bulgaria semnalează, de asemenea, probleme în funcţionarea centralei nucleare de la Kozlodui.”

Acesta a precizat că în Austria s-au înregistrat precipitații care au dus la creșterea nivelului râurilor ce alimentează Dunărea Superioară, însă efectele acestora vor ajunge în România abia peste aproximativ două săptămâni.

„Prognozele nu sunt foarte îmbucurătoare. Singurul lucru pe care putem să-l spunem este că, în Bazinul Superior, în Austria, se înregistrează precipitaţii, ceea ce a permis creşterea nivelurilor râurilor din zonă, care alimentează Dunărea Superioară, dar trebuie menţionat faptul că sunt şapte zile de parcurs până la intrarea în ţară şi, de la intrarea în ţară până la zona Cernavodă, mai sunt încă cinci zile. Deci vorbim de două săptămâni în care trebuie găsite, cu resursele locale, soluţii care să permită în continuare funcţionarea centralei nucleare.”

Sorin Rîndașu a explicat că toate măsurile sunt implementate în baza hotărârilor Comitetului Național pentru Situații de Urgență și că operațiunile din teren sunt dificile din cauza condițiilor hidrologice.

„Şi pentru că am discutat de riscurile pentru intervenţiile care se fac în zona Braţului Bala, aş dori să explic puţin că, în cazul amplasării acestor barje, care au dimensiuni de 70 de metri lungime, 3 metri înălţime şi 10 metri lăţime, acestea trebuie să se aşeze pe fundul apei. Operaţiunile respective sunt efectuate de specialiştii Armatei şi ai AFDJ, împreună cu scafandrii, iar ele trebuie să fie bine fixate pe fundul apei.”

Acesta a precizat că, din cauza vitezei apei și a adâncimii reduse, există inclusiv riscul ca barjele să se deplaseze ulterior, diminuând eficiența intervenției.

Oficialul a dat însă asigurări că nu există riscuri privind siguranța centralei nucleare, deoarece procedurile sunt foarte stricte și prevăd oprirea instalațiilor înainte ca nivelul apei să ajungă într-o zonă critică.