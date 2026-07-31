Primul oraș din România care reduce iluminatul public pe timpul nopții, din cauza crizei energetice! Când se va raționaliza consumul de energie

Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a anunțat reducerea iluminatului public pe timpul nopții pentru economisirea energiei, în timp ce Asociația Energia Inteligentă(AEI) dă asigurări că populația nu poate fi supusă, în această etapă, unei raționalizări obligatorii a consumului de energie electrică.

Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat vineri, 31 iulie, că, în urma analizelor efectuate în cursul serii, a fost luată decizia de raționalizare a consumului de energie electrică pe timpul nopții în municipiul Iași, măsură care ar urma să genereze o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte.

Chirica a explicat că reducerea iluminatului public va fi aplicată unitar pe întreg domeniul public, fără a exista cartiere favorizate sau defavorizate. Potrivit lui, măsura urmărește să fie echitabilă pentru toți locuitorii orașului, în contextul perioadei dificile prin care trece întreaga comunitate.

Primarul a subliniat că planul prevede și o serie de excepții, astfel încât iluminatul va fi menținut în zonele unde este esențial pentru siguranță. Printre ele se numără curțile spitalelor, pentru a nu afecta activitatea medicală și accesul ambulanțelor, pasajele subterane și pietonale, pentru prevenirea accidentelor și a faptelor infracționale, precum și principalele puncte centrale și zonele pietonale de interes, inclusiv Piața Unirii.

Chirica a anunțat că a solicitat mobilizarea maximă a Poliției Locale, în colaborare cu Poliția Națională, pentru intensificarea patrulelor în toate cartierele, pe fondul reducerii iluminatului public pe timpul nopții.

Totodată, edilul le-a cerut cetățenilor să manifeste vigilență, să semnaleze orice neregulă sau situație suspectă la dispeceratul Poliției Locale și să dea dovadă de solidaritate în această perioadă. El le-a mulțumit ieșenilor pentru înțelegere și sprijin.

În urma instituirii stării de alertă, anunțată vineri de Ilie Bolojan ca urmare a scăderii producției de energie electrică, autoritățile nu pot impune măsuri de raționalizare a consumului, a explicat președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, pentru Antena 3 CNN.

Oficialul român a precizat că, în etapa actuală, reducerea consumului de energie poate avea loc doar pe bază voluntară. El a adăugat că, dacă starea de alertă va fi înlocuită cu starea de urgență, atunci ar putea fi introduse măsuri obligatorii de reducere a consumului pentru anumiți consumatori industriali.

Chisăliță a explicat că, în perioada stării de alertă, toate lucrările de mentenanță programate trebuie amânate, astfel încât toate capacitățile de producție disponibile să funcționeze la nivel maxim. De asemenea, el a arătat că stocurile existente trebuie utilizate cu prioritate pentru a asigura producția și consumul de energie și că România poate apela la importuri pentru a acoperi necesarul de energie.

Președintele AEI a explicat și în ce condiții ar putea fi declarată starea de urgență. Potrivit acestuia, o astfel de decizie ar putea deveni necesară dacă situația energetică se agravează, de exemplu prin oprirea Unității 2 a Centralei Nuclare de la Cernavodă, creșterea accentuată a consumului de energie pe fondul caniculei, apariția unor probleme suplimentare în funcționarea sistemului energetic sau oprirea Centralei Nucleare de la Kozlodui.

În acest scenariu, Chisăliță a arătat că există consumatori industriali incluși în programe de oprire voluntară sau obligatorie a activității, iar aceste mecanisme ar putea fi activate. El a subliniat însă că populația și serviciile esențiale nu ar urma să fie afectate de astfel de măsuri.