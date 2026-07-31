Primul oraș din România care reduce iluminatul public pe timpul nopții, din cauza crizei energetice! Când se va raționaliza consumul de energie
SURSA FOTO: Dreamstime - Iași noaptea, iluminat stradal
Primarul Iașiului, Mihai Chirica, a anunțat reducerea iluminatului public pe timpul nopții pentru economisirea energiei, în timp ce Asociația Energia Inteligentă(AEI) dă asigurări că populația nu poate fi supusă, în această etapă, unei raționalizări obligatorii a consumului de energie electrică.
Mihai Chirica anunță reducerea iluminatului public pe timpul nopții în Iași, în contextul crizei energetice
Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, a anunțat vineri, 31 iulie, că, în urma analizelor efectuate în cursul serii, a fost luată decizia de raționalizare a consumului de energie electrică pe timpul nopții în municipiul Iași, măsură care ar urma să genereze o economie de aproximativ 10 MWh în fiecare noapte.
Chirica a explicat că reducerea iluminatului public va fi aplicată unitar pe întreg domeniul public, fără a exista cartiere favorizate sau defavorizate. Potrivit lui, măsura urmărește să fie echitabilă pentru toți locuitorii orașului, în contextul perioadei dificile prin care trece întreaga comunitate.
Primarul a subliniat că planul prevede și o serie de excepții, astfel încât iluminatul va fi menținut în zonele unde este esențial pentru siguranță. Printre ele se numără curțile spitalelor, pentru a nu afecta activitatea medicală și accesul ambulanțelor, pasajele subterane și pietonale, pentru prevenirea accidentelor și a faptelor infracționale, precum și principalele puncte centrale și zonele pietonale de interes, inclusiv Piața Unirii.
Chirica a anunțat că a solicitat mobilizarea maximă a Poliției Locale, în colaborare cu Poliția Națională, pentru intensificarea patrulelor în toate cartierele, pe fondul reducerii iluminatului public pe timpul nopții.
Totodată, edilul le-a cerut cetățenilor să manifeste vigilență, să semnaleze orice neregulă sau situație suspectă la dispeceratul Poliției Locale și să dea dovadă de solidaritate în această perioadă. El le-a mulțumit ieșenilor pentru înțelegere și sprijin.
AEI dă asigurări: În starea de alertă nu se poate impune raționalizarea consumului de energie
În urma instituirii stării de alertă, anunțată vineri de Ilie Bolojan ca urmare a scăderii producției de energie electrică, autoritățile nu pot impune măsuri de raționalizare a consumului, a explicat președintele Asociației Energia Inteligentă (AEI), Dumitru Chisăliță, pentru Antena 3 CNN.
Oficialul român a precizat că, în etapa actuală, reducerea consumului de energie poate avea loc doar pe bază voluntară. El a adăugat că, dacă starea de alertă va fi înlocuită cu starea de urgență, atunci ar putea fi introduse măsuri obligatorii de reducere a consumului pentru anumiți consumatori industriali.
Chisăliță a explicat că, în perioada stării de alertă, toate lucrările de mentenanță programate trebuie amânate, astfel încât toate capacitățile de producție disponibile să funcționeze la nivel maxim. De asemenea, el a arătat că stocurile existente trebuie utilizate cu prioritate pentru a asigura producția și consumul de energie și că România poate apela la importuri pentru a acoperi necesarul de energie.
Președintele AEI a explicat și în ce condiții ar putea fi declarată starea de urgență. Potrivit acestuia, o astfel de decizie ar putea deveni necesară dacă situația energetică se agravează, de exemplu prin oprirea Unității 2 a Centralei Nuclare de la Cernavodă, creșterea accentuată a consumului de energie pe fondul caniculei, apariția unor probleme suplimentare în funcționarea sistemului energetic sau oprirea Centralei Nucleare de la Kozlodui.
În acest scenariu, Chisăliță a arătat că există consumatori industriali incluși în programe de oprire voluntară sau obligatorie a activității, iar aceste mecanisme ar putea fi activate. El a subliniat însă că populația și serviciile esențiale nu ar urma să fie afectate de astfel de măsuri.
„Acum e o abordare doar voluntară. Există o serie de elemente care se desfășoară în starea de alertă: în primul și în primul rând, orice lucrare de mentenanță care era programată trebuie să fie amânată astfel încât toate capacitățile de producție să poată să producă la capacitate maximă în această perioadă.
Diversele stocuri care sunt în momentul de față trebuie să fie folosite cu prioritate, de așa natură încât să se asigure producția și consumul. Există posibilitatea să recurgem la importuri, care să satisfacă de asemenea consumul.
În situația în care vom depăși această stare de alertă, adică lucrurile se înrăutățesc: se oprește unitatea numărul doi de la Cernavodă, consumul de energie crește foarte mult pe fondul caniculei care urmează, poate să apară alte probleme în sistem legate de funcționalitatea unor echipamente și, eventual, se oprește și centrala nucleară de la Kozlodui, este necesar să se declanșeze starea de urgență.
Există, într-adevăr, o serie de consumatori industriali care sunt încadrați într-un program de oprire voluntară sau oprire obligatorie și atunci se aplică acest sistem. Populația și serviciile de maximă securitate nu intră în situația de a fi afectate”, a explicat Chisăliță.
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Absolventă a Facultății de Jurnalism și Științele Comunicării (Relații Publice și Comunicare) din cadrul Universității din București. Absolventă a Masteratului Relații Publice și Comunicare din cadrul Școlii Naţionale de Studii Politice și Administrative (SNSPA). Redactor pentru Capital.ro din toamna anului 2021 până în prezent.
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