UNICEF și OMS cer investiții urgente în sprijinirea alăptării la nivel mondial. Ar putea salva peste jumătate de milion de vieți anual

Alăptarea exclusivă este în creștere la nivel mondial și poate salva anual sute de mii de vieți, însă milioane de mame și copii rămân fără sprijinul necesar. UNICEF și OMS avertizează că investițiile în servicii dedicate sunt esențiale pentru atingerea obiectivelor globale și protejarea sănătății familiilor.

UNICEF și Organizația Mondială a Sănătății (OMS) atrag atenția că, deși ratele de alăptare sunt în creștere la nivel global, milioane de mame și copii nu beneficiază încă de serviciile și sprijinul necesare pentru un început sănătos în viață.

Într-o declarație comună publicată joi, 30 iulie, cu ocazia Săptămânii Mondiale a Alăptării, marcată anual în perioada 1 august-7 august, cele două organizații arată că procentul copiilor hrăniți exclusiv prin alăptare în primele șase luni de viață a crescut de la aproximativ 37% în 2012 la peste 47% în prezent. Totodată, în ultimii cinci ani, ponderea copiilor alăptați până la vârsta de doi ani a urcat de la 38% la 50%.

UNICEF și OMS subliniază că alăptarea reprezintă una dintre cele mai eficiente măsuri pentru protejarea sănătății copiilor. Aceasta le oferă nutrienții necesari dezvoltării, le întărește sistemul imunitar și reduce riscul apariției unor boli grave. În același timp, alăptarea aduce beneficii importante și pentru sănătatea mamelor, contribuind la reducerea riscului de cancer mamar, cancer ovarian și diabet de tip 2.

Cele două organizații estimează că extinderea practicilor de alăptare ar putea preveni anual aproape 400.000 de decese în rândul copiilor și aproximativ 140.000 de decese în rândul mamelor. Fiecare dolar investit în promovarea alăptării ar genera un randament estimat la 59 de dolari, prin reducerea costurilor din sistemul de sănătate și prin îmbunătățirea dezvoltării și productivității pe termen lung.

Cu toate acestea, progresul rămâne inegal. UNICEF și OMS avertizează că multe state sunt încă departe de atingerea obiectivelor globale privind alăptarea, din cauza accesului limitat la servicii de sprijin pentru mame, a aplicării neuniforme a politicilor și a calității insuficiente a serviciilor medicale. Situația este deosebit de dificilă în țările cu venituri mici și în regiunile afectate de crize umanitare.

În acest context, cele două organizații cer guvernelor să consolideze sistemele de sănătate și să extindă serviciile de consiliere pentru mame. Totodată, ele solicită aplicarea Codului internațional de marketing al înlocuitorilor de lapte matern, investiții în concedii de maternitate plătite și în politici care să sprijine alăptarea la locul de muncă, precum și menținerea acestui sprijin inclusiv în situații de urgență.

Săptămâna Mondială a Alăptării din acest an se desfășoară sub tema „Alăptarea pentru un început sustenabil în viață: Să consolidăm ceea ce funcționează”.