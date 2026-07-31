Temu, acuzată de Comisia Europeană că a împiedicat verificările privind subvențiile străine

Comisia Europeană acuză Temu că ar fi împiedicat desfășurarea unei inspecții la sediul companiei din Irlanda și susține că lipsa informațiilor solicitate a afectat investigația privind posibile subvenții străine. Cazul poate avea implicații importante pentru activitatea platformei de comerț online pe piața Uniunii Europene.

Comisia Europeană a transmis vineri, 31 iulie, o declarație de motive către proprietarul Temu, PDD Holdings Inc. (PDD), și către filiala sa, WhaleCo Technology Limited (WhaleCo), în care își exprimă îngrijorarea că cele două companii ar fi putut obstrucționa o inspecție desfășurată la sediul WhaleCo din Irlanda. Informația a fost anunțată într-un comunicat al Executivului comunitar.

Declarația de motive vine după o inspecție neanunțată efectuată în perioada 2–5 decembrie 2025, în baza Regulamentului privind subvențiile străine (FSR). Comisia Europeană a decis efectuarea verificărilor în urma unor indicii potrivit cărora Temu ar fi beneficiat de subvenții străine care ar putea denatura concurența pe piața internă a Uniunii Europene. Scopul inspecției a fost colectarea de probe care să susțină investigația privind aceste posibile subvenții.

Potrivit evaluării preliminare a Comisiei, Temu nu ar fi respectat mai multe solicitări esențiale formulate în cadrul investigației. Printre acestea s-au numărat cereri privind furnizarea de informații despre organizarea și administrarea activităților Temu în Uniunea Europeană, despre instrumentele și sistemele informatice utilizate pentru desfășurarea acestor activități, precum și transmiterea unor registre și evidențe specifice referitoare la operațiunile companiei pe piața europeană.

Comisia Europeană a precizat că astfel de solicitări sunt obișnuite în cadrul investigațiilor în materie de concurență și sunt formulate, de regulă, încă din primele etape ale unei inspecții.

Potrivit Executivului comunitar, refuzul sau neîndeplinirea obligației de a furniza informațiile solicitate a împiedicat instituția să analizeze sursele de date care ar fi putut fi relevante pentru desfășurarea investigației privind posibilele subvenții străine acordate Temu.