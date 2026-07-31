Fuziunea de 300 de miliarde de dolari dintre T-Mobile și Deutsche Telekom, pusă sub semnul întrebării. Acționarii și autoritățile din SUA ridică obstacole

Planurile pentru una dintre cele mai mari tranzacții din sectorul telecom ar putea întâmpina dificultăți înainte de a ajunge la vot. Conducerea T-Mobile US și-ar fi exprimat rezervele față de fuziunea cu Deutsche Telekom, invocând opoziția unor acționari și posibile probleme de reglementare în Statele Unite.

Directorii T-Mobile US i-au transmis acționarului majoritar, Deutsche Telekom, că nu mai susțin propunerea privind o fuziune evaluată la aproximativ 300 de miliarde de dolari, potrivit unor surse apropiate discuțiilor.

Conform acestora, o parte dintre acționarii minoritari ai T-Mobile, în principal investitori instituționali, au informat compania că s-ar opune unei fuziuni cu Deutsche Telekom, apreciind că grupul german are un ritm de creștere mai lent decât subsidiara sa din Statele Unite.

Discuțiile privind tranzacția au început la începutul acestui an, iar cele două companii intenționau să supună proiectul la vot pentru a obține aprobarea acționarilor minoritari ai T-Mobile. În prezent, conducerea companiei americane nu mai este convinsă că o astfel de propunere ar obține sprijinul necesar, transmite Semafor.

Pe lângă reticența unor acționari, T-Mobile ar fi primit și semnale din partea autorităților americane privind eventuale condiții pentru aprobarea tranzacției.

Potrivit surselor, organismele de reglementare, inclusiv Comitetul pentru Investiții Străine în Statele Unite (CFIUS), ar putea solicita garanții că veniturile generate de T-Mobile pe piața americană vor fi reinvestite în SUA sau vor rămâne în economia americană.

Anul trecut, T-Mobile a generat un flux de numerar liber ajustat de aproximativ 18 miliarde de dolari și a distribuit către Deutsche Telekom dividende de peste două miliarde de dolari.

Reprezentanții T-Mobile au refuzat să comenteze informațiile, iar Deutsche Telekom și Departamentul Trezoreriei SUA nu au răspuns solicitărilor de presă.

În paralel, subsidiara americană continuă să raporteze rezultate financiare peste așteptările pieței.

T-Mobile US și-a majorat estimarea privind fluxul de numerar liber pentru întregul an la un interval cuprins între 18,4 și 18,8 miliarde de dolari, față de prognoza anterioară de 18,1-18,7 miliarde de dolari.

În trimestrul al doilea, compania a raportat un câștig ajustat de 2,99 dolari pe acțiune, peste estimarea medie a analiștilor, de 2,58 dolari. Veniturile au crescut cu 7,9%, până la 22,79 miliarde de dolari.

Operațiunile din Statele Unite reprezintă principalul contributor la profitul Deutsche Telekom, motiv pentru care rezultatele sunt considerate un indicator important înaintea prezentării raportului financiar semestrial al grupului german, programată pentru săptămâna viitoare.

În pofida rezultatelor solide din SUA, acțiunile Deutsche Telekom au scăzut joi cu 1,68%, până la 26,93 euro, coborând ușor sub media mobilă de 50 de zile.

Analiștii JPMorgan și-au ajustat ușor prețul-țintă pentru acțiunile companiei la 38 de euro și și-au menținut perspectiva pozitivă pentru restul anului.

Investitorii urmăresc acum raportul semestrial al Deutsche Telekom, de la care așteaptă noi informații privind politica de dividende. Potrivit estimărilor analiștilor, dividendul aferent exercițiului financiar curent ar putea ajunge la 1,13 euro pe acțiune, față de un euro distribuit pentru anul precedent.