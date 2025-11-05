Deutsche Telekom, în colaborare cu NVIDIA, va ridica la München o vastă unitate dedicată inteligenței artificiale — una dintre cele mai mari de pe continent — în urma unui parteneriat evaluat la un miliard de euro, potrivit anunțului comun al celor două companii.

Potrivit StartUp Cafe, noua facilitate urmează să devină funcțională în primul trimestru al anului 2026, moment în care va spori cu aproximativ 50% capacitatea de calcul pentru inteligență artificială a Germaniei.

„Ingineria industrială a Germaniei este legendară, iar acum este supra-alimentată de inteligența artificială”, a precizat Jensen Huan, fondator și CEO al NVIDIA.

Platforma AI bazată pe cloud este concepută să satisfacă nevoile diverse ale economiei germane, iar numeroși parteneri și-au exprimat deja intenția de a utiliza această tehnologie.

Spre exemplu, inginerii pot crea replici 3D ale fabricilor existente, pe care să le folosească pentru simulări, testări și optimizări de design înainte ca acestea să fie implementate în producția reală.

Un alt sector vizat este cel al roboticii industriale, esențial în producția de automobile și echipamente electronice, unde mașinile execută cu acuratețe operațiuni complexe.

Modelele de limbaj de mari dimensiuni (LLM) pot fi, de asemenea, dezvoltate și antrenate la un nivel avansat. De exemplu, partenerul Deutsche Telekom, Perplexity, va folosi Industrial AI Cloud în acest scop. Adevărata suveranitate în domeniul AI presupune ca stratul de inferență să genereze răspunsuri și inteligență în interiorul Germaniei. Prin parteneriatul cu Deutsche Telekom, Perplexity va utiliza Industrial AI Cloud pentru a oferi inferență AI sigură, realizată local, pentru utilizatorii și companiile germane.

Deutsche Telekom oferă clienților servicii legate de migrarea către Industrial AI Cloud. Acestea includ totul, de la conectarea și migrarea, până la implementarea și integrarea soluțiilor și aplicațiilor AI ale noilor clienți, precum și integrarea acestora cu soluțiile corespunzătoare de securitate și procesele existente.

Compania subliniază importanța consolidării „suveranității digitale” a Germaniei.

Comunicatul precizează că serviciile de cloud și securitate avansată vor fi puse la dispoziția atât a mediului privat, cât și a instituțiilor publice.