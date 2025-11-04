Cât costă, în 2025, să-ți faci un calculator bun de la zero?
Oricine s-a gândit măcar o dată să-și construiască propriul calculator știe că entuziasmul dispare rapid când începi să aduni prețurile. Cu toate că piața componentelor de PC este în continuă schimbare, la fel și prețurile, un calculator făcut ”pe bucăți” are și el farmecul lui.
Îl configurezi exact cum vrei, știi ce pui în el și, dacă alegi cu grijă, poți obține performanță excelentă fără să plătești cât pentru un sistem preasamblat.
Componentele de care ai nevoie pentru un PC:
- Procesor
- Placă de bază
- Memorie RAM
- Placă video
- Stocare
- Sursă de alimentare
- Carcasă
- Sistem de răcire
Costuri componente pentru PC
În funcție de scopul pentru care vrei să-ți faci un calculator, prețurile pot crește considerabil. De aceea, este foarte important să te gândești bine ce ai vrea să faci cu el. Dacă îl folosești doar pentru muncă și atât, ar fi o pierdere de bani dacă ai vrea să-ți cumperi componente care rulează cele mai noi jocuri.
Prețurile pentru procesoare, pe un site de specialitate, sunt între 249 și 7.981 de lei.
Plăcile de bază, pe același site, încep de la 249 de lei și pot ajunge până la 6.145 de lei.
Pentru memoriile RAM, prețurile încep de la 37 de lei și ajung și la peste 2.500 de lei.
În ceea ce privește plăcile video, acestea pornesc de la 391 de lei, ajungând chiar la 15.500 de lei.
- SSD/HDD – între 97 și 2.479 lei
- Sursă alimentare – 106 și 1.271 lei
- Carcase – 103 și 1.241 lei
- Sistem de răcire – 48 și 1.309 lei
La aceste costuri se mai adaugă și cele pentru periferice (monitor, boxe, tastatura și mouse).
Ce PC ai putea să-ți faci pentru un buget de aproximativ 6.600 de lei?
Potrivit aceluiași site de specialitate, un pasionat de gamig ar putea să-și facă un calculator decent cu un buget de aproximativ 6.600 de lei.
Acesta va include:
- Procesor: AMD Ryzen 5 9600X – 6 nuclee, 12 fire
- Cooler: Alphagear pe aer – 6 heatpipe-uri, 2 ventilatoare de 120 mm, iluminare RGB
- Placă de bază: Gigabyte B650 mATX – are 4 porturi SATA, 2 sloturi M.2 și conexiune Wi-Fi + Bluetooth
- Memorie RAM: 32 GB DDR5 la 6000 MHz, CL30, de la Patriot – compatibilă AMD EXPO
- Sursă: Thermalright 750W ATX 3.1 – certificare 80+ Gold
- Stocare: SSD Lexar 1 TB – viteze mari și durată de viață ridicată (TBW 1500)
- Carcasă: Deepcool – design aerisit cu mesh frontal și 3 ventilatoare RGB de 120 mm incluse
Cât costă un calculator premade?
La fel ca în cazul calculatoarelor pe bucăți, și la cele premade trebuie să știi sigur pentru ce îl folosești. Dacă dorești un PC de gaming, bugetul poate fi între 1.295 de lei și 27.599 de lei.
Dacă îți dorești un PC pentru office, atunci prețurile sunt între 1.948 de lei și 3.299 de lei.
