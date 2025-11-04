Oricine s-a gândit măcar o dată să-și construiască propriul calculator știe că entuziasmul dispare rapid când începi să aduni prețurile. Cu toate că piața componentelor de PC este în continuă schimbare, la fel și prețurile, un calculator făcut ”pe bucăți” are și el farmecul lui.

Îl configurezi exact cum vrei, știi ce pui în el și, dacă alegi cu grijă, poți obține performanță excelentă fără să plătești cât pentru un sistem preasamblat.

Componentele de care ai nevoie pentru un PC:

Procesor

Placă de bază

Memorie RAM

Placă video

Stocare

Sursă de alimentare

Carcasă

Sistem de răcire

În funcție de scopul pentru care vrei să-ți faci un calculator, prețurile pot crește considerabil. De aceea, este foarte important să te gândești bine ce ai vrea să faci cu el. Dacă îl folosești doar pentru muncă și atât, ar fi o pierdere de bani dacă ai vrea să-ți cumperi componente care rulează cele mai noi jocuri.

Prețurile pentru procesoare, pe un site de specialitate, sunt între 249 și 7.981 de lei.

Plăcile de bază, pe același site, încep de la 249 de lei și pot ajunge până la 6.145 de lei.

Pentru memoriile RAM, prețurile încep de la 37 de lei și ajung și la peste 2.500 de lei.

În ceea ce privește plăcile video, acestea pornesc de la 391 de lei, ajungând chiar la 15.500 de lei.

SSD/HDD – între 97 și 2.479 lei

Sursă alimentare – 106 și 1.271 lei

Carcase – 103 și 1.241 lei

Sistem de răcire – 48 și 1.309 lei

La aceste costuri se mai adaugă și cele pentru periferice (monitor, boxe, tastatura și mouse).

Potrivit aceluiași site de specialitate, un pasionat de gamig ar putea să-și facă un calculator decent cu un buget de aproximativ 6.600 de lei.

Acesta va include:

Procesor: AMD Ryzen 5 9600X – 6 nuclee, 12 fire

AMD Ryzen 5 9600X – 6 nuclee, 12 fire Cooler: Alphagear pe aer – 6 heatpipe-uri, 2 ventilatoare de 120 mm, iluminare RGB

Alphagear pe aer – 6 heatpipe-uri, 2 ventilatoare de 120 mm, iluminare RGB Cooler: Alphagear pe aer – 6 heatpipe-uri, 2 ventilatoare de 120 mm, iluminare RGB

Alphagear pe aer – 6 heatpipe-uri, 2 ventilatoare de 120 mm, iluminare RGB Placă de bază: Gigabyte B650 mATX – are 4 porturi SATA, 2 sloturi M.2 și conexiune Wi-Fi + Bluetooth

Gigabyte B650 mATX – are 4 porturi SATA, 2 sloturi M.2 și conexiune Wi-Fi + Bluetooth Memorie RAM: 32 GB DDR5 la 6000 MHz, CL30, de la Patriot – compatibilă AMD EXPO

32 GB DDR5 la 6000 MHz, CL30, de la Patriot – compatibilă AMD EXPO Sursă: Thermalright 750W ATX 3.1 – certificare 80+ Gold

Thermalright 750W ATX 3.1 – certificare 80+ Gold Stocare: SSD Lexar 1 TB – viteze mari și durată de viață ridicată (TBW 1500)

SSD Lexar 1 TB – viteze mari și durată de viață ridicată (TBW 1500) Carcasă: Deepcool – design aerisit cu mesh frontal și 3 ventilatoare RGB de 120 mm incluse

La fel ca în cazul calculatoarelor pe bucăți, și la cele premade trebuie să știi sigur pentru ce îl folosești. Dacă dorești un PC de gaming, bugetul poate fi între 1.295 de lei și 27.599 de lei.

Dacă îți dorești un PC pentru office, atunci prețurile sunt între 1.948 de lei și 3.299 de lei.