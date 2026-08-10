Prețuri carburanți luni, 10 august. Cât costă un litru de benzină și motorină la început de săptămână. Cele mai mici tarife din țară
SURSĂ FOTO: Dreamstime - Carburanți, benzină, motorină
Prețuri carburanți luni, 10 august. Platforma Peco Online a publicat luni, 10 august 2026, cele mai recente date privind prețurile carburanților din România, prezentând atât cele mai mici tarife înregistrate la nivel național pentru benzină și motorină, cât și cele mai reduse prețuri din principalele orașe ale țării.
Prețuri carburanți luni, 10 august. Cât costă un litru de benzină și motorină la început de săptămână
Cel mai mic preț pentru benzină afișat în această zi este de 9,26 lei pe litru. Acesta a fost înregistrat la o stație Rompetrol din Drobeta, județul Mehedinți, situată pe Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 144.
În ceea ce privește motorina, cel mai redus preț din țară este de 10,43 lei pe litru. Acesta este practicat la o stație Socar din Timișoara, județul Timiș, aflată pe Strada Calea Aradului nr. 107/A.
Peco Online a publicat și situația celor mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele cinci orașe ale României, clasificate după numărul de locuitori.
În București, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,32 lei pe litru, motorina costă 10,47 lei pe litru, iar GPL-ul 4,57 lei pe litru.
La Cluj-Napoca, benzina este disponibilă la 9,32 lei pe litru, motorina la 10,47 lei pe litru, iar GPL-ul la 4,59 lei pe litru.
Timișoara se remarcă prin cel mai mic preț al motorinei dintre marile orașe, de 10,43 lei pe litru, în timp ce benzina costă 9,32 lei pe litru, iar GPL-ul 4,61 lei pe litru.
În Iași, benzina este comercializată la 9,32 lei pe litru, motorina la 10,47 lei pe litru, iar GPL-ul la 4,61 lei pe litru.
La Constanța, benzina costă 9,32 lei pe litru, motorina 10,47 lei pe litru, iar GPL-ul 4,59 lei pe litru.
Timișoara înregistrează cel mai redus tarif la motorină din cele cinci orașe analizate
Datele înregistrate în ziua 10 august 2026 indică faptul că prețurile minime ale benzinei sunt identice în toate cele cinci orașe analizate, în timp ce Timișoara înregistrează cel mai redus tarif la motorină dintre acestea.
|Categoria
|Preț (lei/litru)
|Stație / Oraș
|Cea mai ieftină benzină din România
|9,26
|Rompetrol, Drobeta (Mehedinți), Bd. Tudor Vladimirescu nr. 144
|Cea mai ieftină motorină din România
|10,43
|Socar, Timișoara (Timiș), Str. Calea Aradului nr. 107/A
|București – benzină
|9,32
|București
|București – motorină
|10,47
|București
|București – GPL
|4,57
|București
|Cluj-Napoca – benzină
|9,32
|Cluj-Napoca
|Cluj-Napoca – motorină
|10,47
|Cluj-Napoca
|Cluj-Napoca – GPL
|4,59
|Cluj-Napoca
|Timișoara – benzină
|9,32
|Timișoara
|Timișoara – motorină
|10,43
|Timișoara
|Timișoara – GPL
|4,61
|Timișoara
|Iași – benzină
|9,32
|Iași
|Iași – motorină
|10,47
|Iași
|Iași – GPL
|4,61
|Iași
|Constanța – benzină
|9,32
|Constanța
|Constanța – motorină
|10,47
|Constanța
|Constanța – GPL
|4,59
|Constanța
Valorile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, zona geografică și momentul la care sunt actualizate. În perioadele în care prețurile la carburanți se modifică frecvent, este recomandată verificarea tarifelor înainte de alimentare.
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Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.
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