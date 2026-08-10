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Prețuri carburanți luni, 10 august. Cât costă un litru de benzină și motorină la început de săptămână. Cele mai mici tarife din țară

Prețuri carburanți luni, 10 august. Cât costă un litru de benzină și motorină la început de săptămână. Cele mai mici tarife din țară

SURSĂ FOTO: Dreamstime - Carburanți, benzină, motorină

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Publicat de Leonard Bădilă la 10 august 2026, 08:35
Din cuprinsul articolului

Prețuri carburanți luni, 10 august. Platforma Peco Online a publicat luni, 10 august 2026, cele mai recente date privind prețurile carburanților din România, prezentând atât cele mai mici tarife înregistrate la nivel național pentru benzină și motorină, cât și cele mai reduse prețuri din principalele orașe ale țării.

Prețuri carburanți luni, 10 august. Cât costă un litru de benzină și motorină la început de săptămână

Cel mai mic preț pentru benzină afișat în această zi este de 9,26 lei pe litru. Acesta a fost înregistrat la o stație Rompetrol din Drobeta, județul Mehedinți, situată pe Bulevardul Tudor Vladimirescu nr. 144.

În ceea ce privește motorina, cel mai redus preț din țară este de 10,43 lei pe litru. Acesta este practicat la o stație Socar din Timișoara, județul Timiș, aflată pe Strada Calea Aradului nr. 107/A.

Peco Online a publicat și situația celor mai mici prețuri la benzină, motorină și GPL din principalele cinci orașe ale României, clasificate după numărul de locuitori.

În București, cel mai mic preț pentru benzină este de 9,32 lei pe litru, motorina costă 10,47 lei pe litru, iar GPL-ul 4,57 lei pe litru.

La Cluj-Napoca, benzina este disponibilă la 9,32 lei pe litru, motorina la 10,47 lei pe litru, iar GPL-ul la 4,59 lei pe litru.

Timișoara se remarcă prin cel mai mic preț al motorinei dintre marile orașe, de 10,43 lei pe litru, în timp ce benzina costă 9,32 lei pe litru, iar GPL-ul 4,61 lei pe litru.

În Iași, benzina este comercializată la 9,32 lei pe litru, motorina la 10,47 lei pe litru, iar GPL-ul la 4,61 lei pe litru.

La Constanța, benzina costă 9,32 lei pe litru, motorina 10,47 lei pe litru, iar GPL-ul 4,59 lei pe litru.

Carburanți, benzină, motorină
SURSĂ FOTO: Dreamstime – Carburanți, benzină, motorină

Timișoara înregistrează cel mai redus tarif la motorină din cele cinci orașe analizate

Datele înregistrate în ziua 10 august 2026 indică faptul că prețurile minime ale benzinei sunt identice în toate cele cinci orașe analizate, în timp ce Timișoara înregistrează cel mai redus tarif la motorină dintre acestea.

Categoria Preț (lei/litru) Stație / Oraș
Cea mai ieftină benzină din România 9,26 Rompetrol, Drobeta (Mehedinți), Bd. Tudor Vladimirescu nr. 144
Cea mai ieftină motorină din România 10,43 Socar, Timișoara (Timiș), Str. Calea Aradului nr. 107/A
București – benzină 9,32 București
București – motorină 10,47 București
București – GPL 4,57 București
Cluj-Napoca – benzină 9,32 Cluj-Napoca
Cluj-Napoca – motorină 10,47 Cluj-Napoca
Cluj-Napoca – GPL 4,59 Cluj-Napoca
Timișoara – benzină 9,32 Timișoara
Timișoara – motorină 10,43 Timișoara
Timișoara – GPL 4,61 Timișoara
Iași – benzină 9,32 Iași
Iași – motorină 10,47 Iași
Iași – GPL 4,61 Iași
Constanța – benzină 9,32 Constanța
Constanța – motorină 10,47 Constanța
Constanța – GPL 4,59 Constanța

Valorile afișate au caracter orientativ și pot varia în funcție de stația de alimentare, zona geografică și momentul la care sunt actualizate. În perioadele în care prețurile la carburanți se modifică frecvent, este recomandată verificarea tarifelor înainte de alimentare.

Informații articol
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Publicat în: Economie

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Despre autor
Leonard Bădilă

Am finalizat Facultatea de Litere și Limbi Străine în cadrul Universității Hyperion din București, iar ulterior am absolvit masterul la Facultatea de Jurnalism, specializarea Comunicare Mediatică și Publicitate, în cadrul aceleiași universități. Colaborarea cu Capital.ro a început în anul 2019.

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