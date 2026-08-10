Baschetul este în doliu după moartea unui antrenor legendar. Don Nelson s-a stins la 86 de ani după o carieră care a schimbat istoria NBA

Don Nelson, al doilea cel mai victorios antrenor din istoria NBA și câștigător a cinci titluri de campion ca jucător al echipei Boston Celtics, a murit duminică, la vârsta de 86 de ani.

Familia sa a confirmat decesul printr-un comunicat, fără a preciza locul în care a murit sau cauza decesului. Potrivit familiei, Nelson s-a stins în liniște, înconjurat de membrii apropiați ai familiei, iar în ultima săptămână prietenii și rudele au fost alături de el, rememorând momente importante din viața sa, notează AP News.

Nelson este unul dintre doar doi antrenori din istoria NBA care au obținut cel puțin 250 de victorii cu trei francize diferite: Milwaukee Bucks, Dallas Mavericks și Golden State Warriors. El a ocupat și funcția de manager general la toate cele trei echipe. De-a lungul unei cariere de 31 de sezoane ca antrenor, a fost desemnat de trei ori antrenorul anului și a calificat echipele sale în play-off de 18 ori. A ajuns de trei ori în finala Conferinței cu Milwaukee Bucks și o dată cu Dallas Mavericks, însă nu a reușit să câștige un titlu de campion ca antrenor.

Don Nelson este considerat unul dintre marii inovatori ai baschetului modern. El a introdus conceptul cunoscut astăzi drept „point forward” și a popularizat un stil ofensiv bazat pe ritm rapid și contraatac. Nelson a explicat că ideea de a trece de la jocul dominat de pivoții anilor ’70 la un baschet construit pe viteză și tranziție a fost inspirată din perioada în care a jucat sub comanda legendarului antrenor Red Auerbach la Boston Celtics. Într-un material publicat în 2016 în The Players’ Tribune, Nelson a susținut că Auerbach a fost cel care l-a învățat mecanismele jocului de contraatac și că acesta merită creditul pentru stilul care avea să fie cunoscut drept „Nellie Ball” și pentru influența asupra vitezei cu care se joacă baschetul în prezent.

Ca jucător, Nelson a evoluat 14 sezoane în NBA, dintre care 11 la Boston Celtics. A făcut parte din cinci echipe campioane ale Celtics, sub conducerea a patru antrenori diferiți. După retragerea din activitatea de jucător, a devenit antrenor secund la Milwaukee Bucks, iar ulterior a preluat conducerea echipei după demisia lui Larry Costello, survenită după 18 meciuri din sezonul 1976–1977. Nelson a antrenat Bucks timp de 11 sezoane începând din 1976 și a câștigat șapte titluri consecutive de divizie.

În al doilea său sezon la Milwaukee, echipa a reușit una dintre cele mai spectaculoase reveniri din istoria NBA, recuperând un deficit de 29 de puncte în ultimul sfert și învingând Atlanta Hawks cu 117-115 după timpul regulamentar. Nelson a explicat ulterior că a antrenat echipa în spiritul baschetului învățat la Boston, dar aplicând și propriile strategii, bazate pe un joc neconvențional și pe valorificarea vitezei.

Stilul său ofensiv a fost probabil cel mai bine ilustrat la Golden State Warriors, în celebra eră „Run TMC”, formată din viitorii membri ai Hall of Fame Tim Hardaway, Mitch Richmond și Chris Mullin. Nelson a insistat ca cei trei să joace simultan, transformând echipa într-un simbol al baschetului spectaculos și ofensiv.

Nelson a petrecut 11 sezoane la Golden State, în două mandate diferite. Primul s-a încheiat după un conflict cu tânărul star Chris Webber, care a fost transferat la doar o lună după începutul celui de-al doilea său sezon. Demoralizat de acel transfer, Nelson a lipsit nouă meciuri din cauza unei boli și a demisionat sub presiune în februarie 1995, la trei luni după conflict.

Între cele două perioade petrecute la Golden State, Nelson a fost concediat după mai puțin de un sezon la New York Knicks în campionatul 1995–1996, apoi a antrenat Dallas Mavericks timp de opt sezoane. Începând din decembrie 2000, a lipsit 21 de meciuri pentru a se recupera după o intervenție chirurgicală pentru cancer de prostată.

Fiul său, Donnie Nelson, s-a alăturat staffului tehnic al Mavericks ca antrenor secund în 1998, a devenit ulterior manager general și a rămas în organizație până în 2021. Împreună, cei doi au avut un rol decisiv în convingerea tânărului german Dirk Nowitzki, în vârstă de 20 de ani, să renunțe la baschetul european și să semneze cu Dallas Mavericks. Don Nelson a contribuit și la dezvoltarea lui Steve Nash, transformându-l într-unul dintre cei mai buni coordonatori de joc din NBA, înainte ca acesta să câștige două premii consecutive de MVP cu Phoenix Suns în 2005 și 2006.

Actualul antrenor al Golden State Warriors, Steve Kerr, l-a descris pe Nelson drept un inovator autentic, a cărui influență asupra jocului este resimțită și astăzi. Kerr a subliniat că Nelson a provocat constant convențiile, a experimentat formule de joc și stiluri diferite și a intuit posibilități pe care alți antrenori nu le vedeau, multe dintre elementele considerate normale în NBA-ul modern avându-și originea în modul în care Nelson a înțeles baschetul.

La Golden State, echipa „We Believe” condusă de Baron Davis și pregătită de Nelson a produs una dintre cele mai mari surprize din istoria play-off-ului NBA, eliminând în 2007 pe Dallas Mavericks, echipa lui Dirk Nowitzki, care era cap de serie numărul 1. În ultimul său sezon ca antrenor, 2009–2010, Nelson l-a avut sub îndrumare pe debutantul Stephen Curry.

Stephen Curry a afirmat că unul dintre motivele importante pentru care a fost ales în draft de Golden State Warriors a fost prezența lui Don Nelson, care încă din prima zi i-a oferit încredere și oportunitatea de a-și valorifica potențialul pe teren. Curry a amintit și momentul în care Nelson a devenit cel mai victorios antrenor din istoria NBA, într-un meci disputat la Minnesota, spunând că impactul acestuia asupra sportului este imposibil de măsurat și că va rămâne una dintre cele mai mari minți din istoria jocului.

Baron Davis a evocată perioada echipei „We Believe” și parcursul memorabil din 2007, afirmând că Nelson a înțeles perfect ce motiva echipa și i-a făcut pe jucători să creadă că pot învinge pe oricine, contribuind la realizarea unei premiere istorice: prima echipă clasată pe locul 8 care a eliminat o echipă de pe locul 1 într-o serie de șapte meciuri.

Nelson s-a retras din antrenorat cu 1.335 de victorii, depășindu-l la acel moment pe Lenny Wilkens, care avea 1.332. A rămas liderul absolut al victoriilor în NBA timp de aproape 12 ani, până când prietenul său apropiat Gregg Popovich, fostul antrenor al lui San Antonio Spurs, l-a depășit în martie 2022.

În 2012, Don Nelson a fost inclus în Naismith Memorial Basketball Hall of Fame. În 2025 a primit Chuck Daly Lifetime Achievement Award, distincție acordată de National Basketball Coaches Association. La ceremonia de decernare a premiului, nemulțumit de transferul lui Luka Doncic de la Dallas Mavericks la Los Angeles Lakers, Nelson a purtat o pereche de pantofi Jordan Brand semnați de Doncic și a calificat mutarea drept o greșeală uriașă.

Don Nelson s-a născut în Muskegon, statul Michigan, a urmat liceul în Rock Island, Illinois, iar în perioada petrecută la Universitatea din Iowa a avut medii de tip double-double. După încheierea carierei, și-a petrecut anii de pensie pe insula Maui din Hawaii, unde deținea mai multe proprietăți destinate închirierilor pe termen scurt.