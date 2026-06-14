New York Knicks au câștigat titlul NBA după mai bine de 50 de ani. Orașul New York a sărbătorit până dimineață

New York Knicks a câștigat campionatul NBA pentru prima dată după mai bine de cinci decenii. Formația din New York s-a impus în fața celor de la San Antonio Spurs și a pus capăt unei așteptări care dura din 1973.

Victoria a declanșat scene de sărbătoare în tot New York-ul, unde mii de suporteri au urmărit meciul și au ieșit pe străzi imediat după fluierul final.

New York Knicks a câștigat sâmbătă seară titlul NBA după victoria cu 94-90 în fața echipei San Antonio Spurs, în al cincilea meci al finalei disputate după sistemul cel mai bun din șapte partide, transmite BBC.

Formația din New York avea deja avantaj de 3-1 la general înaintea confruntării decisive din Texas și a reușit să închidă seria fără a mai fi nevoie de alte meciuri.

Succesul are o semnificație specială pentru club, care nu mai ajunsese în finala NBA din 1999, atunci când a pierdut chiar în fața celor de la Spurs. Ultimul titlu cucerit de Knicks data din 1973.

Sezonul este considerat de mulți observatori drept o revenire spectaculoasă pentru una dintre echipele care au traversat decenii dificile în campionatul nord-american de baschet.

Deși meciul s-a disputat în San Antonio, fanii Knicks au urmărit partida în baruri, piețe și spații publice din New York.

După victoria echipei, mulțimi numeroase s-au adunat în Manhattan, inclusiv în zona Times Square, unde sărbătoarea a continuat până în primele ore ale dimineții de duminică.

Autoritățile locale au anunțat inclusiv modificări temporare ale circulației unor linii de metrou din cauza numărului mare de persoane aflate în centrul orașului.

Primarul New York-ului, Zohran Mamdani, a transmis pe rețelele sociale că momentul reprezintă o pagină de istorie pentru oraș și a subliniat că locuitorii au continuat să creadă în echipă în ciuda numeroaselor dezamăgiri din ultimele decenii.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a felicitat echipa și pe proprietarul clubului, James Dolan.

În mesajul său, Trump a apreciat parcursul formației în acest sezon și a afirmat că publicul a asistat la unele dintre cele mai spectaculoase victorii din istoria baschetului în timpul play-off-ului.

La rândul său, primarul New York-ului a anunțat că orașul pregătește o paradă festivă cu confetti și o ceremonie oficială la City Hall pentru a celebra performanța echipei.

Evenimentul este programat să aibă loc joi.

Numeroși suporteri au declarat că succesul echipei reprezintă un moment pe care îl așteptau de zeci de ani.

Unii dintre ei au explicat că nu contează faptul că titlul a fost câștigat în deplasare, deoarece atmosfera din New York a fost una de sărbătoare generală.

Fani ai echipei au călătorit inclusiv în Texas pentru a fi prezenți la meciul decisiv disputat în arena celor de la Spurs.

Înaintea partidei au existat și îngrijorări legate de accesul spectatorilor din afara zonei San Antonio, după ce pe site-ul Ticketmaster a apărut o informare potrivit căreia unele bilete cumpărate de persoane aflate la peste 150 de mile de arenă ar putea fi anulate.

Ulterior, compania a precizat că niciun bilet achiziționat prin platforma sa nu a fost și nu va fi anulat.

Înaintea meciului, primarul New York-ului le-a cerut fanilor să sărbătorească responsabil și să evite incidentele.

Apelul a venit după ce presa locală a relatat despre câteva cazuri de agresiuni asupra unor suporteri ai echipei San Antonio Spurs în New York.

Cu toate acestea, atmosfera generală a fost una de sărbătoare. Unii suporteri ai Knicks prezenți în Texas au declarat că au fost primiți cu respect de locuitorii din San Antonio, în ciuda rivalității sportive dintre cele două echipe.