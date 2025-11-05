Zohran Mamdani a menţionat că oraşul se află la începutul unei „noi ere” şi a făcut referire la preşedintele Donald Trump, spunând că, în opinia sa, New York-ul, oraşul care l-a lansat pe Trump, este cel care poate arăta unei naţiuni trădate de acesta cum să îl învingă.

”În această seară aţi dat un mandat pentru schimbare”, a declarat Mamdani în discursul de învingător. ”New York, în această seară aţi dat un mandat pentru schimbare, un mandat pentru un nou tip de politică, un mandat pentru un oraş pe care ni-l putem permite şi un mandat pentru un guvern care să realizeze exact acest lucru”, le-a spus susţinătorilor săi la un eveniment organizat în noaptea alegerilor pentru a sărbători victoria sa. ”Viitorul este în mâinile noastre”, spune Mamdani în discursul de victorie

Zohran Mamdani, candidatul democrat la funcţia de primar al oraşului New York, despre care prognozele arată că va câştiga alegerile — le-a transmis susţinătorilor săi că au reuşit să obţină victoria „în pofida tuturor pronosticurilor”.

Acesta a mai spus că echipa sa a reuşit să răstoarne o dinastie politică, făcând aluzie la adversarul său, Andrew Cuomo. Mamdani a adăugat că îi doreşte acestuia tot binele în viaţa personală, dar că speră ca această seară să fie ultima dată când îi va mai rosti numele.

În discursul rostit în faţa susţinătorilor după ce a fost desemnat câştigător al cursei pentru primărie, el a rememorat participarea sa la o grevă a foamei de 15 zile desfăşurată în faţa Primăriei, alături de un şofer de taxi pe nume Richard.

”Frate, acum suntem în Primărie”, a spus el.

Mamdani a relatat şi alte discuţii purtate de-a lungul anilor cu persoane din clasa muncitoare, de la proprietari de bodegă până la asistente medicale, subliniind că scopul campaniei sale a fost ca aceste categorii să fie reprezentate.

”Acest oraş este oraşul vostru şi această democraţie este şi a voastră”, a spus el.

Mamdani a transmis că victoria sa în cursa pentru primăria New York-ului aduce cu sine un mesaj de speranţă. El a apreciat alegătorii pentru că au ales „speranţa” în contextul politic actual și s-a adresat tuturor newyorkezilor, indiferent de opţiunea lor de vot, inclusiv celor care consideră că politica de astăzi este prea dură pentru ca flacăra speranţei să mai ardă. Mamdani a subliniat că, prin această victorie, „speranţa este vie” şi că rezultatul alegerilor confirmă acest lucru.

”Deşi am votat separat, am ales împreună speranţa. Speranţa în faţa tiraniei, speranţa în faţa banilor şi a ideilor mărunte, speranţa în faţa disperării”, a spus el.

În discursul său de celebrare a victoriei, conform proiecţiilor după închiderea urnelor, Mamdani a declarat că îşi propune să „iniţieze o generaţie de schimbare”, exprimându-şi totodată opoziţia faţă de politica preşedintelui.