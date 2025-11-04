În declarațiile sale, Călin Georgescu a susținut că România nu trebuie să fie tratată ca o colonie sau ca un teren de experimente politice, afirmând că legea trebuie să fie făcută la București și nu în alte capitale europene. El a invocat exemplul mai multor state europene, Polonia, Ungaria, Olanda, Slovacia și Cehia, despre care a spus că s-au ridicat și și-au afirmat independența și forța politică.

Fostul candidat a subliniat că, la nivel global, marile puteri au început să coopereze în loc să se antagonizeze, să colaboreze în loc să se amenințe reciproc. În acest context, el a adus drept exemplu proiectul tunelului dintre Statele Unite și Rusia, care ar urma să fie construit pe sub strâmtoarea Bering, în scopul stimulării cooperării economice bilaterale.

„Eu vă spun astăzi așa, să fie foarte clar: România nu este o colonie, România nu este un câmp de experimente politice, iar legea se face la București și nu la Paris. (…) Polonia s-a ridicat și vă asigur că va fi mult mai puternică decât Germania în viitorul apropiat, Ungaria s-a ridicat, Olanda s-a ridicat, Slovacia s-a ridicat, Cehia s-a ridicat. Și dincolo de Europa marile puteri au început să coopereze, să colaboreze, și nu să se antagonizeze, să se amenințe unii pe alții”, a declarat Georgescu.

Totodată, a afirmat că Statele Unite semnează acorduri comerciale de mare amploare cu China, că Rusia și China au deja căi ferate și conducte de petrol comune și a comparat orașele Shanghai și Paris, susținând că metropola chineză este mult mai dezvoltată, în timp ce capitala Franței ar reprezenta doar un modest oraș provincial.

Georgescu a mai declarat că lumea trece prin schimbări rapide și că România trebuie să se ridice și să participe activ la aceste transformări, în loc să rămână un simplu spectator.

„Și ca exemplu Statele Unite ale Americii fac un tunel cu Rusia pe sub strâmtoarea Bering, pentru o cooperare benefică economică pentru ambele țări. SUA parafează acorduri comerciale uriașe cu China. Rusia și China au cale ferată și conductă de petrol comune. Raportat la Shanghai, Parisul este un modest oraș provincial. Lumea se schimbă cu mare rapiditate sub ochii noștri și România trebuie și ea să se ridice, să nu mai fie spectator, să fie participant”, a conchis fostul candidat.

Afirmațiile sale pot fi legate de o propunere recentă formulată de Kirill Dmitriev, trimisul special al președintelui rus pentru investiții și cooperare economică cu țări străine și șeful Fondului Rus de Investiții Directe (RDIF). La jumătatea lunii octombrie, Dmitriev a anunțat ideea construirii unui tunel feroviar numit „Putin-Trump”, care ar urma să treacă pe sub strâmtoarea Bering și să conecteze Rusia cu Statele Unite. Proiectul este conceput ca un simbol al unității dintre Moscova și Washington și ar permite o colaborare în explorarea resurselor naturale din regiunea arctică.

Conform informațiilor prezentate de agenția Reuters, inițiativa ar presupune o investiție estimată la 8 miliarde de dolari și ar putea fi finanțată de Moscova împreună cu parteneri internaționali. Tunelul ar urma să aibă o lungime de 112 kilometri și să fie construit într-o perioadă de mai puțin de opt ani. Dmitriev a promovat ideea după o convorbire telefonică între Vladimir Putin și Donald Trump, în care cei doi ar fi convenit să se întâlnească la Budapesta pentru a discuta despre posibilitatea opririi războiului din Ucraina.

Dmitriev a subliniat că visul unei legături directe între Statele Unite și Rusia prin strâmtoarea Bering este unul vechi, datând din 1904, când a fost propusă o cale ferată între Siberia și Alaska. El a precizat că RDIF a analizat mai multe propuneri, inclusiv proiecte de legături feroviare între SUA, Canada, Rusia și China, și a afirmat că fondul va sprijini varianta considerată cea mai viabilă.

„Visul unei legături între SUA și Rusia prin strâmtoarea Bering reflectă o viziune de durată – de la calea ferată Siberia-Alaska din 1904 până la planul Rusiei din 2007. RDIF a studiat propunerile existente, inclusiv calea ferată SUA-Canada-Rusia-China, și o va sprijini pe cea mai viabilă”, a scris Dmitriev pe X.

Strâmtoarea Bering are o lățime de aproximativ 82 de kilometri în punctul ei cel mai îngust și separă regiunea rusă Ciukotka de Alaska. Ideea conectării celor două teritorii există de peste 150 de ani, însă proiectele anterioare nu au fost niciodată realizate.

Dmitriev a menționat că are legături de colaborare cu Steve Witkoff, trimisul special al lui Donald Trump, și a sugerat posibilitatea ca mari companii energetice americane să achiziționeze participații minoritare în proiectele rusești din Arctica. Tot el a propus ca tunelul să fie construit de compania americană The Boring Company, deținută de Elon Musk.

Într-un mesaj public, Dmitriev a descris proiectul drept o legătură de 70 de mile între Rusia și Statele Unite, simbolizând unitatea dintre America și Afro-Eurasia. El a estimat că, în mod tradițional, costurile pentru o asemenea lucrare s-ar ridica la peste 65 de miliarde de dolari, însă tehnologia utilizată de The Boring Company ar putea reduce cheltuielile la mai puțin de 8 miliarde. Dmitriev a îndemnat public la colaborare pentru realizarea acestui proiect, însă până în prezent nu a existat nicio reacție oficială din partea lui Elon Musk sau Donald Trump.

„Imaginați-vă conectarea SUA și Rusiei, a Americii și Afro-Eurasiei prin tunelul Putin-Trump – o legătură de 70 de mile care simbolizează unitatea. Costurile tradiționale sunt de peste 65 de miliarde de dolari, dar tehnologia @boringcompany le-ar putea reduce la mai puțin de 8 miliarde de dolari. Haideți să construim împreună viitorul!”, i-a transmis Dmitriev lui Musk pe platforma X.

Trimisul rus a reamintit că o idee similară, numită „Podul păcii mondiale Kennedy-Hrușciov”, fusese propusă în perioada Războiului Rece, și a publicat o schiță din acea vreme care ilustra traseul posibil al construcției. De asemenea, a prezentat un grafic ce arată varianta actuală a traseului dintre Ciukotka și Alaska.

”RDIF a investit deja și a construit primul pod feroviar ruso-chinez. A sosit momentul să facem și mai mult și să conectăm continentele pentru prima dată în istoria omenirii. A sosit momentul să conectăm Rusia și SUA”, a conchis Dmitriev.

