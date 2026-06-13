SUA și Iranul ar putea semna duminică un acord pentru încetarea războiului. Strâmtoarea Ormuz ar urma să fie redeschisă

Statele Unite și Iranul se apropie de un posibil acord care ar putea pune capăt conflictului început la sfârșitul lunii februarie. Potrivit unor informații apărute în presa americană, reprezentanții celor două state urmează să participe duminică la o reuniune virtuală pentru semnarea unui memorandum de înțelegere.

Documentul ar avea ca efect prelungirea armistițiului existent și redeschiderea Strâmtorii Ormuz, una dintre cele mai importante rute pentru transportul mondial de petrol.

Publicația americană Axios a relatat că oficiali ai Statelor Unite și Iranului vor participa duminică la o întâlnire online, alături de mediatori din Pakistan și Qatar, pentru semnarea electronică a unui acord.

Potrivit surselor citate, memorandumul de înțelegere i-ar reveni rolul de a extinde cu încă 60 de zile încetarea focului aflată în vigoare din luna aprilie și de a permite începerea negocierilor privind programul nuclear iranian.

Surse americane și din statele implicate în mediere au precizat că procedura se va desfășura în format virtual din motive logistice.

Acordul ar reprezenta rezultatul a aproape trei luni de negocieri purtate între administrația președintelui Donald Trump și autoritățile de la Teheran, cu implicarea Pakistanului, Qatarului, Egiptului și Turciei.

Conflictul dintre Statele Unite, Israel și Iran a început pe 28 februarie și a avut un impact important asupra piețelor energetice internaționale.

Strâmtoarea Ormuz, prin care înainte de război tranzita aproximativ 20% din petrolul comercializat la nivel mondial, a fost afectată de blocada impusă de Iran.

Președintele Donald Trump a afirmat sâmbătă, într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, că acordul este programat să fie semnat duminică și că imediat după semnare Strâmtoarea Ormuz va fi redeschisă pentru traficul maritim.

Premierul Pakistanului, Shehbaz Sharif, unul dintre principalii mediatori ai discuțiilor, a declarat că este pregătită procedura pentru semnarea electronică a acordului, urmând ca săptămâna viitoare să aibă loc discuții la nivel tehnic.

Deși ambele tabere au transmis semnale pozitive privind apropierea unui acord, există în continuare divergențe asupra unor aspecte importante.

Donald Trump a declarat că Iranul nu va primi fonduri în cadrul înțelegerii și a reiterat poziția Washingtonului privind eliminarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit deținute de Teheran.

De cealaltă parte, ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, a declarat vineri că semnarea acordului este așteptată, însă un purtător de cuvânt al autorităților iraniene a exclus posibilitatea ca documentul să fie semnat chiar duminică.

Potrivit informațiilor apărute în timpul negocierilor, Iranul urmărește să obțină acces rapid la fondurile sale înghețate și să păstreze un anumit grad de control asupra Strâmtorii Ormuz. În același timp, negocierile privind programul nuclear ar urma să fie purtate separat, după intrarea în vigoare a acordului provizoriu.

Luni, președintele Donald Trump va participa în Franța la summitul G7, unde intenționează să poarte discuții și cu lideri din Egipt, Qatar și Emiratele Arabe Unite despre evoluția situației din Iran.

Potrivit surselor americane, a fost invitat și prințul moștenitor al Arabiei Saudite, Mohammed bin Salman, însă acesta nu va putea participa din cauza unor angajamente interne. În schimb, premierul israelian Benjamin Netanyahu nu este așteptat la reuniune.

Dacă memorandumul de înțelegere va fi semnat în zilele următoare, acesta ar putea reprezenta primul pas concret către încheierea conflictului și reluarea traficului comercial prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii.