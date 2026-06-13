Acord istoric între SUA și Iran? Documentul este aproape gata. Se discută ridicarea sancțiunilor și redeschiderea Strâmtorii Hormuz

Statele Unite și Iranul sunt aproape de semnarea unui acord care ar putea pune capăt conflictului dintre cele două țări și ar redeschide una dintre cele mai importante rute maritime pentru comerțul mondial. Potrivit informațiilor publicate de Reuters, negocierile au ajuns într-un stadiu avansat, iar documentul prevede inclusiv deblocarea unor active iraniene de miliarde de dolari și relaxarea unor sancțiuni economice.

Un oficial de rang înalt din administrația americană a declarat că Washingtonul și Teheranul au convenit deja asupra unui text și că există așteptări ca un acord inițial să fie semnat în următoarele zile.

De partea iraniană, ministrul de Externe Abbas Araqchi a afirmat că documentul este încă supus unor eventuale modificări, însă consideră că rezultatul negocierilor demonstrează că Iranul a ieșit întărit din conflict.

„Iranul este câștigătorul războiului cu Statele Unite”, a declarat Araqchi la televiziunea de stat iraniană.

În paralel cu negocierile, tensiunile militare nu au dispărut complet. Reuters relatează că forțele americane au doborât mai multe drone iraniene care se îndreptau spre Strâmtoarea Hormuz, una dintre cele mai importante căi maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial. Potrivit unei surse citate de agenția de presă, dronele reprezentau o amenințare pentru traficul comercial.

Potrivit unor surse implicate în negocieri, proiectul de memorandum prevede redeschiderea Strâmtorii Hormuz și ridicarea blocadei navale americane asupra porturilor iraniene.

În schimb, Statele Unite ar urma să deblocheze miliarde de dolari din activele iraniene înghețate și să renunțe la o parte dintre sancțiunile care afectează exporturile de petrol ale Iranului.

Programul nuclear iranian nu ar fi rezolvat imediat prin acest acord. Sursele Reuters susțin că acesta ar urma să fie negociat separat într-o perioadă de aproximativ 60 de zile.

Un oficial american a declarat că acordul ar putea conduce în final la desființarea programului nuclear iranian și la eliminarea stocurilor de uraniu puternic îmbogățit.

Totuși, ministrul iranian de Externe a transmis că Teheranul nu este dispus să renunțe complet la programul nuclear și dorește să păstreze uraniul într-o formă diluată.

Documentul aflat în negocieri ar include și discuții privind eventuale despăgubiri de război pentru Iran, precum și renunțarea la unele cerințe mai vechi ale Washingtonului privind limitarea programului iranian de rachete.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a anunțat că Israelul nu va participa la acordul negociat între Washington și Teheran.

Potrivit Reuters, în ultimele săptămâni au existat divergențe între Netanyahu și președintele american Donald Trump, în special în ceea ce privește solicitările SUA ca Israelul să își reducă operațiunile militare din Liban pentru a facilita un acord cu Iranul.

Araqchi a susținut că înțelegerea ar putea contribui inclusiv la încheierea conflictului din Liban și ar putea deschide calea unei retrageri israeliene din anumite zone ocupate.

În schimb, ministrul israelian al Apărării a declarat că Israelul nu intenționează să se retragă, iar un oficial israelian de rang înalt a precizat că statul evreu își va păstra libertatea de a acționa împotriva amenințărilor la adresa securității sale.

Negocierile au fost mediate de Pakistan, iar oficialii pakistanezi și elvețieni au salutat progresele realizate în ultimele zile. Dacă acordul va fi semnat, acesta ar putea avea efecte majore asupra pieței petroliere mondiale, comerțului internațional și echilibrului geopolitic din Orientul Mijlociu.