Bursele americane au încheiat joi pe creștere după mesajul lui Trump privind Iranul. Petrolul s-a ieftinit puternic

Piețele financiare americane au încheiat joi pe creșteri puternice după ce președintele SUA, Donald Trump, a anunțat că discuțiile cu Iranul au ajuns la cel mai înalt nivel și că un acord ar putea fi semnat în perioada următoare. Investitorii au reacționat imediat, iar prețul petrolului a scăzut semnificativ, pe fondul speranțelor că tensiunile din Orientul Mijlociu se vor reduce.

Evoluția a adus un nou impuls burselor, care au recuperat o parte din pierderile acumulate în ultimele zile din cauza conflictului și a temerilor privind inflația.

Indicele S&P 500 a urcat cu 1,3%, în timp ce Dow Jones Industrial Average a câștigat peste 800 de puncte. La rândul său, Nasdaq Composite a avansat cu 1,8%.

Creșterile au venit imediat după mesajul publicat de Donald Trump, care a transmis că discuțiile cu Iranul au fost aprobate la cel mai înalt nivel al conducerii iraniene și că detaliile privind semnarea unui acord vor fi anunțate ulterior.

Investitorii au interpretat anunțul ca pe un semnal că riscul unei escaladări militare majore ar putea scădea, iar fluxurile globale de petrol ar putea reveni treptat la normal.

Una dintre principalele reacții ale pieței a fost observată în sectorul energetic.

Prețul petrolului american WTI a coborât cu 2,8%, până la 87,56 dolari pe baril. Petrolul Brent, referința internațională, a pierdut 3,5%, ajungând la 89,84 dolari pe baril.

Scăderea este legată de posibilitatea redeschiderii Strâmtorii Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru transportul petrolului la nivel mondial. Reluarea transporturilor ar reduce presiunea asupra aprovizionării și ar contribui la calmarea piețelor energetice.

Cu toate acestea, cotațiile rămân semnificativ peste nivelurile dinaintea conflictului, când petrolul Brent era tranzacționat în jurul a 70 de dolari pe baril.

Conflictul dintre SUA și Iran a alimentat creșterea prețurilor la energie și a contribuit la accelerarea inflației.

Datele publicate recent în Statele Unite au arătat că prețurile la nivelul producătorilor au crescut peste așteptările economiștilor în luna mai.

În Europa, efectele s-au văzut deja în politica monetară. Banca Centrală Europeană a majorat dobânzile și a avertizat că inflația provocată de energia scumpă începe să se răspândească în economie.

Pe piața americană, randamentul obligațiunilor de stat pe 10 ani a coborât la 4,48%, de la 4,55%, semn că investitorii au redus pariurile privind noi majorări ale dobânzilor de către Rezerva Federală.

Potrivit datelor CME Group, după anunțul lui Trump, piețele au început să reducă probabilitatea unei creșteri suplimentare a dobânzii de referință în acest an.

Pe lângă evoluțiile din sectorul energetic, investitorii au urmărit și companiile asociate inteligenței artificiale.

Marvell Technology a urcat cu 6,3%, după o perioadă extrem de volatilă în care acțiunile au alternat între scăderi și creșteri puternice. Compania intrase recent în atenția pieței după ce directorul general al Nvidia, Jensen Huang, a sugerat că ar putea deveni „următoarea companie de un trilion de dolari”.

Producătorii de echipamente pentru industria semiconductorilor au înregistrat, de asemenea, creșteri importante. Lam Research a avansat cu 10,7%, iar KLA cu 11%.

În schimb, Oracle a pierdut 11%, chiar dacă rezultatele financiare au depășit estimările analiștilor. Investitorii au reacționat negativ la planurile companiei de a atrage aproximativ 40 de miliarde de dolari prin împrumuturi și emisiuni de acțiuni pentru finanțarea investițiilor în inteligență artificială.

În paralel, Goldman Sachs și-a redus estimările privind evoluția petrolului pe termen mediu.

Banca estimează că petrolul Brent va avea un preț mediu de aproximativ 80 de dolari pe baril în 2027, pe fondul creșterii producției în mai multe state și al încetinirii cererii.

Analiștii consideră că tranziția Chinei către vehicule electrice și alte alternative de transport va continua să reducă consumul de produse petroliere. Estimările arată că utilizarea benzinei și a produselor similare în China ar fi scăzut cu până la 20% în aprilie comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut.

Totuși, Goldman Sachs avertizează că riscurile rămân ridicate. Dacă Strâmtoarea Hormuz ar rămâne blocată până la finalul anului 2026, petrolul Brent ar putea depăși 140 de dolari pe baril la începutul lui 2027.

În scenariul optimist, în care transporturile sunt reluate rapid, cotația petrolului ar putea coborî spre 70 de dolari până la finalul acestui an și chiar spre 60 de dolari pe baril în 2027, pe fondul creșterii producției din Statele Unite, Guyana, Emiratele Arabe Unite, Brazilia și Venezuela.