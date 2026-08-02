Concediu de creștere copil 2026. Problemele cu care se confruntă mamele după întoarcerea la serviciu. Drepturi obligatorii

Revenirea la locul de muncă după concediul de creștere copil continuă să fie o provocare pentru multe femei. Dincolo de adaptarea profesională, lipsa unor proceduri clare de reintegrare și necunoașterea obligațiilor pe care le au angajatorii transformă această etapă într-o perioadă marcată de incertitudine și stres. În cadrul podcastului „Munca la feminin”, Roxana Ciuchilan a explicat de ce este nevoie de reguli clare și de un plan de reintegrare pentru mamele care revin în activitate.

După unul sau doi ani petrecuți în concediul de creștere copil, revenirea la serviciu nu înseamnă doar reluarea activității, ci și adaptarea la schimbările apărute în companie, la noile proceduri și, în multe domenii, la tehnologii sau metode de lucru complet diferite.

În lipsa unui program de reintegrare bine definit, multe salariate spun că sunt nevoite să se adapteze singure, fără repere clare și fără să știe ce așteptări are angajatorul în primele luni de activitate.

Roxana Ciuchilan, care a revenit la serviciu după o perioadă îndelungată petrecută în concediul de creștere copil, spune că, deși a beneficiat de sprijin din partea colegilor și a managerului, lipsa unei structuri clare a făcut ca procesul de acomodare să fie mult mai dificil.

Invitata podcastului consideră că reintegrarea profesională nu ar trebui să depindă exclusiv de înțelegerea unui manager sau de cultura unei companii, ci de existența unor proceduri aplicate în mod consecvent.

„Nu m-au luat de bună. Eu recunosc că nu m-au luat de bună. Ce a fost provocator a fost faptul că am fost mutată pe un alt proiect, lucru care era practic un job complet nou și pentru asta am avut… câteva luni de acomodare în care eu să-mi fac trainingurile, să iau totul foarte ușor, să mă readaptez cu colegii, să particip la meetinguri și așa mai departe.”

Cu toate acestea, spune ea, chiar și într-un context favorabil a lipsit un plan concret care să ofere predictibilitate în procesul de revenire.

În opinia Roxanei Ciuchilan, multe dintre dificultățile întâmpinate de mamele care revin la muncă ar putea fi reduse dacă angajatorii ar implementa un program clar de acomodare.

„Ar ajuta enorm chiar și în situația mea care mie mi se pare că a fost o situație bună. Am avut înțelegerea colegilor, înțelegerea managerului, am avut un coleg, o colegă care m-a ajutat să mă reintegrez și să-mi reexplice toate procesele. Deci a fost un parcurs foarte favorabil și cu toate acestea mi-a fost greu.”

Ea consideră că reintegrarea ar trebui să urmeze pași bine definiți, astfel încât salariata să știe exact care sunt obiectivele și responsabilitățile din fiecare etapă.

„Cred că m-ar fi ajutat să am puțină structură și să existe așa niște pași pe care urma să-i parcurg. Ok, în luna asta ar fi bine să ajung aici, în luna următoare aici, apoi preiau nu știu ce și tot așa și să fie niște pași foarte clari.”

În cadrul discuției a fost subliniat și faptul că măsurile acordate mamelor care revin din concediul de creștere copil nu reprezintă gesturi de bunăvoință, ci obligații care decurg din legislația în vigoare.

„Avem nevoie ca angajatorul să știe că are niște obligații de respectat și că nu sunt capricii. Există o legislație, există o politică în cadrul corporației în care ai lucrat tu cu privire la mamele care se întorc din creștere copil.”

Participantele la podcast au atras atenția că multe salariate nu își cunosc toate drepturile, iar lipsa informării poate face și mai dificilă revenirea la serviciu.

Potrivit Roxanei Ciuchilan, un program de reintegrare bine structurat și o flexibilitate mai mare în primele luni după întoarcerea la serviciu ar ajuta atât angajatele, cât și companiile.

„Mesajul nostru trebuie să fie: haideți să vorbim despre asta, haideți să normalizăm și haideți să facem un pic de ordine.”

Ea este de părere că revenirea după concediul de creștere copil nu ar trebui privită ca o situație excepțională, ci ca o etapă firească în cariera unei salariate, pentru care companiile ar trebui să aibă proceduri clare, obiective de acomodare și măsuri de sprijin adaptate fiecărei situații.