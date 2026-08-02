România, printre țările în care se lucrează cel mai mult. Trei din patru angajați au program de 40-44 de ore

Angajații din România se află printre cei care petrec cel mai mult timp la locul de muncă din Uniunea Europeană, potrivit celor mai recente date publicate de Eurostat pentru 2025. Trei din patru salariați au un program cuprins între 40 și 44 de ore pe săptămână, iar durata obișnuită a săptămânii de lucru depășește media europeană. Statisticile plasează România în primele poziții din UE atât în ceea ce privește programul efectiv de lucru, cât și programul obișnuit al salariaților.

Datele publicate de Eurostat arată că România se situează printre statele membre în care cea mai mare parte a angajaților lucrează între 40 și 44 de ore pe săptămână la locul principal de muncă. Procentul este semnificativ peste media Uniunii Europene și confirmă că piața muncii din România rămâne una dintre cele cu cele mai lungi programe de lucru.

Potrivit statisticilor aferente anului 2025, 75,5% dintre persoanele ocupate din România au avut, în săptămâna de referință, un program de lucru cuprins între 40 și 44,5 ore. Doar Bulgaria, cu 82,8%, și Letonia, cu 77,1%, înregistrează valori mai ridicate, ceea ce plasează România pe locul al treilea în Uniunea Europeană.

Prin comparație, media la nivelul Uniunii Europene este de numai 37,6%, ceea ce evidențiază diferența semnificativă dintre România și majoritatea statelor membre în privința numărului de ore lucrate săptămânal.

La nivelul întregii Uniuni Europene, durata efectivă medie a săptămânii de lucru a fost de 35,9 ore. Grecia conduce clasamentul cu o medie de 39,6 ore pe săptămână, fiind urmată de Polonia și Bulgaria, ambele cu câte 38,7 ore. La polul opus se află Olanda, unde media este de doar 31,9 ore pe săptămână.

Pe lângă timpul efectiv petrecut la serviciu, România se evidențiază și prin durata obișnuită a programului de lucru al salariaților. Datele Eurostat arată că angajații români se află pe primul loc în Uniunea Europeană, la egalitate cu cei din Cipru, în ceea ce privește programul normal de lucru.

Conform statisticilor, angajații din România au o durată obișnuită a săptămânii de lucru de 40,1 ore. Este cea mai ridicată valoare înregistrată în Uniunea Europeană, la egalitate cu Cipru, în condițiile în care media europeană este de 36,6 ore.

O particularitate evidențiată de Eurostat este legată de persoanele care desfășoară activități independente fără angajați. România face parte dintre puținele state membre în care salariații au, în medie, un program obișnuit de lucru mai lung decât lucrătorii independenți, situație întâlnită doar în câteva economii europene.

Aceste date reflectă structura pieței muncii din România și diferențele existente față de alte state membre în ceea ce privește organizarea timpului de lucru.

Statisticile Eurostat indică și o diferență relativ mică între timpul de lucru al femeilor și al bărbaților care lucrează cu normă întreagă în România. Valorile sunt apropiate și se situează peste nivelurile înregistrate în multe alte state europene.

În cazul angajaților cu normă întreagă, bărbații din România au lucrat, în medie, 38,8 ore pe săptămână, în timp ce femeile au avut un program mediu de 38,2 ore. Diferența este de doar 0,6 ore.

La nivelul Uniunii Europene, media este de 39,4 ore pe săptămână pentru bărbați și de 37,6 ore pentru femei, ceea ce indică un decalaj mai mare decât cel înregistrat în România.

Eurostat precizează că timpul efectiv de lucru reprezintă numărul de ore lucrate în săptămâna de referință și poate fi influențat de concedii, zile libere sau alte absențe. În schimb, timpul obișnuit de lucru reflectă programul normal al angajaților și este utilizat pentru comparațiile dintre statele membre.