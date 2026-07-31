Următoarea minivacanță din 2026. Angajații din România vor avea patru zile libere consecutive fără să își ia concediu

După ziua liberă legală de 15 august, următoarea minivacanță din 2026 pentru majoritatea angajaților din România va avea loc abia la finalul lunii noiembrie. Calendarul sărbătorilor legale arată că perioada dintre 28 noiembrie și 1 decembrie va aduce patru zile libere consecutive pentru salariații care lucrează după programul obișnuit, de luni până vineri.

Adormirea Maicii Domnului, sărbătorită în 15 august, reprezintă următoarea zi liberă legală din calendar. În 2026 însă, această dată cade într-o zi de sâmbătă, astfel că pentru majoritatea salariaților nu va prelungi perioada de repaus și nu va genera o minivacanță.

Prima minivacanță rămasă până la sfârșitul anului este programată între 28 noiembrie și 1 decembrie 2026. Intervalul este format din weekendul 28-29 noiembrie, urmat de 30 noiembrie, când este sărbătorit Sfântul Andrei, și de 1 decembrie, Ziua Națională a României. Atât Sfântul Andrei, cât și Ziua Națională sunt zile libere legale, iar această așezare în calendar oferă patru zile consecutive de repaus fără ca angajații să fie nevoiți să își ia concediu de odihnă.

La sfârșitul anului, sărbătorile de iarnă vor aduce un nou weekend prelungit pentru salariații cu program de lucru obișnuit. Prima zi de Crăciun, celebrată în 25 decembrie, cade într-o zi de vineri, ceea ce asigură trei zile consecutive libere. În schimb, a doua zi de Crăciun, deși este declarată nelucrătoare prin lege, se suprapune în 2026 cu o zi de sâmbătă și nu prelungește această perioadă.

Până la finalul anului 2026 au rămas mai multe zile libere legale. Este vorba despre zilele de 15 august – Adormirea Maicii Domnului, 30 noiembrie – Sfântul Andrei, 1 decembrie – Ziua Națională a României, 25 decembrie – prima zi de Crăciun și 26 decembrie – a doua zi de Crăciun.

Potrivit Codului muncii, zilele de sărbătoare legală sunt nelucrătoare pentru majoritatea salariaților. Există însă domenii în care activitatea nu poate fi întreruptă, cum sunt sistemul sanitar, transporturile, alimentația publică și alte servicii esențiale.

Angajații care își desfășoară activitatea în aceste sectoare beneficiază de drepturile compensatorii prevăzute de legislația în vigoare.