Minivacanța de Rusalii. Rusaliile vor fi marcate în 2026 la finalul lunii mai, mai exact pe 31 mai, iar ziua de luni, 1 iunie, va fi zi liberă legală, fiind dedicată atât celei de-a doua zile de Rusalii, cât și Zilei Copilului. Astfel, românii vor avea o minivacanță de trei zile, desfășurată între 30 mai și 1 iunie.

Această perioadă este considerată în mod tradițional începutul sezonului estival, iar mulți români aleg să petreacă zilele libere pe litoralul românesc, pe fondul creșterii cererii pentru sejururile de la începutul verii. De asemenea, tot mai mulți optează pentru călătorii scurte în străinătate, în special în Bulgaria și Grecia, dar și pentru city-break-uri în marile orașe europene, chiar dacă acestea implică costuri mai ridicate de transport și cazare.

Și elevii vor beneficia de mai multe zile libere la începutul lunii iunie. Aceștia vor avea inclusiv liber de Ziua Învățătorului, pe 5 iunie, astfel că prima săptămână din iunie va cuprinde, pentru mulți dintre ei, doar trei zile de cursuri.

În continuarea calendarului de zile libere din 2026, va mai exista un alt weekend prelungit la finalul lunii noiembrie și începutul lunii decembrie. Pe 30 noiembrie va fi sărbătorit Sfântul Andrei, iar pe 1 decembrie va fi marcată Ziua Națională a României.

În același context, este menționat că Rusaliile catolice și protestante vor fi celebrate pe 24 mai 2026, însă în România zilele libere legale rămân stabilite în funcție de calendarul ortodox, respectiv 31 mai și 1 iunie.

Rusaliile, în tradiția ortodoxă, sunt una dintre cele mai importante sărbători creștine și sunt cunoscute și sub numele de Pogorârea Sfântului Duh. Ele sunt celebrate la 50 de zile după Paște și marchează momentul în care Duhul Sfânt s-a pogorât asupra apostolilor. Acest eveniment este considerat începutul misiunii Bisericii creștine în lume, deoarece apostolii au primit harul și puterea de a răspândi învățătura creștină, potrivit Doxologia.

În calendarul ortodox, Rusaliile sunt sărbătorite timp de două zile. Prima zi este dedicată Pogorârii Sfântului Duh, iar a doua zi este dedicată Sfintei Treimi, una dintre cele mai importante învățături ale creștinismului ortodox. În România, aceste zile sunt incluse în lista sărbătorilor legale, ceea ce înseamnă că majoritatea angajaților beneficiază de timp liber.

Din punct de vedere religios, Rusaliile au o semnificație profundă, fiind asociate cu întărirea credinței și cu începutul răspândirii mesajului creștin în lume. În biserici se oficiază slujbe speciale, iar credincioșii participă la liturghii dedicate acestui eveniment.

În tradiția ortodoxă românească, sărbătoarea este marcată prin participarea la slujbe și prin respectarea unor obiceiuri religioase specifice, care subliniază importanța momentului în viața spirituală a credincioșilor. Rusaliile rămân astfel o sărbătoare esențială a calendarului ortodox, cu o puternică încărcătură spirituală și comunitară.