Prioritate pentru Călin Georgescu. Fostul candidat a anunțat: Fără asta nu putem exista

Călin Georgescu a transmis un mesaj public la două zile după incidentul care a provocat îngrijorare la nivel național, în urma prăbușirii unei drone identificate de autoritățile române drept aparat de proveniență rusească. Evenimentul, petrecut în municipiul Galați, a determinat reacții din partea instituțiilor statului, precum și măsuri diplomatice și de securitate.

Duminică, 31 mai, după participarea la slujba de Rusalii oficiată la Biserica Sfânta Muceniță Varvara din Buftea, fostul candidat la alegerile prezidențiale a fost întrebat despre situația României în contextul incidentului de la Galați.

În declarațiile sale, Georgescu a pus accent pe ideea de pace, susținând că aceasta trebuie să reprezinte obiectivul principal al oricărui conducător.

„Și atunci un conducător adevărat de țară, un conducător de glie, ascultă de Dumnezeu, nu de oameni. Și el înțelege atunci că mare este făcătorul de pace. Pentru că pacea de care toți avem nevoie, toată lumea aceasta mică, pentru că Dumnezeu e mare, pacea nu vine decât numai când nu te mai stăpânește nicio patimă”, a spus fostul candidat pro-rus la prezidențiale.

În intervenția sa, Călin Georgescu a afirmat că un lider autentic trebuie să fie ghidat de valori spirituale și să urmărească menținerea armoniei în societate.

Potrivit acestuia, pacea reprezintă fundamentul stabilității unei țări și al dezvoltării unei comunități. El a subliniat că prioritatea sa rămâne păstrarea păcii atât în România, cât și în regiune.

„Și atunci înțelegi că nu mai trebuie exemplificat nimic, pentru că iubirea te domină, te acoperă. Așa este și pacea: devii pacea însăși, pentru că toți avem nevoie de armonie, iar trăirea în armonie înseamnă trăirea în pace. Așadar, eu spun ce am spus mereu: pentru mine, prioritatea principală este pacea în țară, pacea în regiune și dincolo de ea. Fără asta nu putem exista”, a mai spus Georgescu.

Declarațiile vin într-un moment sensibil pentru opinia publică, după ce incidentul de la Galați a readus în atenție riscurile generate de conflictul din apropierea granițelor României și necesitatea consolidării măsurilor de securitate.

„Hristos s-a înălțat. Azi este Duminica Rusaliilor. Așa încât să spunem că sărbătoarea Rusaliilor, practic, confirmă evenimentul constituirii Bisericii. Pentru că lucrarea de atunci a Sfântului Duh a înălțat și a construit Biserica. De aceea, unde este Sfântul Duh, acolo este și Biserica. Iar în Biserică, adică a fi, că exiști, cum spunea Petre Țuțea. Pe de altă parte, experiența lucrării lui Dumnezeu prin Sfântul Duh în ucenicii lui Iisus Hristos, viitorii apostoli, este o minune trăită a Evei. Și, în același timp, vedeți, Sfânta Scriptură este însuflețită de Duhul Sfânt, cum spune Sfântul Apostol Pavel, pentru că ea, de la început până la sfârșit, este traversată de un singur cuvânt: iubirea. Adică forma de a fi a lui Dumnezeu.”, a spus Georgescu.

În noaptea de 29 mai, o dronă s-a prăbușit peste un bloc de locuințe din municipiul Galați. Impactul a fost urmat de o explozie și de izbucnirea unui incendiu într-un apartament situat la etajul 10 al imobilului.

În urma incidentului, aproximativ 70 de persoane au fost evacuate sau s-au autoevacuat. Două persoane au fost rănite și au necesitat îngrijiri medicale, fiind transportate la spital.

Ministerul Apărării Naționale a anunțat ulterior că aparatul era o dronă de tip Geran 2, de proveniență rusească, iar întreaga încărcătură a explodat la momentul impactului. Cazul este investigat de Parchetul General, care a preluat ancheta pentru stabilirea tuturor circumstanțelor producerii incidentului.

Consecințele diplomatice și de securitate ale evenimentului au fost imediate. Președintele Nicușor Dan a convocat Consiliul Suprem de Apărare a Țării pentru analizarea situației și evaluarea măsurilor necesare.

Totodată, România a informat aliații din NATO și partenerii din Uniunea Europeană cu privire la incident și a solicitat accelerarea procesului de transfer și implementare a capabilităților antidronă.

La finalul ședinței CSAT, autoritățile române au anunțat declararea consulului general al Federației Ruse la Constanța drept persona non grata și închiderea Consulatului General al Federației Ruse din oraș.

Ulterior, președintele României a catalogat incidentul drept un act extrem de grav, care a pus în pericol viețile cetățenilor români pe teritoriul național.

În mesajul său de Rusalii, Călin Georgescu a vorbit și despre rolul credinței în viața societății românești. El a afirmat că România își păstrează identitatea și rezistența prin rugăciune, valorile creștine și moștenirea spirituală lăsată de generațiile anterioare.

De asemenea, acesta a invocat exemple istorice precum Ștefan cel Mare, Neagoe Basarab, Mihai Viteazul și Constantin Brâncoveanu, pe care i-a prezentat drept modele de conducători care și-au fundamentat acțiunile pe credință și responsabilitate.

Prăbușirea dronei asupra blocului de locuințe din Galați reprezintă unul dintre cele mai grave incidente de securitate produse pe teritoriul României în ultima perioadă. Evenimentul a generat discuții privind protecția spațiului aerian, capacitatea de reacție în fața amenințărilor moderne și necesitatea accelerării investițiilor în sisteme de apărare.

În acest context, mesajul transmis de Călin Georgescu s-a concentrat pe apelul la pace și pe importanța valorilor spirituale, în timp ce autoritățile continuă investigațiile și demersurile diplomatice declanșate după incidentul de la Galați.