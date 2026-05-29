Călin Georgescu îi scoate iar pe români din case. Unde îi îndeamnă, în număr cât mai mare: Cine poate, să meargă duminica aceasta

Călin Georgescu a publicat un nou mesaj adresat tuturor românilor care îl susțin. Postat cu câteva zile înainte de Rusalii, mesajul respectiv vorbește despre credință, rugăciune și nevoia de solidaritate într-o perioadă dificilă pentru țară. Fostul candidat a anunțat că va participa duminică la slujba de la o biserică din Buftea.

Călin Georgescu a publicat joi seară, 28 mai 2026, un nou mesaj pe Facebook în care vorbește despre nevoia de rugăciune, credință și solidaritate într-o perioadă pe care o descrie ca fiind dificilă pentru România.

Fostul candidat le-a transmis susținătorilor săi că simte mai mult ca oricând nevoia unor oameni puternici, care să nu cedeze în fața presiunilor și a nedreptăților, și i-a îndemnat pe români să participe duminică, de Rusalii, la Sfânta Liturghie.

„În zilele acestea, simt mai mult ca oricând că România are nevoie de rugăciune si de oameni puternici, care să nu se prăbușească lăuntric când trec prin nedreptate, presiune sau încercări. Cine poate, să meargă duminica aceasta, de Rusalii, la Sfânta Liturghie. Să-L bucurăm pe Dumnezeu, văzându-Și copiii în Biserica Sa. Este ziua Pogorârii Sfântului Duh, ziua în care ne plecăm genunchii în rugăciune – din smerenia care ridică un neam. Știu cât de greu este să rămâi drept când dreptatea întârzie. Stiu că e nevoie de curaj și de credinta. Tocmai de aceea simt că reconstrucția începe cu suflete întărite. Să ne purtăm unii pe alții în rugăciune: părinții, copiii, familiile, oamenii care duc poveri sau dureri pe care nu le spun… Și România, cu toate rănile și speranțele ei. Duminică, 31 mai, voi fi la Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie, la Biserica Sfânta Mare Muceniță Varvara din Buftea – un loc care ne-a adunat de atâtea ori și în care am simțit rodul rugăciunii, unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu”, a scris Călin Georgescu pe pagina sa de socializare.

Nu este prima dată în acest an când Călin Georgescu încearcă să mobilizeze oamenii în jurul unei acțiuni publice sau comunitare. În luna martie, acesta a chemat admiratorii săi să participe la amplă acțiune de plantare de copaci, despre care a vorbit intens pe rețelele sociale.

Pe 13 martie 2026, Georgescu anunța pe Facebook că în weekendul respectiv urma să aibă loc o acțiune de plantare de copaci. El le transmitea atunci românilor că sâmbătă, 14 martie, este „ziua în care România plantează” și îi încuraja să participe la astfel de inițiative oriunde s-ar afla.

În mesajul publicat atunci, Georgescu explica faptul că nu locul este cel mai important, ci dorința oamenilor de a face ceva bun pentru țară. Pentru cei care doreau să participe direct alături de el, acesta anunța că va planta copaci în localitatea Fierbinți-Târg, la ora 12:00, și îi ruga pe participanți să vină cu propriile unelte.

E vorba despre celebra deja localitate în care ProTV filmează serialul „Las Fierbinți”.

„Dragii mei, Sâmbătă, România plantează. Fiecare acolo unde poate – nu locul este cel mai important, ci hotărârea noastră de a face un bine pentru țară, acum. Pentru cei din zonă care vor să ni se alăture, la ora 12 voi planta în localitatea Fierbinți-Târg, pe strada Salcâmului nr. 1, cod poștal 927115. Dacă veniți, vă rog să aduceți unelte proprii. Linkul pentru locația exactă îl găsiți în primul comentariu. Să facem cât mai mult bine, împreună, într-o lucrare unii cu alții și noi, toți, cu Dumnezeu”, a scris Călin Georgescu pe Facebook la acel moment.

Evenimentul din martie a atras un număr mare de oameni, iar ulterior Georgescu a revenit cu un nou mesaj de mulțumire adresat participanților. El spunea atunci că oamenii au sădit nu doar copaci, ci și speranță și încredere, și descria momentul drept unul emoționant.

Tot atunci, acesta le mulțumea jurnaliștilor, fotografilor și tehnicienilor care au fost prezenți la eveniment și care au documentat întreaga zi. Georgescu afirma că imaginile surprinse acolo au reușit să redea bunătatea, credința și bucuria oamenilor de a face bine împreună.