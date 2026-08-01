Fost reporter Antena 3 CNN, despre diferențele dintre televiziunea publică și cea privată. Cosmin Criste: „La privat câştigă viteza, la TVR câştigă calitatea”

După opt ani petrecuți în redacția Antena 3 CNN, jurnalistul Cosmin Criste a ales să își continue cariera la Televiziunea Română. Schimbarea nu a însemnat doar un nou loc de muncă, ci și o experiență profesională diferită, marcată de un alt ritm de lucru, alte priorități editoriale și o perspectivă diferită asupra meseriei de jurnalist.

Într-un interviu acordat publicației Paginademedia.ro, reporterul a vorbit despre avantajele și dezavantajele televiziunii publice comparativ cu cea privată, despre presiunea audienței, diferențele de salarizare, dar și despre oportunitatea de a deveni prezentator al Telejurnalului.

Potrivit acestuia, una dintre cele mai importante schimbări este modul în care sunt tratate subiectele și ritmul în care acestea sunt realizate.

Jurnalistul spune că alegerea între televiziunea publică și cea privată depinde foarte mult de etapa profesională și personală în care se află fiecare.

„Cred că depinde de fiecare, depinde de perioada din viaţa fiecăruia. Dacă vrei siguranţa locului de muncă şi linişte e mai bine la public, iar dacă vrei să fii mereu în priză, să câştigi după cât munceşti şi să alergi după senzaţional, e mai bine la privat.”

Cosmin Criste a explicat că unul dintre motivele pentru care a acceptat oferta TVR a fost posibilitatea de a prezenta Telejurnalul, un obiectiv profesional pe care și-l dorea de mai mult timp.

„Când am ales TVR, pentru mine a contat foarte mult faptul că aici am ocazia să prezint Telejurnalul. Nu doar merg pe teren, sunt şi prezentator. Eram deja plafonat de câţiva ani, iar aici acum simt că pot să evoluez şi, da, recunosc, îmi doream să ajung prezentator. După primul jurnal prezentat mi-am dat seama că îmi place mai mult decât mă aşteptam şi simt că îmi vine mănuşă.”

Reporterul spune că, în prezent, simte că are mai multe oportunități de dezvoltare profesională.

„Pentru mine, strict din punct de vedere profesional, acum e mai bine aici. Consider că e bine acolo unde poţi să evoluezi. Asta nu înseamnă că voi prinde rădăcini aici. Mereu sunt deschis la oferte, mai ales acolo unde mi se oferă şansa de a evolua.”

Cosmin Criste afirmă că una dintre cele mai vizibile schimbări este legată de tipul materialelor pe care le realizează.

La TVR, spune acesta, accentul este pus mai mult pe povești pozitive și pe oameni care merită promovați, în timp ce în televiziunea comercială predomină subiectele cu impact emoțional puternic.

„Da, este o mare diferenţă. Acum mă axez pe subiecte pozitive, subiecte frumoase, oameni care fac ceva şi merită să fie promovaţi. Înainte aveam subiecte negative, crime, omoruri, violuri. Erau şi pozitive, dar puţine, în general pe weekend sau pentru emisiuni tematice.”

În opinia jurnalistului, publicul influențează în mod direct conținutul televiziunilor comerciale.

„Dacă ne uităm pe online, o crimă are mai multe vizualizări decât un om care face ceva bun. La asta se uită oamenii, iar televiziunile private vor audienţă ca să poată avea preţ mare pe publicitate. Consider că aici vina este şi a telespectatorului. Dacă ar fi urmărite mai mult subiectele pozitive, sunt convins că şi televiziunile private s-ar axa pe astfel de materiale.”

Un alt aspect evidențiat de fostul reporter Antena 3 CNN este presiunea audienței, despre care spune că este mult mai redusă în televiziunea publică.

„Deloc. Nu e nicio presiune. Sunt foarte liniştit din punctul acesta de vedere. Aici primează calitatea materialului.”

Potrivit acestuia, acest lucru permite o documentare mai atentă și mai mult timp alocat realizării reportajelor.

Cosmin Criste consideră că fiecare sistem are propriile avantaje și dezavantaje.

„La privat e un plus faptul că poţi să câştigi mai mult dacă munceşti, eşti motivat să ai mai multe materiale. Acest lucru poate fi şi un minus pentru că dacă faci cantitate nu mai poţi avea şi calitate. Un minus este stresul şi presiunea după ştiri senzaţionale.”

În schimb, televiziunea publică oferă mai multă stabilitate și posibilitatea de a pune accent pe calitatea jurnalismului.

„La televiziunea publică e un plus liniştea şi siguranţa locului de muncă, plus faptul că ai timp să faci calitate şi nu cantitate. Un minus este că nu eşti motivat să munceşti mai mult pentru a câştiga mai mult.”

În încheiere, jurnalistul spune că alegerea dintre televiziunea publică și cea privată depinde de prioritățile și obiectivele fiecărui profesionist.