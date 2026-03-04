Televiziunea românească se pregătește pentru o schimbare majoră, iar protagonista acestei transformări este nimeni alta decât Denise Rifai. După o perioadă de negocieri și tatonări, celebra moderatoare a semnat cu „Antena Group” și se pregătește să revină pe micile ecrane cu un proiect complet nou, care promite să dea lovitura pe piața media din România.

Noul format, difuzat pe Antena 1, se diferențiază radical de ceea ce publicul a văzut până acum la „40 de întrebări” de la Kanal D. Denise Rifai abandonează interviurile rigide și atmosfera tensionată din platou, reinventându-se într-un concept inspirat de producțiile americane de tip social și late-night, cum este celebrul „The Daily Show”. Accentul emisiunii va fi pus pe comentariul social și analiza evenimentelor curente, combinând inteligent analiza critică cu divertisment relaxat, fără a transforma show-ul într-o comedie pură.

Proiectul, coordonat de producătoarea Emilia Vlad, se va difuza între orele 17:00 și 19:00, într-un interval orar strategic, mizând pe un mix echilibrat între informație și relaxare, intrând astfel în competiție directă cu principalele jurnale de știri și emisiuni de divertisment de la PRO TV și fostul loc de muncă al moderatoarei, Kanal D.

Filmările au început deja, semn că lansarea este foarte aproape, iar publicul poate să se aștepte la o Denise Rifai diferită, mai liberă, mai spontană și surprinzător de captivantă. Această repoziționare marchează un moment important în cariera vedetei și ar putea redefini felul în care românii privesc talk-show-urile și analiza socială la televizor.

Denise Rifai este una dintre cele mai cunoscute figuri din televiziunea românească, cunoscută pentru stilul ei direct și pentru interviurile memorabile pe care le realizează. S-a născut la București, pe 26 septembrie 1985, și s-a impus în media prin profesionalism și curajul de a aborda subiecte sensibile. Are o educație solidă atât în economie, cât și în limbi străine, ceea ce i-a permis să construiască o carieră impresionantă în televiziune, devenind un nume de referință în jurnalismul de investigație.

Denise provine dintr-o familie cu origini mixte: mama sa este româncă, iar tatăl are rădăcini iordaniene. Această diversitate culturală i-a oferit o perspectivă largă asupra lumii și o sensibilitate aparte în tratarea diferitelor subiecte. La 39 de ani, are o pregătire academică remarcabilă. A absolvit Academia de Studii Economice din București, unde a învățat mecanisme economice și sociale, și Facultatea de Limbi Străine, specializarea Engleză-Arabă. Această combinație de studii a fost esențială pentru cariera sa, ajutând-o să analizeze probleme complexe și să comunice eficient cu oameni din medii culturale diferite. Influența tatălui său, crescut într-un mediu musulman tradițional, a adăugat o dimensiune interesantă formării sale personale.

Cariera ei în televiziune a început după ce a lucrat inițial în radio, unde și-a format primele abilități media. A prezentat știrile timp de nouă ani la un post TV important din România, perioadă în care și-a perfecționat stilul de prezentare. Momentul de cotitură a venit la Kanal D, unde a început să modereze emisiunea „40 de întrebări”. Aici a avut libertatea să abordeze subiecte complexe și să realizeze interviuri în profunzime cu personalități marcante. Prima ei invitată a fost Elena Udrea, care a vorbit despre relația cu fostul soț, Dorin Cocoș.

Emisiunea Denisei Rifai a devenit rapid un reper în televiziunea românească, apreciată pentru dialogurile de calitate și pentru curajul de a aborda teme sensibile. Printre invitații săi s-au numărat sportivi celebri ca Gică Popescu, Ilie Năstase, Cristi Borcea, Cornel Dinu, Helmut Duckadam și Mihai Leu, dar și personalități din politică și cultură, precum liderul AUR George Simion, care a recunoscut public că a făcut evaziune fiscală. În timp ce parcursul profesional al Denisei Rifai este bine cunoscut, viața ei personală rămâne mai discretă.