În ultimele zile, în mediul online au apărut mai multe postări de tip deepfake care îl implică pe guvernatorul Băncii Naționale a României, Mugur Isărescu.

Conținutul fals clonează identitatea vizuală a publicației Adevărul și reproduce un presupus transcript al unei participări a guvernatorului la emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”, moderată de Denise Rifai.

Materialele respective folosesc în mod fraudulos imaginea lui Mugur Isărescu pentru a crea impresia că acesta ar fi recomandat o platformă de tranzacționare automatizată și ar fi încurajat publicul să facă investiții financiare.

În realitate, conținutul este fabricat cu ajutorul inteligenței artificiale, fără acordul persoanei vizate.

Potrivit definiției incluse într-un proiect de lege privind utilizarea responsabilă a tehnologiei, deepfake înseamnă orice conținut falsificat – imagine, audio sau video – realizat cu ajutorul inteligenței artificiale, astfel încât să creeze aparența că o persoană a spus sau a făcut lucruri care, în realitate, nu au existat.

Reprezentanții BNR reiterează că instituția nu face recomandări și nu propune investiții financiare populației. Comunicările oficiale în mediul online sunt realizate exclusiv prin website-ul oficial bnr.ro și prin conturile instituției de pe rețelele sociale LinkedIn, X, Instagram, Bluesky și YouTube.

Persoanele care au interacționat cu astfel de materiale sau site-uri false sunt sfătuite să nu furnizeze date personale și să raporteze imediat situațiile autorităților competente.

Informații suplimentare despre tentativele de fraudă în numele BNR, precum și ghiduri de protecție online, pot fi consultate pe site-ul Directoratului Național de Securitate Cibernetică.