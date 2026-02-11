UE face un nou pas în direcția consolidării protecției copiilor în mediul digital, prin anunțul Comisiei Europene privind dezvoltarea unei aplicații dedicate victimelor hărțuirii cibernetice. Inițiativa a fost prezentată marți și vizează crearea unui instrument care să le ofere tinerilor posibilitatea de a semnala abuzurile online în condiții de siguranță și confidențialitate.

Potrivit datelor invocate de Comisia Europeană, fenomenul afectează până la unul din șase copii cu vârste între 11 și 15 ani. În acest context, noua aplicație este integrată într-un „plan de acțiune” mai amplu, menit să reducă impactul agresiunilor digitale asupra minorilor și să ofere soluții concrete pentru intervenție rapidă.

Proiectul se află în prezent într-o etapă incipientă de dezvoltare. Executivul european intenționează să preia modele deja funcționale la nivel național, care și-au demonstrat eficiența în sprijinirea victimelor.

Un exemplu este aplicația și linia de asistență „3018” din Franța, care oferă consiliere și sprijin copiilor afectați de hărțuirea online. Pe baza acestor experiențe, Comisia dorește să elaboreze un model european de aplicație, care ulterior să poată fi adaptat de fiecare stat membru în funcție de propriile nevoi și infrastructuri.

Pe termen lung, aplicația ar urma să permită raportarea confidențială a cazurilor de hărțuire către o linie națională de asistență, stocarea și transmiterea în siguranță a probelor digitale, precum capturi de ecran sau mesaje, dar și facilitarea accesului la sprijin din partea autorităților competente, inclusiv poliție, instituții de învățământ sau servicii de protecție a copilului.

În contextul prezentării proiectului, importanța protejării copiilor în spațiul online a fost subliniată ferm de oficialii europeni.

„Copiii şi tinerii au dreptul să se simtă în siguranţă atunci când sunt online. Hărţuirea cibernetică le încalcă acest drept, lăsându-i răniţi, singuri şi umiliţi. Niciun copil nu ar trebui să fie nevoit să simtă asta”, a subliniat Henna Virkkunen, comisarul european pentru digital.

Inițiativa privind aplicația împotriva hărțuirii cibernetice se înscrie într-un cadru mai larg de acțiuni pe care UE le desfășoară pentru a limita efectele negative ale mediului online asupra minorilor. Instituțiile europene analizează în prezent mai multe direcții de intervenție, inclusiv posibilitatea restricționării accesului la rețelele de socializare pentru adolescenții foarte tineri.

În paralel, este în lucru dezvoltarea unui nou mecanism european de verificare a vârstei utilizatorilor, menit să împiedice accesul copiilor la conținut sau funcționalități nepotrivite. De asemenea, Comisia Europeană are în vedere măsuri pentru combaterea elementelor considerate „adictive” în cadrul aplicațiilor și platformelor online, care pot contribui la utilizarea excesivă și la expunerea repetată la situații de risc.

„Planul de acţiune” împotriva hărţuirii online include și aplicarea mai riguroasă a legislației europene deja existente. UE urmărește consolidarea normelor prevăzute de legea privind serviciile digitale (DSA), astfel încât protecția minorilor să fie mai eficientă și mai clar implementată de platformele online.

În același timp, autoritățile europene intenționează să utilizeze prevederile din legislația privind inteligența artificială pentru a combate utilizarea tehnologiilor deepfake în scopuri de hărțuire. Folosirea imaginilor sau videoclipurilor manipulate digital pentru intimidare sau umilire reprezintă o problemă în creștere, iar UE vizează intervenții punctuale pentru a limita astfel de practici.

Prin aceste măsuri, Uniunea Europeană încearcă să creeze un cadru coerent și aplicabil în toate statele membre, care să ofere protecție reală copiilor în mediul digital și să asigure instrumente eficiente pentru prevenirea și combaterea hărțuirii online.