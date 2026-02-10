Pe data de 10 februarie, la nivel mondial, are loc Ziua Internațională a Siguranței pe Internet, un moment important pentru conștientizarea riscurilor digitale și a modului în care tehnologia influențează viața noastră cotidiană. În România, proiectul #SigurantaOnline, susținut de Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Poliția Română și Asociația Română a Băncilor (ARB), oferă ghiduri practice pentru a evita pierderile financiare, furtul de date și compromiterea conturilor personale.

Tema internațională din acest an, „Tehnologie inteligentă, alegeri sigure – Explorarea utilizării responsabile a inteligenței artificiale”, evidențiază modul în care AI influențează mediul online și accentuează necesitatea unei utilizări sigure și responsabile a tehnologiilor digitale, notează DNSC pe pagina oficială de Facebook.

Fraudatorii cer informații financiare sub pretextul urgențelor. AI-ul poate crea mesaje și pagini web identice cu cele ale băncilor, făcând fraudele greu de detectat.

Soluție: Nu transmite niciodată datele cardului sau codul CVV. Verifică tranzacțiile prin aplicația oficială a băncii sau contactează direct instituția.

Ofertele „prea bune ca să fie adevărate” și magazinele online false pot colecta datele tale bancare. AI poate replica vizual site-uri legitime.

Soluție: Asigură-te că site-ul folosește conexiune securizată (https), verifică adresa exactă și folosește instrumente precum ScamAdviser.com pentru evaluarea siguranței.

Fără notificări și autentificare în doi pași, fraudele pot trece neobservate.

Soluție: Activează alertele pentru fiecare tranzacție și autentificarea în doi pași în aplicațiile bancare.

Mesaje sau apeluri care pretind urgențe financiare pot fi generate cu AI, imitând vocea unei persoane apropiate.

Soluție: Închide apelul și contactează persoana printr-un canal sigur. Stabilește un cuvânt-cheie pentru situații critice.

Chiar linkurile primite de la prieteni pot fi capcane. AI poate genera documente sau oferte extrem de convingătoare.

Soluție: Nu da click direct pe linkuri. Accesează site-urile tastând manual adresa sau sună persoana expeditor pentru confirmare.

Platforma sigurantaonline.ro oferă resurse educaționale gratuite: ghiduri, materiale practice și teste pentru verificarea nivelului de siguranță online. Profesorii pot integra aceste resurse în activitățile școlare, iar părinții pot folosi recomandările pentru discuții despre comportament digital responsabil.

Peste 10.000 de români și-au testat deja abilitățile digitale și nivelul de siguranță online prin quiz-urile disponibile pe platformă.

Raportul Global Cybersecurity Outlook 2026 al World Economic Forum arată că 87% dintre lideri observă vulnerabilități legate de AI, iar 94% cred că AI va influența semnificativ securitatea digitală și tacticile de fraudă. Phishing-ul și fraudele asistate de tehnologie rămân printre principalele cauze ale pierderilor financiare.

Într-o lume digitală tot mai complexă, siguranța online nu este opțională, ci o responsabilitate a fiecăruia dintre noi. Micile decizii pe care le luăm online pot face diferența între protejarea datelor și expunerea la riscuri cibernetice.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) recomandă câteva măsuri esențiale pentru un internet mai sigur, valabile pentru adulți, copii și întreaga comunitate.

Riscurile digitale sunt tot mai sofisticate: furt de identitate, fraude financiare, phishing sau atacuri prin aplicații și site-uri compromise. Educația digitală și adoptarea unor practici corecte reduc semnificativ vulnerabilitățile și creează un mediu online mai sigur pentru toți utilizatorii.

Parolele sunt prima linie de apărare împotriva atacurilor cibernetice.

Alege combinații de litere mari și mici, cifre și simboluri

Evită parolele comune sau ușor de ghicit

Nu folosi aceeași parolă pentru mai multe conturi

Autentificarea suplimentară protejează conturile chiar dacă parola este compromisă. Aceasta poate fi realizată prin cod trimis pe telefon, email sau aplicații dedicate.

Activează 2FA pentru conturile de email, social media și aplicațiile bancare

Redu riscul accesului neautorizat și al furtului de informații

Fraudatorii folosesc metode sofisticate pentru a imita persoane sau instituții de încredere.

Nu accesa linkuri din mesaje nesolicitate

Confirmă telefonic sau prin alte canale de încredere înainte de a deschide fișiere sau aplicații

Evită click-urile impulsive care pot compromite datele

Datele personale pot fi folosite în fraude sau pentru furt de identitate.

Limitează informațiile partajate pe rețele sociale

Evită transmiterea datelor sensibile prin email sau mesaje nesecurizate

Folosește setări de confidențialitate pentru aplicațiile online

Software-ul neactualizat reprezintă o vulnerabilitate majoră.