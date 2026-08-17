Sute de pensionari își cer banii înapoi. Ce se întâmplă cu cererile ajunse la Casa de Pensii

Pensionarii din Buzău au depus, în ultimele zile, sute de cereri prin care solicită restituirea contribuției de asigurări sociale de sănătate reținute din pensii. Casa Județeană de Pensii (CJP) Buzău anunță că a primit 240 de astfel de solicitări, însă precizează că actualul cadru legal nu permite soluționarea lor favorabilă. Instituția avertizează că numărul mare de cereri îi aglomerează activitatea și generează cheltuieli suplimentare, potrivit Agerpres.

Pensionarii care s-au adresat Casei Județene de Pensii Buzău solicită atât încetarea reținerii contribuției de asigurări sociale de sănătate, cât și returnarea sumelor deja reținute, însă instituția susține că nu are baza juridică necesară pentru a da curs acestor cereri. În ultimele zile, CJP Buzău a înregistrat 240 de solicitări având acest obiect.

Reprezentanții instituției precizează că aplicarea CASS în cazul pensiilor care depășesc 3.000 de lei este prevăzută de legislația în vigoare. În absența unui act normativ sau a unei hotărâri jurisdicționale care să stabilească în mod expres eliminarea reținerii ori restituirea sumelor, cererile depuse nu pot produce efectele urmărite de solicitanți.

Casa Județeană de Pensii Buzău explică faptul că reținerea contribuției se bazează pe prevederile Codului fiscal, modificate prin Legea nr. 141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Regula este aplicată începând cu 1 august 2025 și vizează partea din pensie care depășește plafonul stabilit de lege.

„Ca urmare a numărului mare de cereri adresate CJP Buzău, prin care beneficiarii de pensii, aflaţi în evidenţa acestei instituţii, au solicitat revocarea reţinerii contribuţiei de asigurări de sănătate, precum şi restituirea sumelor deja reţinute până în prezent, facem următoarele precizări: măsura reţinerii contribuţiei de asigurări de sănătate asupra veniturilor din pensii este reprezentată de prevederile art.154, alin.(1), art.155, alin.(1), lit.a^2 şi art.157^6 din Codul Fiscal, aşa cum a fost modificat prin Legea nr.141/2025 privind unele măsuri fiscal-bugetare. Potrivit acestui cadru legal, începând cu data de 01.08.2025, pentru pensiile mai mari de 3.000 lei, se aplică CASS în procent de 10%, doar asupra părţii care depăşeşte plafonul de 3.000 lei”, se arată într-un comunicat al CJP Buzău.

Prin urmare, procentul de 10% nu este calculat asupra întregii pensii. Contribuția se reține exclusiv pentru diferența care depășește nivelul de 3.000 de lei.

CJP Buzău arată că restituirea sumelor ar necesita existența unui temei juridic care să permită instituției să revoce reținerea CASS sau să returneze contribuțiile deja încasate. Potrivit instituției, un asemenea temei ar putea rezulta dintr-un act normativ sau dintr-o decizie a Curții Constituționale ori a Înaltei Curți de Casație și Justiție care să reglementeze expres această situație.