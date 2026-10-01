Tragerea Loto, 1 octombrie 2026. Peste 2,11 milioane de euro la 6/49 și 1,56 milioane de euro la Joker

Joi, 1 octombrie 2026, sunt programate noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. Pentru extragerea de joi, Loteria Română a anunțat sume importante aflate în joc la mai multe dintre categoriile de câștig.

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

La Loto 6/49, jocul cu cel mai mare report, suma pusă în joc la categoria I depășește 11,13 milioane de lei, echivalentul a peste 2,11 milioane de euro. Și la Joker este anunțat un report consistent. La categoria I, valoarea acestuia depășește 8,22 milioane de lei, respectiv peste 1,56 milioane de euro. La Noroc, reportul cumulat a trecut de 5,33 milioane de lei, ceea ce înseamnă peste 1 milion de euro.

La Loto 6/49, reportul de la categoria I este de peste 11,13 milioane de lei. Potrivit datelor anunțate de Loteria Română, suma depășește 2,11 milioane de euro.

La Noroc este în joc un report cumulat de peste 5,33 milioane de lei, echivalentul a mai mult de 1 milion de euro.

În cazul jocului Joker, categoria I are un report de peste 8,22 milioane de lei, adică mai mult de 1,56 milioane de euro. Pentru categoria a II-a, reportul depășește 247.000 de lei, respectiv 46.800 de euro.

La Noroc Plus, suma cumulată aflată în joc depășește 75.300 de lei.

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 1,95 milioane de lei, valoare care trece de 370.000 de euro.

La Super Noroc, reportul cumulat este de peste 466.000 de lei, echivalentul a mai mult de 88.400 de euro.

Tragerile de joi, 1 octombrie, vin după extragerile de duminică, 27 septembrie, când Loteria Română a acordat peste 28.400 de câștiguri. Valoarea totală a premiilor acordate la tragerile de duminică a depășit 2,38 milioane de lei.

La tragerea Noroc de duminică, 27 septembrie, a fost câștigat premiul de categoria a III-a, în valoare de 84.647,76 de lei. Biletul câștigător la Noroc a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro.

La Loto 5/40, premiul de categoria a II-a, în valoare de 67.285 de lei, a fost câștigat cu un bilet jucat pe bilete.loto.ro. La tragerea Joker au fost înregistrate două câștiguri de categoria a III-a, fiecare în valoare de 60.181,40 de lei. Unul dintre biletele norocoase a fost jucat prin aplicația mobilă AmParcat.ro, iar celălalt la o agenție din Miroslava, județul Iași.