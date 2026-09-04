Două premii de peste 76.000 de lei s-au câștigat la tragerea Loto 5/40. Alte zeci de premii importante sunt puse în joc duminică

Două premii de categoria a II-a, în valoare de 76.692,75 lei fiecare, au fost câștigate la tragerea Loto 5/40 de joi. Biletele norocoase au fost jucate online, unul pe bilete.loto.ro și celălalt pe AmParcat.ro, potrivit informațiilor transmise vineri de Loteria Română.

Un alt premiu important a fost câștigat la tragerea Noroc. Este vorba despre un premiu de categoria a III-a în valoare de 75.752,88 lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.

Loteria Română a anunțat că duminică vor avea loc noi trageri pentru Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc.

La tragerile loto organizate joi au fost acordate peste 19.800 de câștiguri, valoarea totală a acestora depășind 1,67 milioane de lei.

La Loto 6/49, categoria I are un report de peste 4,48 milioane de lei, echivalentul a peste 853.600 de euro.

La Noroc, reportul cumulat depășește 4,53 milioane de lei, suma fiind echivalentă cu peste 862.300 de euro.

La Joker, categoria I are un report de peste 5,73 milioane de lei, adică peste 1,09 milioane de euro.

La categoria a II-a, reportul este de peste 633.500 de lei, echivalentul a peste 120.500 de euro.

În cazul Noroc Plus, la categoria I este în joc un report de peste 786.800 de lei, respectiv peste 149.700 de euro.

La Loto 5/40, categoria I are un report de peste 969.900 de lei, echivalentul a peste 184.600 de euro.

La Super Noroc, categoria I are un report de peste 403.000 de lei, suma reprezentând peste 76.700 de euro.

Loteria Română este compania națională care organizează jocurile loto și extragerile aferente acestora. Printre cele mai cunoscute jocuri se numără Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Noroc Plus și Super Noroc, fiecare având propriile categorii de câștiguri și reporturi. Tragerile sunt organizate periodic, iar premiile acordate diferă în funcție de numărul de variante jucate și de categoria în care se obține câștigul.

Pe lângă premiile acordate la fiecare extragere, Loteria Română anunță și reporturile acumulate pentru tragerile următoare, atunci când premiul de la o anumită categorie nu este câștigat. Aceste sume pot ajunge la milioane de lei, ceea ce crește valoarea premiilor puse în joc la extragerile următoare.