Povestea femeii care a dat lovitura la Loto 6/49. Un gest făcut la întâmplare i-a adus peste 10 milioane de euro

O femeie în vârstă de 59 de ani, din Oradea, a câștigat cel mai mare premiu din istoria Loto 6/49. Pensionată medical, aceasta a intrat întâmplător într-o agenție și a ales să joace câteva numere fără o selecție bazată pe o strategie anume. Premiul obținut la tragerea din 13 august a fost ridicat miercuri, 19 august, transmite Loteria Română.

Valoarea câștigului se ridică la 52.839.623,04 lei, echivalentul a peste 10,07 milioane de euro. Potrivit Loteriei Române, acesta reprezintă cel mai mare premiu acordat vreodată la Loto 6/49.

Câștigătoarea este din Oradea și are 59 de ani. Femeia este pensionată medical și a povestit că nu a mers la agenție cu intenția de a urmări o anumită combinație de numere, ci a intrat întâmplător și a completat „niște numere la nimereală”.

Biletul care i-a adus premiul record a fost, astfel, rezultatul unei alegeri făcute fără o pregătire specială. Câștigătoarea a preferat să își păstreze identitatea privată și nu a dorit ca numele său să fie făcut public.

Femeia a descris câștigul drept un moment care îi poate schimba radical situația personală. Ea a vorbit despre premiu ca despre o șansă de a începe o nouă etapă a vieții, după perioada în care a fost pensionată medical.

„Pentru mine, acest premiu este o minune care mi-ar putea salva viata. Consider că e noroc și, în același timp, o binecuvântare. Cu acești bani îmi voi lua viața de la capăt”, a mărturisit emoționată câștigătoarea celui mai mare premiu din istoria jocului Loto 6/49, obținut la tragerea loto din 13 august a.c.”, potrivit celor relatate de Loteriei Române.

Premiul a fost ridicat în cursul zilei de miercuri, 19 august. Câștigul de 52.839.623,04 lei depășește valoarea de 10 milioane de euro, la un calcul raportat la moneda europeană.

Câștigătoarea a rămas discretă în privința identității sale, astfel că numele și alte date care ar putea conduce la identificarea ei nu au fost făcute publice.

Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, femeia nu a urmărit o combinație anume atunci când a completat biletul câștigător. Intrarea în agenție a fost una întâmplătoare, iar numerele au fost alese „niste numere la nimereala”.

Câștigul a venit la tragerea Loto 6/49 din 13 august, iar suma a fost revendicată șase zile mai târziu. Valoarea exactă a premiului este de 52.839.623,04 lei.

Femeia din Oradea, în vârstă de 59 de ani, este pensionată medical și a ales să nu își dezvăluie identitatea. Loteria Română a confirmat că aceasta este câștigătoarea celui mai mare premiu înregistrat în istoria jocului Loto 6/49.

Premiul de peste 10,07 milioane de euro a fost ridicat miercuri, 19 august, după ce biletul jucat la tragerea din 13 august s-a dovedit câștigător. Câștigătoarea a declarat că vede suma primită drept o oportunitate de a-și schimba viața, fără să ofere detalii publice despre modul în care intenționează să folosească banii.