Luca Niculescu intră în focul negocierilor pentru Guvern! Programul întâlnirilor cu PSD, PNL și UDMR

Premierul desemnat Luca Niculescu va începe joi, 8 octombrie 2026, consultările cu partidele parlamentare pentru formarea viitorului Guvern și stabilirea programului de guvernare. Niculescu a fost desemnat de președintele Nicușor Dan pentru funcția de prim-ministru.

Prima întâlnire este programată la ora 11:00, cu reprezentanții Partidului Social Democrat (PSD). Consultările vor continua cu Partidul Național Liberal (PNL), la ora 13:00, și cu Uniunea Democrată Maghiară din România (UDMR), la ora 15:30.

Potrivit calendarului stabilit pe baza confirmărilor primite până în acest moment de la liderii partidelor politice, discuțiile vor avea loc la sediile formațiunilor parlamentare.

Premierul desemnat Luca Niculescu și liderul PSD, Sorin Grindeanu, ar fi avut deja un prim contact direct, printr-o convorbire telefonică, potrivit unor surse politice. Discuția ar fi dus la stabilirea întâlnirii de joi dintre cei doi.

Social-democrații nu și-ar dori ca prima discuție cu premierul desemnat să se concentreze pe împărțirea ministerelor. Formațiunea vrea să afle mai întâi care sunt intențiile lui Niculescu în privința programului de guvernare și a modului în care acesta intenționează să administreze țara.

Sorin Grindeanu a anunțat public că susținerea PSD pentru Guvernul propus de Luca Niculescu este condiționată de o schimbare de direcție în raport cu politicile promovate până acum.

„Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală a premierului desemnat de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR”, a transmis Grindeanu.

Conducerea PSD s-a reunit marți pentru a stabili pașii pe care partidul îi va urma după nominalizarea lui Luca Niculescu. La finalul ședinței, Sorin Grindeanu a anunțat că a primit un „mandat larg” pentru discuțiile cu premierul desemnat și a precizat că principala condiție a social-democraților vizează măsurile incluse în viitorul program de guvernare.

Potrivit acelorași surse politice, momentul votului de învestitură depinde de data la care Luca Niculescu va depune în Parlament programul de guvernare și lista viitorilor miniștri.

Astfel, procedura parlamentară nu ar urma să fie organizată în această săptămână. Premierul desemnat are, conform Constituției, 10 zile la dispoziție pentru a ajunge în Parlament. Termenul curge de marți și va expira joi, 15 septembrie, potrivit informațiilor din materialul inițial.

Decretul privind desemnarea lui Luca Niculescu a fost publicat marți în Monitorul Oficial. Din acest moment, premierul desemnat are la dispoziție 10 zile pentru depunerea la Parlament a programului de guvernare și a listei cabinetului. Pentru ca noul Guvern să fie învestit, Luca Niculescu are nevoie de 233 de voturi în Parlament.

Și UDMR va avea joi o întâlnire cu premierul desemnat. Președintele formațiunii, Kelemen Hunor, a anunțat că partidul va discuta cu Luca Niculescu despre programul de guvernare și despre prioritățile pe care formațiunea le consideră necesare.

Kelemen Hunor a precizat că UDMR dorește ca programul de guvernare să acorde o atenție importantă componentei economice, să prevadă indexarea pensiilor și să ofere garanții pentru protejarea drepturilor minorității maghiare.

„Ne vom întâlni cu premierul desemnat joi. Este important pentru noi ca programul de guvernare, aflat în curs de elaborare, să includă trei elemente”, a scris Kelemen Hunor într-un mesaj pe social media.

Liderul UDMR a enumerat apoi principalele solicitări ale formațiunii, între care sprijinirea persoanelor aflate în situații vulnerabile și indexarea pensiilor în raport cu majorarea costurilor.

„Trebuie acordat sprijin persoanelor aflate în situații vulnerabile, inclusiv pensionarilor. Pensiile trebuie indexate pentru a ține pasul cu creșterea costurilor. De asemenea, drepturile comunităților minoritare trebuie protejate. Acest aspect este de o importanță majoră și pentru comunitatea noastră”, a punctat Hunor.

Kelemen Hunor a precizat că UDMR își dorește „un guvern funcțional, cu puteri depline”. „Aceasta este prioritatea absolută în acest moment. Știm că răbdarea oamenilor a ajuns la limită, motiv pentru care insistăm pentru formarea noului guvern. Dacă UDMR va face sau nu parte din guvern este o chestiune secundară în acest stadiu”, a mai adăugat liderul UDMR.

Președintele UDMR a indicat și condiția pe care formațiunea o consideră esențială pentru susținerea unei eventuale majorități guvernamentale. „Nu se poate forma o majoritate guvernamentală cu sprijinul partidelor AUR și SOS”, a ținut să clarifice Kelemen Hunor.

Liderul UDMR a anunțat marți că avusese deja o primă discuție telefonică cu Luca Niculescu și și-a exprimat încrederea că premierul desemnat poate forma o majoritate parlamentară necesară pentru trecerea Guvernului.

„În această dimineață am vorbit la telefon cu noul candidat la premier, Luca Niculescu. Ca diplomat, a fost implicat de-a lungul carierei, așadar avem încredere în el că va putea forma majoritate parlamentară. Avem o singură linie roșie: noul guvern nu depinde de voturile AUR și SOS”, a scris Kelemen Hunor pe social media.

Premierul desemnat a transmis miercuri că lucrează la programul de guvernare și se pregătește pentru consultările cu formațiunile politice. Luca Niculescu a precizat că va ține cont de ceea ce îi vor transmite partidele, care au priorități și solicitări diferite.

Partidul Național Liberal nu intenționează să intre în Guvernul condus de Luca Niculescu. Secretarul general al PNL, Robert Sighiartău, a declarat că liberalii ar putea lua în calcul un vot de învestitură, în funcție de programul de guvernare și de componența viitorului Executiv.

„Câteva lucruri sunt destul de clare în dreptul nostru, nu vom intra în acest Guvern. Vom încerca să vedem ce soluții are domnul Niculescu, cu ce Guvern vine, astfel încât să vedem dacă PNL va da sau nu un vot de învestitură pe acest Guvern”, a spus el, la RFI.

Robert Sighiartău a susținut, de asemenea, că un Cabinet de tehnocrați ar putea reprezenta o variantă mai bună, dacă ar fi vorba despre un Guvern tehnocrat „în adevăratul sens al cuvântului”.

Și USR a transmis o condiție pentru susținerea viitorului Executiv. Președintele formațiunii, Dominic Fritz, a declarat că partidul său nu va vota Guvernul condus de Luca Niculescu dacă PSD va avea miniștri în cabinet.

Dominic Fritz s-a arătat reticent și față de varianta unui Guvern tehnocrat. Potrivit acestuia, un astfel de Executiv nu ar avea suficientă forță pentru a-și impune proiectele în fața unei majorități parlamentare ostile.

Consultările programate pentru joi îi aduc la aceeași masă pe premierul desemnat și reprezentanții principalelor formațiuni parlamentare. Prima întâlnire este cea cu PSD, la ora 11:00, urmată de discuțiile cu PNL, la 13:00, și UDMR, la 15:30.