Luca Niculescu, propunerea care nu îl convinge pe Crin Antonescu. Ce a declarat fostul lider liberal

Crin Antonescu și-a exprimat părerea cu privire la nominalizarea lui Luca Niculescu pentru postul de premier. Fostul lider liberal consideră că alegerea făcută de președintele Nicușor Dan nu arată ca o soluție mai bine pregătită sau mai atent analizată decât propunerile anterioare.

Antonescu a fost întrebat despre nominalizarea lui Luca Niculescu în emisiunea „Ai aflat! cu Ionuț Cristache”. Fostul candidat la președinție a susținut că noua desemnare nu se diferențiază semnificativ de încercările precedente ale șefului statului.

„Nu știu dacă va fi sau nu sortită eșecului, dar nu-mi dă sentimentul unei desemnări mai bine gândite și mai bine pregătite decât celelalte dinainte”, a declarat Crin Antonescu.

Antonescu a vorbit și despre perioada de criză politică traversată de România, susținând că societatea s-a obișnuit cu situații pe care le consideră nefirești și cu lipsa unei soluții politice definitive.

Crin Antonescu a arătat, de asemenea, că România se confruntă cu „multiplelor crize”, iar una dintre principalele necesități este instalarea unui guvern care să aibă capacitatea de a lua decizii și să funcționeze cu puteri depline.

„Noi avem acest dar de la Dumnezeu, nu știu de unde, din istorie, de a ne resemna destul de repede, de a ne obișnui cu situații nefirești. Și parcă am și uitat că a trecut aproape o jumătate de an de când domnul Nicușor Dan dă în bobi, ca să spun așa popular”, a afirmat Antonescu.

În acest context, Antonescu a apreciat că desemnarea lui Luca Niculescu nu reprezintă, din punct de vedere politic, o schimbare importantă față de propunerile precedente.

„Luca Niculescu, ca persoană, e o chestiune aproape irelevantă, după părerea mea. Pentru că, din punct de vedere politic, domnul Luca Niculescu este irelevant”, a punctat Crin Antonescu.

El a făcut o comparație între actuala nominalizare și desemnarea anterioară a lui Eugen Tomac, susținând că Luca Niculescu are o legătură și mai redusă cu zona politică.

„Domnul Nicușor Dan a mai făcut odată o încercare asemănătoare cu domnul Tomac, acum cu domnul Luca Niculescu, care are și mai puțină legătură, pur și simplu, cu lumea politică, cu jocul politic, cu obiceiurile politice decât Eugen Tomac”, a explicat Crin Antonescu.

Declarațiile fostului lider liberal vin după ce președintele Nicușor Dan l-a desemnat luni seară pe diplomatul Luca Niculescu pentru funcția de prim-ministru. Nominalizarea a fost făcută după o nouă rundă de consultări desfășurată la Palatul Cotroceni.

Desemnarea lui Luca Niculescu reprezintă a patra propunere de premier făcută de Nicușor Dan de la începutul crizei politice. Situația politică a devenit incertă după ce Guvernul Bolojan a fost demis în luna mai printr-o moțiune de cenzură inițiată de PSD și AUR.