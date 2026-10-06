Sorin Grindeanu, mesaj după desemnarea lui Luca Niculescu: PSD e extrem de dezamăgit de alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan aseară

Social-democrații au avut o ședință a Biroului Permanent Național după desemnarea lui Luca Niculescu pentru funcția de premier. În acest context, liderul PSD, Sorin Grindeanu, a transmis că formațiunea a avut o primă discuție și că partidul este pregătit să negocieze, însă nu va acorda un vot în alb și nu va susține o construcție politică fără fundamente solide.

Sorin Grindeanu a criticat decizia președintelui de a nu încredința mandatul de premier PSD și a susținut că șeful statului a preferat să continue ceea ce liderul social-democrat a descris drept experimente politice. Grindeanu a afirmat că, în ultimii șapte ani, dreapta nu ar fi câștigat niciun rând de alegeri, dar s-ar fi aflat permanent la putere.

Liderul PSD a acuzat, de asemenea, că, sub mandatul lui Ilie Bolojan, economia României a fost distrusă. În ceea ce îl privește pe Luca Niculescu, Grindeanu a avut însă o evaluare pozitivă a acestuia, descriindu-l drept o persoană decentă, profesionistă și echilibrată, despre care a spus că a demonstrat că poate gestiona dosare dificile.

Grindeanu a precizat însă că aceste calități nu sunt suficiente pentru românii pe care PSD îi reprezintă. Social-democrații vor să vadă dacă există o dorință reală de decuplare a României de politicile pe care liderul PSD le-a asociat cu Ilie Bolojan sau cu PNL-USR.

„A avut loc o primă discuție. Președintele, în loc să încredințeze mandatul de premier PSD, a preferat să facă în continuare experimente politice De 7 ani, dreapta nu a câștigat niciun rând de alegeri, dar a fost non-stop la putere Sub mandatul lui Ilie Bolojan, economia României a fost distrusă Legat de domnul Luca Niculescu. Din interacțiunile pe care noi le-am avut, n-am decât cuvinte apreciative: o persoană decentă, profgesionistă, echilibrată, care a demonstrat că poate gestiona dosare dificile. Doar că acest lucru nu e suficient pentru românii pe care PSD îi reprezintă Ne dorim să vedem dacă există o dorință reală de a decupla România de la politicile falimentare marca Bolojan sau marca PNL-USR”, a transmis Grindeanu.

Sorin Grindeanu a anunțat că le-a solicitat colegilor săi un mandat larg de negociere, dar că prima etapă va fi ascultarea lui Luca Niculescu. El a subliniat că PSD nu poate acorda un vot în alb și nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide.

Potrivit liderului PSD, este necesar ca formațiunea să afle care este viziunea economică și socială a lui Luca Niculescu și dacă aceasta este compatibilă cu programul de guvernare pregătit de social-democrați. Grindeanu a precizat că reprezentanții partidului lucrează de aproximativ două-trei săptămâni la programul de guvernare și că documentul este deja finalizat.

Acesta va fi principalul subiect care va fi discutat cu Luca Niculescu, în condițiile în care PSD consideră că miza este schimbarea direcției în care merge România, nu împărțirea ministerelor sau stabilirea numărului acestora.

Sorin Grindeanu a subliniat că este vitală realizarea unei rectificări bugetare și a unui buget care să respecte traiectoria de reducere a deficitului. În același timp, PSD nu va acorda voturi pentru continuarea unor măsuri de austeritate de tipul celor asociate de partid cu Ilie Bolojan, chiar dacă acestea ar fi prezentate într-o altă formă.

Liderul social-democrat a avertizat că o astfel de situație ar apropia România de alegeri anticipate. El le-a cerut decidenților să țină cont de interesele românilor și să pună interesele țării mai presus de ceea ce a caracterizat drept mici orgolii politice.

„Am cerut colegilor mei un mandat larg de negociere, dar în primul rând de a-l asculta pe Luca Niculescu PSD nu poate da un vot în alb și nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide. Este absolut necesar să vedem care e viziunea economică și socială a dlui Niculescu și dacă e compatibilă cu programul de guvernare pregătit de PSD. Colegii mei lucrează de vreo 2-3 săptămâni la programul de guvernare și îl avem gata. Acesta e principalul subiect pe care îl vom discuta cu dl Luca Niculescu. E vorba despre schimbarea direcției în care merge România, nu despre câte ministere are unul sau altul. E vital să avem rectificare bugetară, e vital să avem buget cu respectarea traiectoriei de reducere a deficitului, dar în niciun caz PSD nu va da voturi pentru continuarea măsurilor de austeritate de tip Bolojan împachetate. Acest lucru ne-ar duce mai aproape de anticipate. Decidenții să se gândească la români și să pună mai presus interesele țării, decât micile orgolii politice. Mandatul pe care l-am cerut colegilor mei l-am primit în unanimitate”, a transmis liderul social-democrat.

Mandatul solicitat de Sorin Grindeanu colegilor săi a fost primit în unanimitate. Liderul PSD a precizat că Luca Niculescu nu contactase încă formațiunea, dar se așteaptă ca acest lucru să se întâmple.

Grindeanu a explicat că a solicitat un mandat larg tocmai pentru ca discuțiile să nu fie blocate în chestiuni precum numărul de ministere. El a amintit că rămân în vigoare și hotărârile Consiliului Politic referitoare la cele zece măsuri, respectiv decalogul care trebuie inclus în programul de guvernare, precum și poziția privind susținerea de către PSD a unui guvern din care partidul să nu facă parte.

Potrivit liderului PSD, aceste decizii rămân valabile până la adoptarea unor noi hotărâri. Înainte de discuțiile despre miniștri, social-democrații vor să vadă dacă Luca Niculescu dorește schimbarea direcției de administrare a țării.

„Încă nu ne-a contactat Luca Niculescu, dar mă aștept să o facă. (…) Am solicitat un mandat larg, ca să nu ne încurcăm în ministere, numărul de ministere. Avem în vigoare și hotărârile Consiliului Politic: de a avea prinse cele zece măsuri, acel decalog în programul de guvernare și privind susținerea PSD pentru un guvern din care nu face parte. Până la alte decizii, acestea sunt valabile. Până la miniștri, vrem să vedem dorința lui Luca Niculescu de a schimba direcția. (…) Puteți să o considrați pe aceasta (n.red. linia roșie)”, a mai spus Grindeanu.

Sorin Grindeanu a respins și scenariile potrivit cărora, în perioada de până acum, ar fi existat înțelegeri sau negocieri între PSD și Nicușor Dan. El a susținut că, în această perioadă, au existat în mintea unora diverse scuze și scenarii menite să justifice ceea ce a caracterizat drept incompetență și rezultate dezastruoase, precum și scenarii privind înțelegeri sau acorduri între PSD și Nicușor Dan.

Liderul PSD a declarat că partidul este extrem de dezamăgit de alegerea făcută de Nicușor Dan și a arătat că social-democrații se așteptau ca, după patru premieri de dreapta, mandatul pentru formarea guvernului să fie încredințat PSD. Grindeanu a precizat că partidul a solicitat acest mandat în cadrul discuțiilor de la Cotroceni.

El a susținut că decizia privind desemnarea lui Luca Niculescu demonstrează că nu a existat niciodată o înțelegere între PSD și Nicușor Dan și că aceste scenarii au existat doar în imaginația celor care le-au vehiculat.

Grindeanu a mai spus că, pentru el, a fost clar încă de la ieșirea de la Cotroceni că mandatul nu urma să fie acordat nici lui, nici PSD.

„În toată această perioadă au existat în mintea unora tot felul de scuze, scenarii, pentru a justifica incompetența și rezultate dezastruoase, au existat scenarii de înțelegeri, de deal-uri între PSD și Nicușor Dan. PSD e extrem de dezamăgit de alegerea pe care a făcut-o Nicușor Dan aseară. Ne-am fi așteptat după 4 premieri de dreapta, să ne fie dat acest mandat. L-am solicitat ieri în discuțiile de la Cotroceni. Aceste decizii arată că nu a existat niciodată nicio înțelegere între PSD și Nicușor Dan. Au existat doar în mintea bolnavă a unora. Pentru mine a fost clar când am ieșit de la Cotroceni că nu eu sau PSD o să avem mandat. (…) Luca Niculescu a dincolo de o culoare politică: de stânga, de dreapta. Ne-am fi așteptat să fie oferit mandatul partidului care a câștigat. Dar nu e neconstituțional, dar asta nu înseamnă că nu există dezamăgire și un soi de revoltă”, a mai spus Grindeanu.

În opinia lui Sorin Grindeanu, Luca Niculescu depășește o delimitare politică strictă între stânga și dreapta. Liderul PSD a reiterat că social-democrații s-ar fi așteptat ca mandatul să fie oferit partidului care a câștigat, dar a precizat că desemnarea lui Niculescu nu este neconstituțională.

În același timp, decizia a generat dezamăgire și ceea ce Grindeanu a descris drept un soi de revoltă în rândul social-democraților.

Principala condiție și linia roșie a PSD este schimbarea direcției de administrare a țării. Grindeanu a precizat că, dacă această condiție nu este îndeplinită, social-democrații nu mai au ce discuta în continuare.

În cazul în care această condiție va fi îndeplinită, PSD va analiza mai departe modul în care Luca Niculescu își gândește echipa și felul în care intenționează să gestioneze lucrurile. Ulterior, Sorin Grindeanu a precizat că va reveni în fața colegilor săi pentru a prezenta ceea ce a fost discutat cu premierul desemnat.

„Principala condiție sau linia roșie a PSD e cea legată de schimbarea direcției de administrare a țării. Dacă această condiție nu e îndeplinită, nu mai avem ce să discutăm în continuare. Dacă va fi îndeplinită, vom vedea mai departe cum gândește Luca Niculescu echipa, modul în care vrea să gestioneze lucrurile. Și eu voi veni în fața colegilor mei să le spun ce am discutat”, a conchis Sorin Grindeanu.

Declarațiile pot fi urmărite aici.