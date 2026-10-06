Intrarea PSD în Guvernul Luca Niculescu: Sorin Grindeanu va primi un mandat extins de negociere și vizează 8-9 ministere (SURSE)

Conducerea PSD s-a reunit în ședință pentru a-i acorda președintelui Sorin Grindeanu un mandat extins de negociere cu premierul desemnat Luca Niculescu, indică surse politice. Social-democrații iau în calcul participarea la guvernare și vizează preluarea a 8–9 ministere, însă negocierile vor depinde și de opoziția fermă formulată de USR și de poziția PNL privind susținerea parlamentară a viitorului Cabinet.

Sorin Grindeanu ar urma să primească astăzi, din partea conducerii PSD, un mandat extins pentru a purta discuții cu premierul desemnat, Luca Niculescu, au declarat surse politice pentru G4Media. Sedința Biroului Permanent Național al formațiunii este în plină desfășurare, după ce liderii s-au reunit la ora 14:00, la sediul central al PSD din Șoseaua Kiseleff nr. 10.

În această etapă, social-democrații nu vor da un vot decisiv de susținere sau de respingere a premierului desemnat, ci vor aproba doar mandatul de negociere pe care îl va exercita Sorin Grindeanu. Decizia privind pașii următori ai partidului va fi luată abia după încheierea acestor discuții cu Luca Niculescu.

PSD ia în calcul posibilitatea de a intra în viitorul Executiv condus de Luca Niculescu, însă își dorește să obțină conducerea a 8–9 ministere, potrivit unor alte surse politice, citate de Știripesurse.ro. Pentru a purta aceste tratative cu premierul desemnat, Sorin Grindeanu va cere conducerii formațiunii o libertate mai mare de negociere.

Temeiul discuțiilor îl reprezintă stabilirea condițiilor politice în care social-democrații ar accepta să facă parte din Guvern, în contextul în care, luni seară, Grindeanu a criticat desemnarea lui Niculescu și a subliniat că PSD nu va oferi un „vot în alb”.

Deși participarea la guvernare este luată în calcul ca scenariu de lucru, social-democrații nu au adoptat deocamdată o hotărâre definitivă.

Conform surselor citate, conducerea PSD ia în considerare o formulă politică prin care partidul să aibă o prezență puternică în Cabinet. Solicitarea vizând preluarea celor 8–9 portofolii urmează să fie abordată în cadrul discuțiilor cu Luca Niculescu, alături de condițiile economice și politice ale unei eventuale intrări la guvernare.

În prezent, nu există un acord privind împărțirea ministerelor și nici o listă oficială cu propunerile de miniștri PSD, numărul de portofolii avansat reprezentând doar poziția de pornire a partidului în cadrul negocierilor cu premierul desemnat și cu celelalte formațiuni parlamentare.

În cadrul ședinței de marți, Sorin Grindeanu le va cere colegilor de partid aprobarea mandatului extins pentru discuțiile cu Niculescu.

Miza acestor convorbiri vizează atât o eventuală intrare a social-democraților în Cabinet, cât și identificarea unei formule guvernamentale capabile să strângă majoritatea necesară pentru votul din Parlament. Aprobarea mandatului de negociere nu reprezintă însă, în sine, un acord automat pentru intrarea la guvernare.

Reuniunea Biroului Permanent Național a fost convocată marți la ora 14:00, ca urmare a desemnării făcute luni seară de președintele Nicușor Dan, asta după ce PSD se prezentase la consultările de la Palatul Cotroceni cu propunerea ca Sorin Grindeanu să preia funcția de prim-ministru.

Pe de altă parte, o eventuală cooptare a PSD în Executiv are un alt hop de trecut, respectiv opoziția fermă a celor de la USR, Dominic Fritz declarând public că partidul său „nu va susține un guvern cu miniștri PSD sau controlat de PSD”.

În schimb, reprezentanții PNL au precizat că vor avea discuții cu Luca Niculescu și vor evalua programul de guvernare, prioritățile politice și echipa de miniștri înainte de a vota învestirea Cabinetului. Astfel, tratativele privind atribuirea ministerelor vor trebui dublate de un acord politic clar pentru asigurarea susținerii parlamentare a viitorului Guvern.