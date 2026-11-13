Din cuprinsul articolului Anthropic și OpenAI, date în judecată pentru încălcarea a cinci brevete privind inteligența artificială

Flinn Artificial Intelligence Technologies a dat în judecată Anthropic și OpenAI la o instanță federală din Delaware, acuzându-le că au încălcat cinci brevete din domeniul rețelelor neuronale. Compania susține că Claude și ChatGPT folosesc tehnologii brevetate de doi informaticieni.

O companie care deține brevetele pentru invențiile a doi informaticieni a intentat joi procese împotriva Anthropic și OpenAI, la o instanță federală din statul american Delaware. Flinn Artificial Intelligence Technologies acuză cele două companii de încălcarea a cinci brevete referitoare la rețelele neuronale.

În plângerile depuse în instanță, compania susține că Anthropic și OpenAI și-au construit o parte importantă a activității pe tehnologii protejate prin brevetele deținute de Steven Flinn și Naomi Moneypenny. Acestea acoperă funcții precum raționamentul, regăsirea informațiilor, memoria, programarea, funcționarea autonomă prin intermediul agenților și procesarea multimodală.

Flinn Artificial Intelligence Technologies a precizat că cei doi inventatori au solicitat brevetele din domeniul învățării automate în 2015 și 2016. Compania susține că modelele lingvistice de mari dimensiuni Claude, dezvoltate de Anthropic, și ChatGPT, dezvoltat de OpenAI, utilizează tehnologii care încalcă aceste drepturi de proprietate intelectuală.

Reclamanta solicită despăgubiri financiare, însă nu a precizat valoarea acestora. Reprezentanții Anthropic și OpenAI nu au răspuns imediat solicitărilor de comentarii referitoare la acuzațiile formulate.

Cele două companii s-au confruntat anterior cu mai multe procese privind utilizarea materialelor protejate prin drepturi de autor pentru antrenarea sistemelor de inteligență artificială. Litigiile referitoare la încălcarea brevetelor sunt însă mai puțin frecvente în acest sector.

Cele două acțiuni au fost înregistrate la Tribunalul Districtual al Statelor Unite ale Americii pentru Districtul Delaware, sub numerele 1:26-cv-01454, în cazul Anthropic, și 1:26-cv-01455, în cazul OpenAI.