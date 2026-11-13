Primăria Constanța a atras 110 milioane de euro prin prima emisiune de obligațiuni municipale, încheiată în perioada 10-12 noiembrie 2026. Banii vor fi folosiți pentru refinanțarea unor împrumuturi bancare și cofinanțarea a șase proiecte de investiții.

Primăria Constanța a încheiat prima emisiune de obligațiuni municipale, în valoare totală de 110 milioane de euro, aceasta fiind cea mai mare tranzacție de acest tip realizată în România din 2001, când a fost introdus acest instrument financiar pentru administrațiile publice. Aproximativ 99,79 milioane de euro vor fi folosite pentru refinanțarea a trei împrumuturi, iar restul sumei va acoperi cofinanțarea unor proiecte de investiții.

Plasamentul privat s-a desfășurat în perioada 10-12 noiembrie și s-a adresat investitorilor eligibili, conform documentației tranzacției. Intermediarul emisiunii a fost BT Capital Partners S.A.

Emisiunea a fost subscrisă integral, valoarea totală a ordinelor de subscriere înregistrate ajungând la 310 milioane de euro, de 2,82 ori mai mult decât valoarea obligațiunilor oferite. În urma procesului de stabilire a prețului, marja finală a cuponului a fost fixată la 250 de puncte de bază, respectiv 2,5% pe an peste rata EURIBOR la șase luni.

Din cele 110 milioane de euro atrase, aproximativ 99,79 milioane de euro vor fi utilizate pentru refinanțarea a trei împrumuturi contractate de la Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare, Banca Transilvania și Banca Comercială Română.

Alte aproximativ 10,21 milioane de euro vor fi alocate cofinanțării a șase proiecte de investiții care beneficiază de fonduri nerambursabile. Printre acestea se numără reabilitarea și dotarea Teatrului Național de Operă și Balet „Oleg Danovski”, precum și proiecte pentru îmbunătățirea mediului urban în două zone ale municipiului.

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a declarat că încheierea primei emisiuni de obligațiuni municipale reprezintă un moment important pentru administrarea resurselor financiare ale orașului. Potrivit lui, operațiunea oferă mai multă flexibilitate în gestionarea datoriei publice, reduce presiunea financiară asupra bugetului local și creează condiții pentru o planificare mai eficientă a investițiilor pe termen lung.

Edilul a precizat că administrația locală urmărește utilizarea eficientă a resurselor financiare pentru susținerea proiectelor de dezvoltare ale municipiului. Totodată, Vergil Chițac a mulțumit investitorilor pentru încrederea acordată Constanței și tuturor celor implicați în realizarea tranzacției.