Din cuprinsul articolului Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire pentru noi lucrări pe calea ferată Lugoj–Timișoara Est

Modernizarea căii ferate din vestul României avansează cu o nouă etapă de lucrări, pentru care Ministerul Transporturilor a emis autorizația de construire. Investiția depășește 4,1 milioane de lei și vizează un tronson de aproape 54 de kilometri, care traversează șapte localități din județul Timiș.

Ministerul Transporturilor și Infrastructurii a emis, vineri, 13 noiembrie 2026, autorizația de construire pentru o nouă etapă de lucrări la calea ferată Caransebeș–Timișoara–Arad. Lucrările suplimentare vizează Lotul 2, pe tronsonul Lugoj–Timișoara Est, cu o lungime de aproape 54 de kilometri.

Potrivit informațiilor transmise de Ministerul Transporturilor, lucrările se vor desfășura pe raza localităților Lugoj, Coșteiu, Belinț, Topolovățu Mare, Recaș, Remetea Mare și Ghiroda, din județul Timiș.

Valoarea acestei etape de lucrări depășește 4,1 milioane de lei, fără TVA.

Ministerul Transporturilor a precizat că emiterea autorizației reprezintă o nouă etapă în proiectul de modernizare a infrastructurii feroviare din vestul țării, care urmărește îmbunătățirea condițiilor de transport și creșterea siguranței și vitezei de circulație a trenurilor.