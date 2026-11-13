Românii pot afla online ce pensie ar putea primi la împlinirea vârstei de pensionare și ce vechime în muncă au acumulat. Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) pune la dispoziție un portal unde utilizatorii își pot crea cont, pot verifica numărul de puncte și pot face simulări. Președintele instituției, Valentina Robu, a explicat procedura.

Persoanele care se apropie de vârsta pensionării pot folosi platforma online a Casei Naționale de Pensii pentru a-și face o estimare a veniturilor viitoare. Instrumentul funcționează ca un simulator și le permite utilizatorilor să urmărească evoluția pensiei estimate.

Valentina Robu recomandă însă ca simulările să nu fie făcute în fiecare lună. Diferențele rezultate din adăugarea unei singure luni de vechime nu justifică verificări atât de dese. Șefa CNPP consideră că intervalele de doi sau trei ani sunt mai potrivite pentru evaluarea evoluției pensiei.

În acest fel, persoanele interesate pot vedea cum se modifică suma estimată și pot decide dacă vor să rămână în activitate sau să se pensioneze.

În legătură cu posibilitatea de a utiliza platforma pentru simulări și verificări periodice, Valentina Robu a explicat la Antena 3 că aceasta oferă inclusiv o formă de orientare înaintea pensionării:

„Își pot face cont, pot să verifice și pot să își facă simulări. E ca un fel de simulator, este ca un fel de preconsiliere în vederea pensionării, așa îmi place să spun, și îți poți verifica din când în când, să vezi cam cum stai. Nu le recomand să facă simulare în fiecare lună, pentru că nu se face primăvară în pensie, dacă tu îți vezi „cu cât mi-a crescut pensia, dacă mai adaug o lună de vechime”. Le recomand să facă la 2-3 ani, să vadă un pic acea creștere și cu cât îi va influența și decizia, dacă rămâne în activitate sau vrea să opteze pentru o pensionare”, a spus Valentina Robu pentru postul tv.

Portalul CNPP oferă informații și persoanelor care sunt deja pensionare. Utilizatorii pot consulta numărul de puncte acumulat și pot calcula valoarea pensiei prin înmulțirea acestuia cu valoarea punctului de referință.

În prezent, valoarea punctului de referință este de 81 de lei. Astfel, pensionarii pot obține o estimare a pensiei corespunzătoare numărului de puncte înregistrat în sistem.

Valentina Robu a explicat cum pot beneficiarii să folosească aceste informații pentru a-și calcula singuri pensia estimată:

„Află numărul de puncte, înmulțește cu valoarea punctului de referință, care astăzi este de 81 lei și poate știi că «astăzi aș avea o pensie de… »”, a spus ea.

Platforma Casei Naționale de Pensii oferă și alte servicii digitale pentru persoanele care au deja calitatea de pensionar. Acestea pot depune online cereri de recalculare și solicitări pentru adăugarea unor perioade suplimentare de vechime.

De asemenea, utilizatorii pot solicita schimbarea contului bancar în care primesc pensia. O altă facilitate permite alegerea talonului electronic de pensie.

Potrivit șefei CNPP, dezvoltarea serviciilor digitale urmărește să simplifice relația beneficiarilor cu instituția și să reducă numărul deplasărilor la ghișee.