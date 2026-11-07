Pensionarii vor afla în curând cu cât cresc pensiile în 2027. Luca Niculescu a anunțat când se stabilește procentul indexării și ce se întâmplă cu taxele

Pensionarii vor afla procentul exact de indexare a pensiilor odată cu elaborarea bugetului pentru anul 2027, în aproximativ o lună. Premierul Luca Niculescu a precizat că discuțiile privind majorarea pensiilor sunt în desfășurare, iar Guvernul își dorește să evite introducerea unor taxe și impozite noi anul viitor, fără să poată oferi însă o garanție în acest sens.

Premierul Luca Niculescu a fost întrebat despre stadiul negocierilor privind indexarea pensiilor și momentul în care pensionarii vor cunoaște procentul exact al majorării. Subiectul este important mai ales în contextul în care vârstnicii sunt îngrijorați de creșterea facturilor în sezonul rece.

Șeful Guvernului a explicat că discuțiile avansează și că ministrul Finanțelor urmează să prezinte un raport privind situația fiscal-bugetară a României.

Procentul exact al indexării va fi stabilit în momentul elaborării bugetului, proces care ar urma să aibă loc în aproximativ o lună. Prin urmare, pensionarii vor afla atunci cât vor crește pensiile începând cu anul viitor. Pe 3 noiembrie, Niculescu declarase că indexarea pensiilor va avea loc cel mai probabil de la 1 ianuarie 2027.

Pensiile au fost menținute la același nivel în 2025 și 2026, fără aplicarea indexării prevăzute de legislație.

Potrivit Legii 360/2023, valoarea punctului de referință se majorează în fiecare an, în luna ianuarie, cu rata medie anuală a inflației, la care se adaugă jumătate din creșterea reală a câștigului salarial mediu brut.

Aplicarea acestei formule ar putea determina o creștere a pensiilor de aproximativ 7,7% de la 1 ianuarie 2027.

Ministrul Muncii, Florin Manole, a prezentat anterior și o estimare informală a Casei Naționale de Pensii (CNPP), potrivit căreia procentul de indexare ar urma să fie de 7,3%.

Deocamdată, niciunul dintre aceste procente nu reprezintă o valoare definitivă. Procentul oficial va fi cunoscut odată cu elaborarea bugetului pentru 2027, după analizarea situației fiscal-bugetare.

„Ce pot să vă garantez este că veți avea răspunsul la această întrebare în exact momentul în care vom face bugetul. Dorința noastră mare este de a nu avea taxe și impozite noi. (…) Este greu în acest moment să le spui românilor: știți, va trebui să suportați din nou taxe și impozite noi”, susține premierul.

Premierul Luca Niculescu a fost întrebat și dacă poate garanta că românii nu vor plăti taxe și impozite mai mari în 2027. Întrebarea a venit după ce ministrul Finanțelor a lăsat să se înțeleagă că o asemenea posibilitate nu este exclusă.

Șeful Guvernului nu a oferit o garanție și a precizat că răspunsul va fi cunoscut în momentul în care va fi elaborat bugetul pentru anul viitor.

Niculescu a explicat că dorința Guvernului este să evite introducerea unor taxe și impozite noi, însă decizia depinde de mai mulți factori care trebuie analizați.

Printre aceștia se numără fondurile disponibile prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), execuția bugetară până la sfârșitul anului, traiectoria fiscal-bugetară și veniturile estimate pentru 2027.

Premierul a subliniat și dificultatea de a le solicita din nou românilor să suporte taxe și impozite suplimentare, în condițiile economice actuale.

Înainte de a lua în calcul alte soluții pentru acoperirea necesităților bugetare, Guvernul urmărește să îmbunătățească modul în care sunt administrate veniturile și cheltuielile publice.

Potrivit premierului, prima prioritate este cheltuirea chibzuită a banilor publici, în special în cadrul instituțiilor statului. O altă direcție urmărită este îmbunătățirea colectării veniturilor la buget.

De asemenea, Guvernul mizează pe creșterea economică, înainte de a analiza eventuale măsuri fiscale suplimentare.