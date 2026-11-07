România cere investiții în interconectările energetice pentru reducerea prețurilor la electricitate. Ce propuneri a prezentat ministrul Energiei la Zagreb

România susține dezvoltarea interconectărilor energetice și eliminarea blocajelor din rețelele transfrontaliere, pentru a facilita schimburile de electricitate între state și a reduce diferențele de preț de pe piețele europene. Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a prezentat aceste priorități la reuniunea ministerială CESEC, desfășurată la Zagreb, în perioada 5-6 noiembrie.

Ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță, a participat, în perioada 5-6 noiembrie, la reuniunea Grupului la Nivel Înalt pentru Conectivitate Energetică în Europa Centrală și de Sud-Est (CESEC), organizată în capitala Croației.

La întâlnire au participat miniștri din statele membre ale inițiativei, precum și comisarul european pentru Energie și locuințe, Dan Jørgensen.

Potrivit unui comunicat transmis vineri de Ministerul Energiei, România a susținut dezvoltarea infrastructurii energetice transfrontaliere și consolidarea cooperării dintre statele participante. Obiectivul este facilitarea circulației energiei între piețele regionale și reducerea diferențelor de preț.

Dumitru Chisăliță a explicat că România dispune de o capacitate transfrontalieră de import de energie electrică de aproximativ 4.000 MW. Cu toate acestea, este necesară creșterea capacității care poate fi utilizată efectiv pentru schimburile de energie.

Ministrul consideră că sunt necesare investiții suplimentare și o coordonare regională mai bună, astfel încât România să poată importa electricitate în perioadele în care înregistrează un deficit și să își valorifice producția internă atunci când dispune de surplus.

Reducerea diferențelor de preț dintre piețele europene și consolidarea securității energetice reprezintă principalele obiective ale acestor măsuri, care ar urma să aducă beneficii atât consumatorilor casnici, cât și industriei din România.

Oficialul a evidențiat și importanța unei colaborări mai eficiente între operatorii de transport, autoritățile de reglementare și guverne. În același timp, realizarea investițiilor strategice necesită reguli predictibile, care să ofere stabilitate proiectelor de infrastructură energetică.

„La reuniunea CESEC de la Zagreb am susținut necesitatea dezvoltării interconectărilor energetice și eliminării blocajelor din rețelele transfrontaliere. România dispune de o capacitate transfrontalieră de import de energie electrică de aproximativ 4.000 MW, însă este esențial să creștem capacitatea efectiv disponibilă pentru schimburile de energie. Avem nevoie de investiții și de o mai bună coordonare regională, astfel încât să putem importa energie în perioadele de deficit și să valorificăm producția internă atunci când avem excedent. Obiectivul este reducerea diferențelor de preț dintre piețele europene și consolidarea securității energetice, cu beneficii pentru consumatorii și industria din România”, a declarat ministrul Energiei, Dumitru Chisăliță.

Unul dintre rezultatele importante ale reuniunii de la Zagreb a fost semnarea unui act adițional la memorandumurile de înțelegere ale inițiativei CESEC. Prin acest document, cadrul de cooperare regională a fost extins pentru a include Polonia și Republica Cehă.

Potrivit Ministerului Energiei, extinderea urmărește îmbunătățirea coordonării dintre state, dezvoltarea interconectărilor energetice și integrarea piețelor de energie din Europa Centrală și de Sud-Est.

În cadrul acestei cooperări, România consideră prioritare diversificarea surselor de aprovizionare, consolidarea securității energetice și asigurarea accesului populației și companiilor la energie la prețuri competitive.

De asemenea, Bucureștiul susține o tranziție energetică construită pe obiective realiste și pe utilizarea tehnologiilor cu emisii reduse de carbon. Printre acestea se numără energia regenerabilă și energia nucleară.

În marja reuniunii ministeriale de la Zagreb, Dumitru Chisăliță a avut întrevederi bilaterale cu Ante Šušnjar, ministrul Economiei din Croația, și István Kapitány, ministrul Economiei și Energiei din Ungaria.

Discuțiile au vizat dezvoltarea cooperării energetice dintre state, conectarea infrastructurilor naționale și identificarea unor proiecte comune care să contribuie la creșterea siguranței aprovizionării.

Ministerul Energiei a precizat că România urmărește să își consolideze rolul în sistemul energetic regional. Această direcție presupune atât valorificarea capacităților de producție existente, cât și dezvoltarea legăturilor de transport pentru energia electrică și gazele naturale cu statele vecine.

Prin investițiile în infrastructura transfrontalieră, România urmărește să îmbunătățească posibilitățile de import și export de energie, să contribuie la integrarea piețelor regionale și să consolideze securitatea aprovizionării. Reducerea diferențelor de preț dintre piețele europene rămâne unul dintre obiectivele principale susținute de autoritățile române în cadrul inițiativei CESEC.